WAVES – джазовое трио пианистки Дины Китросски. Концерт в четверг,  8 мая в Музее Иланы Гур в Старом Яффо

Фото – © Peter Vitt

WAVES – название программы и название дебютного альбома композитора и пианистки Дины Китросски, играющей в авторском стиле джаз-фьюжн. Изучая стили восточной фортепианной музыки и одновременно работая в мире джаза и западной классической музыки, Дина привносит новые краски и свое авторское видение в мир фортепианного джаза – видение захватывающее и интригующее, в котором гармонично сочетаются джаз-фьюжн, ближневосточные макамы и хроматические структуры, страсть Дины к экспериментам и стремление к расширению границ музыкального выражения. На сей раз в наиболее подходящей атмосфере – в стенах музея Иланы Гур, этого удивительного пространства на границе искусства и времени.

Дина Китросски – музыкант с ярко выраженным авторским стилем, сочетающим глубокую музыкальность, тонкий вкус и свободу джазовой импровизации. Её трио – это живой, чуткий разговор между роялем, контрабасом и ударными, где каждый участник равноправен в музыкальном высказывании. Особенность исполнительской манеры Дины Китросски – внимание к форме, нюансам, тишине между звуками, что делает каждое выступление по-настоящему уникальным.

Дина – выпускница факультета междисциплинарного творчества Иерусалимской академии музыки и танца, ученица композитора Цви Авни; лауреат премии Американско-израильского фонда в области композиции за 2014–2016 годы.

Самобытная пианистка и композитор, она живет и дышит на грани между Востоком и Западом, между фольклором и классикой.

Дина – создательница ансамбля PIANOUD, специализирующегося на классической музыке Востока и Запада, и оригинального джазового ансамбля Magoz. Играет с Андалузским оркестром Ашдода и создает саундтреки к фильмам, в том числе к фильму «Мираж» (2019, Хайфский фестиваль),L bhyf «Будхува-травник» (2021, Индия), «Быть Куперманом» и «Между небом и землей».

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«WAVES» – джазовое трио Дины Китросски

Музей Иланы Гур. Четверг, 8 мая 2025 года.

Дина Китросски – фортепиано и композиция

Бар Гева – бас

Янив Ловен – ударные

19:00 – экскурсия по музею

20:00 – концерт

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) – 120 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/dina-kitrossky или телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1182084513061687

Линки на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=znOKqOCDP_I

https://www.youtube.com/watch?v=HxS_fbTAZZ8

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фотографии – © Peter Vitt – предоставлены Диной Китросски