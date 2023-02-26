Перелетные птицы джаза…  Фестиваль Super Jazz 2023 в Галилее

Весной перелетные птицы летят с юга на север… Весной, в апреле, фестиваль звезд джаза Леонида Пташки также «летит» с юга на север, где и пройдет с 20 по 22 апреля в Верхней Галилее в гостинице «Асиенда в лесу». И, как и в прошлом году, этот фестиваль – не только и не столько музыка и джаз, а еще и отдых, компания, друзья, любимые музыканты… Это экскурсии, шоу, вкусная еда, возможность расслабиться на лоне природы и окунуться в море джаза, зелени, цветов, в море музыкальных и кулинарных сюрпризов.

С 20 по 22 апреля в Галилее будет звучать не просто джаз – будет звучать музыка любви с современными штрихами, от джаза и импровизации до фанка, грува, мощнейшего ритма и виртуозных духовых. Это музыка в самой неформальной обстановке – и потому это еще и прекрасный отдых. И знайте – джаз в горах, изысканный и многоречивый, с музыкальным спектром всех оттенков, на природе звучит по-иному, как в акустическом раю. Помимо ценителей джазовой музыки, фестиваль Super Jazz 2023 в Галилее объединяет любителей природы, прогулок и просто желающих приятно провести свои выходные в кругу друзей.

Галилея приманивает не только туристов, не только отдыхающих и не только любителей джаза, но и прекрасных музыкантов, как понятно из программы этого фестиваля, предполагающего chill-out стиль музыки отдыха и расслабления, эйфории, импровизации, свободы движения, специальных ритмов. В джазе – каждому своя музыка, свой стиль. Джаз разнообразен: как в воде каждый музыкант находит в нём свое отражение, свое течение времени, свои биты и синкопы, свою тишину и свою музыку.

Джаз, как принято считать – «интеллектуальная» музыка. Не всем доступная. С высоким входным порогом. Известное противоречие: чтобы слушать джаз, нужно в нем разбираться, но чтобы разобраться – нужно знать, что именно слушать. Потому – вот программа фестиваля Super Jazz 2023 – gознакомьтесь и приготовьтесь к празднику музыки:

Концерт в четверг 20 апреля:

«Золотая» ностальгия

Леонид Пташка – фортепиано & Арик Давидов – труба

Том Коэн – сопрано & Яков Маймон – саксофон (США) & Джазовое Трио Леонида Пташки

Пятница, 21 апреля:

Свинг, блюз и раскалённой рок-н-ролл

Леонид Пташка – фортепиано & Шарлотта Дорин Смол – вокал (США) & Рой Янг – вокал

Яков Маймон – саксофон (США) & Джазовое Трио Леонида Пташки

Фламенко и хиты цыганско-испанского шоу

Леонид Пташка – фортепиано & Тильда Реджуан – вокал

Ансамбль Фламенко & Джазовое Трио Леонида Пташки

Суббота, 22 апреля

Балканский блюз

Леонид Пташка – фортепиано

Аркадий Аптекарь – скрипка

Илья Жорницкий – аккордеон

Яков Маймон – саксофон (США) & Джазовое Трио Леонида Пташки

Информация, билеты и пакеты отдыха здесь: https://pearl-music.co.il/events/festival-super-jazz-2023-v-galilee/ или здесь https://bit.ly/3ZnapYF

Информация о гостинице (в дни фестиваля гостиница будет обслуживать только гостей фестиваля) – на сайте https://c–hotels.co.il/hacienda–forest–view–hotel/

Все фотографии предоставлены организатором фестиваля – компанией «Жемчужины классической музыки». Фото гостиницы – © C–Hotels

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting – Masha HInich PR