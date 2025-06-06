По Треугольнику: дорогой огурцов и дорогой Палыстын. Тропа 3. От стены к стене…

Тропа 2 – https://www.israelculture.info/po-treugolniku-dorogoj-ogurcov-i-dorogoj-palystyn-tropa-2/

Тропа 1 – https://www.israelculture.info/po-treugolniku-dorogoj-ogurcov-i-dorogoj-palystyn-tropa-pervaya/

Собственно, наша поездка была посвящена не огурцам. Проблемы сельского хозяйства в арабском секторе – лишь часть проблем территорий, перегороженных стенами. Одна из стен – пожалуй, что самые популярная по количеству фотографий – это стена, разделяющая Бака аль-Гарбия и Бака аш-Шаркия, то есть западную и восточную части поселка, бывшего когда-то одним анклавом. Современная геополитика и внутренние проблемы Израиля вылились в бетонную стену, вдоль которой ездят израильские патрули, которому попались и мы, и от которого попала и нам за фотографирование того, что фотографировать нельзя – к примеру, сам патруль. Да – нельзя, да – предупреждали, но когда и кого предупреждения останавливали? Даже Одиссея не останавливали… Военная разведка АМАН, Мосад, Шабак, специалисты всех мастей, историки и аналитики со всех сторон и всех сторон спектра – все всё время всех предупреждают. А воз и ныне там. Или может мы мчимся , но куда-то не туда? «Время войне, и время миру» – может это максима не про нас? Кажется, что нас лишили второй части этой истины..

В нашем конкретном случае мы не мчимся, а неспешно бредем вдоль гор мусора и стены между Востоком и Западом. Мусор – потому что непонятно кто его должен вывозить– израильские власти, муниципалитет Бака аль-Гарбия или палестинские власти – неудачная шутка, но в ближайшем к свалке и к стене доме живет семья с с палестинскими (иорданскими) паспортами. Самое любопытное место — палестинский дом, вторым этажом нависающий над израильской территорией. Кто в нём живёт и почему стена в этом месте выстроена так странно – мне неизвестно.

У этой 5 -метровой в высоту стены – длинная история, постараюсь ее кратно изложить. Подобный стенами прошит весь Израиль. А ведь было время – и я его помню – когда стен не было вообще. Не то, чтобы был мир – нет, но стен не было, и торговля процветала. Впрочем, она процветает и сейчас, но о свободном рынке – ниже.

Многие годы на этой территории был режим военной комендатуры, о чем сняты документальные фильмы и написано множество книг. Всем заправляла военная администрация. Сейчас в Бака аль-Гарбия всем заправляет городской совет. За стеной – военные, местные власти, кланы. По другую сторону стены — палестинская Бака аш-Шаркия . Разделение Бака возникло после Родосских соглашений 1949 года (зеленая черта – это как раз с Родоса название. Родосские соглашения — несколько соглашений о перемирии, подписанные в 1949 между Израилем и Египтом, Ливаном, Иорданией и Сирией в целях официального завершения военных действий войны за Независимость. Вот здесь – Соглашение о перемирии между Иорданией и Израилем (1949) — Викитека текст соглашений на русском языке. Удивителньое чтение. В результате были созданы линии перемирия между израильскими войсками и иордано-иракскими силами, также известные как «Зелёная линия»). Ту стену, вдоль к идем мы и ездит патруль возвели 2002-м после второй интифады. . По ту сторону стены нет централизованного водоснабжения, электричество поставляется с перебоями, а жители нуждаются в израильских разрешениях для доступа к медицине и образованию. Кто виноват? Вопрос, ответ на который каждый даст иной.

Еще в 1265 году султан Бейбарс дал здешние земли на поселение своим офицерам. Название Бака означает “букет”. В историческом плане еще с 17 века и до 1949 года существовали две связанные между собой соседствующие арабские деревни – Бака аль-Гарбия, то есть «Западная Бака» и Бака аш-Шаркия, то есть «Восточная Бака».

Апропо – в Баке во времена мандата произошло восстание против англичан в 1938 году. Восстание началось, когда британцы взорвали 52 дома в арабской деревне, жители которой заманили к себе и убили британского офицера.

По соглашению о прекращении огня между Израилем и Иорданией от 1949 года, Бака аль-Гарбия была включена в состав Государства Израиль, и, соответственно, Бака аш-Шаркия осталась в составе Иордании. В результате Шестидневной войны 1967 года граница между двумя этими деревнями исчезла. Долгое время, вплоть до создания Палестинской автономии, фактически это был единый поселок, где жители Бака аль-Гарбия являются израильскими гражданами, а жители Бака аш-Шаркия – нет. После 2002 года две деревни были снова разделены. На сегодняшний день Бака аль-Гарбия –город с населением свыше 29.000 человек, а Бака аш-Шаркия – деревня с населением около 4500 человек. Посередине – бетон с колючей проволокой наверху.

Раньше был забор и между Бака Аль-Шаркия и Зайта, на севере Шомрона. Но его демонтировали в 2004-м году, завершив прежде строительство забора между Бака Аль-Шаркия и Бака Аль-Гарбия по контурам “зеленой черты”.

В результате несколкьо семей, которые живут в Баке Аль-Гарбия являются гражданами Палестинской, и родители возят туда детей в школу. До 2002 года этим семья предлагали израильское гражданство, но они отказались, хоят у всех есть разрешение на работу в Израиле.

Разделенный город – такое уже было в истории. И было многие многе разы. Мы возвели эту стену не от хорошей жизни. Наступит ли тот день, когда ее разберут на сувениры? Не знаю. Никто не знает – пока…

Кстати, раньше главная улице Бака Аль-Гарбия называлась улицей Вайцмана – собственно говоря, как любая главная улица в любом израильском городе. Теперь Аль-Кудс. Ведет эта улица как раз дорогой огурцов – от 6-го шоссе в сторону КПП в стене, туда, где заканчивается Израиль и начинается Палестинская автономия.

