Парад диксилендов – фестиваль Super Jazz Леонида Пташки в дни праздника Суккот в Яффо

Jazz Succot – Фестиваль Леонида Пташки – фото Александр Ханин

Ревущие 20-е – это про диксиленд. Первенец джаза – это тоже про диксиленд. Классическая форма жанра – это тоже про диксиленд. Многие люди, считающие себя поклонниками этого жанра, знают все об эпохе «Сачмо» и Майлза Дэвиса, но история джаза на деле растянута на многие десятилетия. Джаз родился из множества различных видов музыки, из раннего блюза, из духовых оркестров и пропитан влияниями рэгтаймов, патриотических маршей биг-бэндов и госпел-музыка. Диксиленд зародился вдоль реки Миссисипи в последнее десятилетие 19-го века и был отмечен гармониями мелодий, звучавших во время религиозных служб. Музыканты же начали смешивать все направления и использовать различные духовые и струнные инструменты, чтобы создать музыку диксилендов. Кларнет, труба, тромбон, корнет, туба – это диксиленд, как и банджоа и барабаны. Все эти инструменты были приспособлены для игры на открытом воздухе – отсюда и популярность диксиленд-джаза и диксиленд-парадов. И такой парад будет проведен на фестивале Super Jazz Леонида Пташки в дни праздника Суккот , 24 и 25 октября в музыкальном центре в Яффо, где – в кустах же должен быть рояль – и стоит на сцене один из лучших концертных роялей страны.

Super Jazz Леонида Пташка в дни праздника Суккот в Яффо – это фестиваль веселой и ритмичной музыки – настолько ритмичной, что в нем даже примет участие исполнитель степа! А также сам Леонид Пташка за тем самым роялем, вокалистка Эден Холан, The Isradixie Band под руководством трубача Авраама Фельдера Агашкина, вокалист и кларнетист Жак Сани, исполнитель на банджо Пол Мор , певец Нисим Ямини, тромбонист Йоси Регев , ансамбль «Чикарлия», скрипач Аркадий Аптекарь , аккордеонист Илья Жорницкий, саксофонист и кларнетист Ури Городецкий, Ансамбль Dr Jazz Dixieland Band, чечеточник Эран Шимши и Джазовое трио Леонида Пташки, которые сыграют музыку Нового Орлеана – прочный фундамент, на котором зиждется мир джаза. Эта музыка охватывает и объединяет в себе множество стилей, которые начали развиваться вместе с приходом первых поселенцев в Америку в середине предыдущего тысячелетия. Африканские ритмы бок о бок с традиционной европейской музыкой. Композиции, пришедшие из музыки Карибских островов наряду с музыкой для клавишных инструментов, привезенной из Германии в конце девятнадцатого века.

В этом году фестиваль объединит истоки черной музыки Нового Орлеана с легким и восхитительным свингом; блюз и госпел, рвущиеся из души – с дикси. Фестиваль – это и связь между Новым Орлеаном и Парижем. Множество музыкальных комбинаций, замечательная публику, и превосходные музыканты посвятившие себя джазу и всем его стилям – от бешеного ритма чарльстона до элегантного гала-джаза, спонтанного уличного джаза, до аутентичного кантри-джаз и прославления диксиленд-джаза, до парада диксиленда, который может вызывать чувство ностальгии. Импровизационный характер подобной музыки означает, что не бывает двух одинаковых выступлений, что публика всегда поучит что-то новое – как то и должно быть на фестивале, в программу двух дней которого включен также свинг, буги-вуги, регтаймы, балканская музыка и французский шансон.

Заказ билетов на сайте фестиваля – https://pearl-music.co.il/category/festivali/ или https://bit.ly/4g7yzj3

Или в кассе “Браво” – https://best.kassa.co.il/superjazz?sfnsn=wa

Все фотографии – © Александр Ханин, © Лев Гельфанд – предоставлены организаторами фестиваля – компанией Pearl Music

Пиар–агентства: Sofia Nimelstein PR & Consulting и Masha Hinich PR