fbpx
Джаз

Перелетные птицы джаза…  Фестиваль Super Jazz 2023 в Галилее

By
Posted on

Весной перелетные птицы летят с юга на север… Весной, в апреле, фестиваль звезд джаза Леонида Пташки также «летит» с юга на север, где и пройдет с 20 по 22 апреля в Верхней Галилее в гостинице «Асиенда в лесу». И, как и в прошлом году, этот фестиваль – не только и не столько музыка и джаз, а еще и отдых, компания, друзья, любимые музыканты… Это экскурсии, шоу, вкусная еда, возможность расслабиться на лоне природы и окунуться в море джаза, зелени, цветов, в море музыкальных и кулинарных сюрпризов.

С 20 по 22 апреля в Галилее будет звучать не просто джаз – будет звучать музыка любви с современными штрихами, от джаза и импровизации  до фанка, грува, мощнейшего ритма и виртуозных духовых. Это музыка в самой неформальной обстановке – и потому это еще и прекрасный отдых. И знайте – джаз в горах, изысканный и многоречивый, с музыкальным спектром всех оттенков, на природе звучит по-иному, как в акустическом раю. Помимо ценителей джазовой музыки, фестиваль Super Jazz 2023 в Галилее объединяет любителей природы, прогулок и просто желающих приятно провести свои выходные в кругу друзей.
Галилея приманивает не только туристов, не только отдыхающих и не только любителей джаза, но и прекрасных музыкантов, как понятно из программы этого фестиваля, предполагающего chill-out стиль музыки отдыха и расслабления, эйфории, импровизации, свободы движения, специальных ритмов. В джазе – каждому своя музыка, свой стиль. Джаз разнообразен: как в воде каждый музыкант находит в нём свое отражение, свое течение времени, свои биты и синкопы, свою тишину и свою музыку.
Джаз, как принято считать – «интеллектуальная» музыка. Не всем доступная. С высоким входным порогом. Известное противоречие: чтобы слушать джаз, нужно в нем разбираться, но чтобы разобраться – нужно знать, что именно слушать. Потому – вот программа фестиваля Super Jazz 2023 – gознакомьтесь и приготовьтесь к празднику музыки:

Концерт в четверг 20 апреля:
«Золотая» ностальгия
Леонид Пташка – фортепиано & Арик Давидов – труба
Том Коэн – сопрано & Яков Маймон – саксофон (США) & Джазовое Трио Леонида Пташки

Пятница, 21 апреля:
Свинг, блюз и раскалённой рок-н-ролл
Леонид Пташка – фортепиано & Шарлотта Дорин Смол – вокал (США) & Рой Янг – вокал
Яков Маймон – саксофон (США) & Джазовое Трио Леонида Пташки
Фламенко и хиты цыганско-испанского шоу
Леонид Пташка – фортепиано & Тильда Реджуан – вокал
Ансамбль Фламенко & Джазовое Трио Леонида Пташки

Суббота, 22 апреля
Балканский блюз
Леонид Пташка – фортепиано
Аркадий Аптекарь – скрипка
Илья Жорницкий – аккордеон
Яков Маймон – саксофон (США) & Джазовое Трио Леонида Пташки

Информация, билеты и пакеты отдыха здесь: https://pearl-music.co.il/events/festival-super-jazz-2023-v-galilee/  или здесь   https://bit.ly/3ZnapYF

Информация о гостинице (в дни фестиваля гостиница будет обслуживать только гостей фестиваля) – на сайте https://chotels.co.il/haciendaforestviewhotel/

Все фотографии предоставлены организатором фестиваля – компанией «Жемчужины классической музыки». Фото гостиницы – © CHotels

 

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting Masha HInich PR

 

 

Related Items:, ,

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top
www.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.comwww.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.com