Но мы едем в другую сторону, делаем немалый крюк через Вади-Ара и Умм аль-Фахм, и приезжаем в деревню Бартаа – также разделенную де-юро, но не де-факто. Здесь стены нет, как нет ни светофоров, ни дорожных знаков, ни рондо, но при этом все как-то умудряются приехтаь куда нужно. Нам нужно в местный совет – в ту часть Бартаа («западную») , что находится на израильской территории и «покрывает» три деревни.

Палестинская («восточная» ) Бартаа оказалась с израильской стороны стены, но административно относится к Палестинской автономии. Поэтому там процветает рынок (налог на добавочную стоимость, подоходной налог? – нет, простите не знаем) и мороженое там (даже мороженое!) стоит в 5 раз дешевле, чем в «западной» Бартаа. Забора здесь нет никакого, и в выходные дни сюда устремляются массы израильтян за дешевыми овощами и фруктами, создавая пробки на дорогах. Но мы помним, что дешево – это не всегда качественно? Масса контрафактной продукции с рынка Бартаа наводняет Израиль, чему посвящены отдельные расследования – и в прессе и в полиции.

На рынке – более 3000 бизнесов. Условия почти автономные – свободная экономическая зона, оффшор : полиции нет, местный совет исполняет функции городского управления. Торгуют здесь жители Дженина, Шхема и Восточного Иерусалима, но им не пройти сквозь бетонные заборы, поэтому они нанимают себе представители в «восточной» Бартаа. Рынок в Дженине был закрыт после начала войны 7 октября. И потому в Бартаа едут не только израильтяне, но и израильские арабы, раньше отоварившиеся в Дженине. Однако после 7 октября 2024 года передвижение резко ограничилось. Контрольно-пропускной пункт Рейхан закрывается в 18:00, а КПП Дотан работает ограниченное количество часов. Нарушение режима – до 40 дней тюрьмы – если поймают, конечно.

Но вернемся в местный совет Бартаа – отличное новое здание. Кабинет главы совета глава Совета Бартаа – Раеда Кабхи – завешен схемами будущего строительства. Во всех трех деревнях по его управлением получены разрешения на возведение сотен домов. Есть программа развития этих деревень, получивших разрешение на 320, 480 и 80 участков – так что проблема земли здесь решается, что означает то, что молодые семьи останутся здесь. Но, как уже было говорено и не раз – демографические проблемы тянут за собой территориальные.

Сейчас в этих трех деревнях «западной» Бартаа – около 13.000 жителей, в восточной – 7000. Посередине – вади. Визуальная разница между двумя частями деревни – очевидна. Еще 300 метров, еще поворот – и вы в Палестинской автономии, где не действуют привычные нам правила. Разделение деревни произошло в 1948 году, временное воссоединение – после 1967 года и последующая изоляция – с 2002 года.

Но в трех деревнях «западного» местного совета Бартаа всё больше и больше жителей получают академическое образование: 15 лет назад здесь было три врача, сейчас 180, учившихся в основном в Румынии, Италии, Молдавии и Испании. Барта получает бюджет от государства и в ней принята израильская система образования, 76% выпускников получают багрут.

В восточной Бартаа – это уже зона «С», с виду все безмятежно, едва ли не пасторально, но проблем здесь невероятно много. К примеру, проблема семей, где один из супругов с израильским удостоверением личности, другой – с палестинским Дети в таких семьях оказываются в правовом вакууме. Восточная Бартаа оказалась с израильской стороны разделительного забора, но административно относится к Палестинской Автономии.

Глава совета Восточной Бартаа Гасан Кабха (родственник Раеда Кабха с “западной” стороны), в кабинет которого мы переместились после кабинета «западного» мэра, говорит, что восточная Бартаа обслуживаем 25 тысяч жителей (здесь бурно развиваются различные сервисы), а бюджет получает на семь тысяч, городские службы перегружены. Разница в статистике – жители автономии, которые здесь работают и которые остаются на ночь, не имея возможности вовремя пересечь КПП, открытое до 18:00. После 18:00 разрешение на вход/выход могут получить только больные и мед. работники.



В том же здании, где на втором и третьем этажах располагается местный совет (в нем стоят старые «барочного» стиля кожаные диваны и пахнет крепким табаком), на первом этаже – продуктовый магазин, который принадлежит живущему в Ростове-на-Дону жителю Бартаа по имени Самер, приехавшему навестить родных. Самер учился в одном из украинских университетов, где и познакомился со своей женой. Все смешалось в доме Облонских! Все смешалось и на трех этажах этого старого здания с мраморной лестницей. Приемную мэра украшает вышивка – традиционное арабское рукоделие, слегка прикрытое пальмой к нашему приезду. В рамке – карта, изображающая Палестину, вышитую крестиками разноцветных ниток. Как раз то самое, обсуждаемое – от моря до реки, вышитый лозунг с пояснениями. В нижней части карты – символические изображения рук с поднятым указательным пальцем и наручниками, такое вот безмолвно разноцветное заявление. А разговор – вполне нормальный разговор, без показного доброжелательства: цель обозначена – границы 1967 года и без стен. Нас угощают вкусным соком, виноградом и мы едем дальше – от моря до реки.

Пресс-тур был организован Центром «Моссава»

Текст – © Маша Хинич. Фото – © Elena Rostunova Photo (фейсбук – https://www.facebook.com/helena.rostunova/ ; инстаграм https://www.instagram.com/erostunova/ )