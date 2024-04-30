Открытие выставок в поддержку северных городов Израиля в сотрудничестве с международным проектом #ArtistsStandWithIsrael, запущенным после событий 7 октября.

В то время, как жители центральных районов страны в большей степени вернулись к рутине мирной жизни, в северных городах по-прежнему звук сирены слышен каждый день. Инициативные деятели культуры приглашают жителей севера на ближайшие открытия выставок в Тират Кармеле, Нешере, Кфар Масарике, на которых будут представлены как работы художников более 20 стран мира, принявших участие в #ArtistStandWithIsrael, так и местные авторы, создавшие в поддержку израильтян произведения искусства, рефлексирующие сложный период жизни страны после 7.10.

Встреча с искусством, отражающим эмоциональное состояние народа в этот период, его боли и надежды, и документирующее его события в художественных произведениях, помогает израильтянам чувствовать единение и солидарность художников других стран, что является значимой поддержкой морального духа в этот тяжелый для страны год.

Марафон северных выставок о текущей войне начался 21 марта, в Тират-Кармеле с выставки «Искусство отвечает», состоящей из 42 напечатанных работ и видеопроекций #ArtistsStandWithIsrael. Куратор, художница и общественная активистка Вера Гайлис, жительница Тират Кармель, которая занимается продвижением культурных и художественных мероприятий в городе с 2022 года, недавно присоединилась к команде израильских артдеятелей из КакделАрт и SVIVA art space, запустившей проект #ArtistsStandWithIsrael, в рамках которого были собраны и спроецированы на здания в Израиле и других странах мира произведения искусства, выражающие поддержку израильтянам после трагедии 7.10.

Выставка стала значимым событием в культурной жизни города, получила много отзывов в СМИ, также открытие посетил новый мэр города Дуду Коэн и член городского совета Тамар Авив, с недавнего времени отвечающая за культуру. Общественный резонанс проекта вдохновил городской муниципалитет на приглашение его куратора Веру Гайлис при поддержке куратора проекта #ArtistsStandWithIsrael Кати Финкельштейн открыть вторую часть выставки.

На этот раз 2 мая открытие состоится в Инновационном центре «Клика». Выставка «Искусство отвечает: взгляд изнутри» будет представлена ​​в сотрудничестве с отделом по связям с общественностью муниципалитета Тират-Кармель, объединив избранные работы проекта вместе с работами местных художников и работами фотожурналиста из Тель-Авива Дора Пазуэло. Выставка на данный момент бессрочная.

Групповая выставка «Искусство отвечает: взгляд изнутри».

Центр предпринимательства и инноваций, Бялик, 36, Тират Кармель

02.05 общественное мероприятие и торжественное открытие

17:30 «Воспоминания в гостиной».

18:30 Экскурсия по выставке с кураторами.

Беседа о с фотожурналистом Дором Пазуэло

Показы #ArtistsStandWithIsrael

Кураторы: Вера Гайлис, Кейт Финкельштейн. Ассистент куратора: Григорий Церковский.

Участники: Марина Салихова, Элина Гомберг, Елена Бородина, Таня Паст, Ольга Голубева, Элла Машьян, Бела Лифшиц, Рахель Чоудури, Анна Бессонова, Светлана Денисова, Софи Кей, Таня Гущина, Александра Потилова, Альфези, Таня Винер, Александр Кучерявый, Илья Кац, Ирина Векслер, Дор Пазуэло, Ширан Нимхад, Полли Слободчук

Мероприятие в ФБ: https://www.facebook.com/events/440312562018475/

Контакт: 0543194323 Вера Гайлис

Организаторы: KakdelArt, арт-пространство SVIVA, уличная галерея «Art Space», муниципалитет Тират Кармель, Центр предпринимательства и инноваций, Тират Кармель

Следующее открытие с участием проекций #ArtistsStandWithIsrael, в которых представлены работы более 250 художников Израиля, США, Канады, Польши, Германии, Словакии, России, Тайвани, Франции, Новой Зеландии и других стран, состоится в Нешере – выставка «Убежище» на новой альтернативной арт-площадке в общественном бомбоубежище по адресу Хавацелет, 18 – 9 мая в 18:00 под кураторством художницы Яны Ноа и историка искусств Веры Гайлис. На выставке представлены около 18 художников, нашедших убежище в Израиле после войны на Украине или даже раньше из-за политической нестабильности в странах бывшего Советского Союза. Видео-работы, инсталляции, живопись, графика концептуальные работы содержат страх, шок, тревожность, неуверенность в завтрашнем дне, а также о поиск надежды, как необходимого условия для выживания в этом мире.

Групповая выставка «Убежище»,

Общественное бомбоубежище, Хавацелет, 18, Нешер

9.5 18:30 Экскурсия по выставке с кураторами.

Показы #ArtistsStandWithIsrael

Кураторы: Вера Гайлис, Яна Ноа

Куратор проекта #ArtistsStandWithIsrael: Кейт Финкельштейн

Ассистент куратора: Григорий Церковский.

Участники: Кейт Финкельштейн, Яна Сипайло, Вера Коняшова, Яна Ноа, Авигайль Будилович, Давид Мекибель, Белла Лифшиц, Мила Дорфман, Ева Лейс, Лена Шифрин, Юлия Липкинд, ГРУППА ЛА ГАРДУ, Наталья Розенбаум, Александра Грувман, Вера Гайлис, Мария Приемова, Стефани Войтышин

Дизайн: Вера Коняшова

Мероприятие в ФБ: https://www.facebook.com/events/420815953892671

Сайт #ASWI https://artistswithisrael.org/

Контакт: 054-3194323 Вера Гайлис

Организаторы: KakdelArt, арт-пространство SVIVA, уличная галерея «Art Space», муниципалитет Нешера