По Треугольнику: дорогой огурцов и дорогой Палыстын. Тропа 2

После Тропы 1, мы отправились по Тропе 2 за огурцами. С разрешения, естественно. Потому как, если передвигаться из зоны А в зону С без разрешения, то это чревато 40 днями тюрьмы, если, конечно, поймают и если ты не являешься обладателем израильского удостоверения личности. Наша полудюжина русскоязычных израильских журналистов под эти критерии не подпадала, потому мы едем на окраину Бака аль-Гарбия в тепличное хозяйство Саида Абу Насема, где выращиваются огурцы, помидоры, лук всех видов, шелковица, оказавшись под ветвями которой серьезные полит-аналитики превратились в детей малых, прыгучих; бананы, что-то еще и много разного, и перцы всех цветов и размеров. Поскольку накануне, одна из подруг как раз поделилась диетой, состоящей из поедания именно перцев всех цветов и размеров, то нельзя было упустить шанс диету начать… Так что подобрав с земли между грядками три маленьких перца – красный, оранжевый и желтый и помыв их под краном, как в детстве на даче, я и начала перцовую диету.

Все это – несерьёзное вступление к серьезным проблемам земли, воды, занятости, поколений. Чья это вода, чья земля, чьи огурцы, в конце концов? Ответ, как и все на Ближнем Востоке, зависит от того, у кого спрашиваешь. Сейчас самое большое количество огурцов в Израиле выращивается в мошаве Ахи Тув – совсем неподалеку. Раньше, как утверждается – чемпионом по огурцам было это тепличное хозяйство размером в 200 дунамов, принадлежащее Саиду Абу Насема. Как проверить? На ходу никак, так что верим на слово, а заодно спорим об отчуждении земель для прокладки 6-го шоссе. Отобрали частную землю? -Да! Но вроде не совсем так? – Да! – И все -таки? Предложили компенсацию? Да! – И еще земли под теплицы такой же площади по другую сторону 6-го шоссе. – И все таки?



Все-таки – торговля требует гибкости и дипломатии. А огурцы, как и перцы – вкусные. Факты, изложенные нам над ящиками с луком таковы: немного больше 1% арабского населения занят в сельском хозяйстве, хотя его вклад в ВВП сектора – около 11%. Арабские фермеры, в отличие от еврейских коллег, редко получают субсидии или доступ к водным ресурсам напрямую от «Мекорот». Частные ассоциации, к примеру «Агудат маим» в Треугольнике, самостоятельно закупают воду и передают ее отдельным фермерам. Решение любого бюрократического вопроса требует невероятных сил и времени (почему-то этой фразе никто не удивился :)).

Когда население растет – земли не хватает: свежая мысль на планете Земля, и решается эта проблема почему-то всегда войнами.

В арабском сельскохозяйственном секторе Израиля новые семьи строят частные дома на бывших сельскохозяйственных землях. Тем не менее, на сегодня в арабском секторе – 7000 дунамов теплиц и более 1.800. 000 (миллион и восемьсот тысяч!) оливковых деревьев (в основном – в Галилее). В теплицах овощи выращиваются 3 сезона в год, что не очень хорошо для почвы, которой не отдают «отдыхать», и в арабском секторе также озабочены проблемой продуктовой безопасности. Но повторю в 10-й раз – огурцы и перцы здесь вкусные.

Когда в 2000-м году прокладывали 6-е шоссе, то под его строительство было отчуждено 2100 дунамов. Государство предложила деньги и земли на замену – по другую сторону шоссе.

Насчет субсидий сельскому хозяйству… Уже упомянутая «Агудат маим» возникла в Израиле в арабском секторе в 1950- годы, когда занятия сельским хозяйством в арабском секторе поощрялись государством и быстро стало ясно, что колодезной воды для полива не хватает. Напомню для тех, кто не в теме, что «Мекорот» поставляет воду от Управления водными ресурсами, а «Агудат маим» – это еще один посредник.

Помощь государства фермерами зависит от количества дунамов, поэтому мелкие хозяйства объединяются, чтобы эту помощь получать.

Дорога огурцов ведет из теплиц в сам город Бака аль-Гарбия, где 358 мелких бизнесов – от починки обуви и гаражей до молочной фабрики – расположены непосредственно в жилых домах или в их дворах. Земли – повторю – не хватает, семьи большие, жить в доме, где за стеной ремесленная мастерская – не самое комфортабельное состояние. В Бака аль-Гарбие есть промышленный парк, спроектированный и построенный еще в 1980-х годах на площади в 86 дунамов. Население выросло с тех пор в несколько раз, и город уже довольно давно просит у государства разрешение на возведение нового промышленного парка на частных землях…

Один из примеров такой бытовой-производственной скученности – молочное хозяйство «Ади», расположенное во дворе жилого семейного дома. «Ади» – семейное производство, так что на работу всем ходить недалеко. Здесь же, во дворе – вход в магазин, и, кстати, продукцию из него можно заказать через компанию Haat – аналог и уже конкурент Walt.

И, чтобы завершить – перед переходом к политике и разделительным стенам – сельско-гастрономическую тему: пообедали мы в отличном ресторане в компании вице-мэра Бака аль-Гарбия Мохаммеда Маджадлы, рассказавшим, как-то и принято в таких случаях, о градостроительных планах, бюрократических трудностях и амбициях города стать инновационным кластером с новым технопарком. Все, как положено, хотя меня в арабских городах не покидает чувство, что их жители не хотят менять вообще ничего, но хотят дотаций и отсутствия соседей (хотя, кто будет покупать огурцы?), не зная, правда, как все эти желания сочетать. И да – кнаффе и кофе были отменные! Шукран!

Продолжение следует…

Пресс-тур был организован Центром «Моссава»

Текст – © Маша Хинич. Фото – © Elena Rostunova Photo (фейсбук – https://www.facebook.com/helena.rostunova/ ; инстаграм https://www.instagram.com/erostunova/ )