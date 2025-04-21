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Джаз

WAVES – джазовое трио пианистки Дины Китросски. Концерт в четверг,  8 мая в Музее Иланы Гур в Старом Яффо

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Фото – © Peter Vitt

WAVES – название программы и название дебютного альбома композитора и пианистки Дины Китросски, играющей в авторском стиле джаз-фьюжн. Изучая стили восточной фортепианной музыки и одновременно работая в мире джаза и западной классической музыки, Дина привносит новые краски и свое авторское видение в мир фортепианного джаза – видение захватывающее и интригующее,  в котором гармонично сочетаются джаз-фьюжн, ближневосточные макамы и хроматические структуры, страсть Дины к экспериментам и стремление к расширению границ музыкального выражения. На сей раз в наиболее подходящей атмосфере – в стенах музея Иланы Гур, этого удивительного пространства на границе искусства и времени.

Дина Китросски – музыкант с ярко выраженным авторским стилем, сочетающим глубокую музыкальность, тонкий вкус и свободу джазовой импровизации. Её трио – это живой, чуткий разговор между роялем, контрабасом и ударными, где каждый участник равноправен в музыкальном высказывании. Особенность исполнительской манеры Дины Китросски – внимание к форме, нюансам, тишине между звуками, что делает каждое выступление по-настоящему уникальным.
Дина – выпускница факультета междисциплинарного творчества Иерусалимской академии музыки и танца, ученица композитора Цви Авни; лауреат премии Американско-израильского фонда в области композиции за 2014–2016 годы.
Самобытная пианистка и композитор, она живет и дышит на грани между Востоком и Западом, между фольклором и классикой.
Дина – создательница ансамбля PIANOUD, специализирующегося на классической музыке Востока и Запада, и оригинального джазового ансамбля Magoz. Играет с Андалузским оркестром Ашдода и создает саундтреки к фильмам, в том числе к фильму «Мираж» (2019, Хайфский фестиваль),L bhyf «Будхува-травник» (2021, Индия), «Быть Куперманом» и «Между небом и землей».

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«WAVES» – джазовое трио Дины Китросски
Музей Иланы Гур. Четверг, 8 мая 2025 года.

Дина Китросски – фортепиано и композиция
Бар Гева – бас
Янив Ловен – ударные

19:00 – экскурсия по музею
20:00 – концерт
Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) – 120 шекелей.
Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/dina-kitrossky или телефону 03-6837676.
Страница мероприятия –  https://www.facebook.com/events/1182084513061687
Линки на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=znOKqOCDP_I
https://www.youtube.com/watch?v=HxS_fbTAZZ8

Количество мест ограничено!
Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/
Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фотографии – © Peter Vitt – предоставлены Диной Китросски

 

 

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