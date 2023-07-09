«Последний демон» и «Героическая» симфония

Заключительный концерт сезона Израильского Камерного Оркестра – 19 и 20 июля в Тель-Авивском музее искусств. Мировая премьера мини-оперы Евгения Левитаса, сочинения Мендельсона и Бетховена.

Под занавес нынешнего сезона, Израильский Камерный Оркестр представляет в Тель-Авивском музее искусств 19 и 20 июля интереснейшую и необычную программу, в которой впервые будет представлена мини-опера израильского композитора Евгения Левитаса «Последний демон» на либретто Рои Хена по рассказу Исаака Башевиса Зингера «Тишевицкая сказка» (мировая премьера), а также Концерт для скрипки с оркестром Феликса Мендельсона и 3-я («Героическая») симфония Людвига ван Бетховена. Дирижер – Йеско Сирвенд (Германия). Солисты: Даниэла Скорка – сопрано, Гай Пелец – баритон, Ноа Вильдшут – скрипка (Нидерланды).



Евгений Левитас называют свою камерную мини-оперу «оперным рассказом», объясняя идею этого произведения так: «Я называю «Последнего демона» оперным рассказом, потому что это короткая история, камерная опера для двух певцов продолжительностью 25 минут. Коротких опер существует много – для одного, двух, четырех вокалистов. Не я их придумал. Когда-то я услышал репетиции опер только с аккомпанементом на фортепиано и на меня это произвело очень большое впечатление: ведь опера так и начиналась – она была камерной, интимной, и лишь позже выросла до сегодняшних масштабов, когда оперы ставятся в огромных театрах, для многотысячной аудитории, когда певцам нужно справляться с огромным оркестром (оркестр Верди – порядка шестидесяти музыкантов, оркестр Штрауса – до 120 музыкантов).

Мне стало интересно написать оперное произведение для небольшого зала. Чтобы все было намного более интимно, чтобы вокалисты могли позволить себе петь «пиано». Я начал размышлять над материалом, перечитал огромное количество рассказов, и меня особенно впечатлили рассказы Исаака Башевиса Зингера, и в результате выбор пал на «Последнего демона» (в других русских переводах – «Тишевицкая сказка» или «Последний черт»). У Башевиса в много юмора, очень легкий почерк, но в конце читателя ожидает сильный финал. Сопрано Даниэла Скорка поет партию маленького демона, бас-баритон Гай Пелец исполняет две партии – демона и раввина. Это будет концертное исполнение моего «оперного рассказа», моей мини-оперы «Последний демон», созданной по заказу Израильского Камерного Оркестра в рамках проекта Министерства культуры Израиля по поощрению израильской музыки.

«Скажите мне правду, евреи,

Зачем в мире нужны демоны?»

Этот вопрос задается и в начале, и в конце рассказа – зачем демоны нужны в этом мире, когда давно уже их роль взяли на себя люди? По каббале в каждом человеке есть и хорошее, и плохое, и суть в том, куда эта внутренняя борьба приведет.

Я был рад, что мой друг Рои Хен, которого я считаю блестящим писателем и драматургом, согласился написать либретто; стиль Рои созвучен письму Башевиса Зингера”.

Либреттист Рои Хен: «Героиня нашего рассказа – маленькая демоница (ее партию исполняет Даниэла Скорка), живущая в провинциальном городке и занимающаяся мелкими подстрекательствами. Ее жизнь меняется, когда Ашмедай (Асмодей), царь демонов, появляется перед ней собственной персоной и приказывает соблазнить благочестивого раввина.

Конфликт между влечением ко злу и огнем веры поднимает вопросы об идентичности, иудаизме и войне, таящейся перед нами снаружи и изнутри».

Произведения Евгения Левитаса исполнялись в Израиле, Германии, Италии, США, России, Китае, Японии и Тайване. Среди его театральных работ: «Молли Суини» и «Человек, который думал, что его жена была шляпой» в иерусалимском театре «Хан», «Варшавская мелодия» и «Амок» в Театре «Маленький» и «Цемах» в совместной постановке Габимы с театром «Маленький».

С Евгением Левитасом сотрудничают такие известные израильские музыканты, как трубач Авишай Коэн, Хен Цимбалиста, Шломи Шабан, Шломо Арци, Хава Альберштейн и другие.

Евгений Левитас принадлежит к новому поколению композиторов, является лауреатом IMA (Independent Music Awards). В своем творчестве он использует такие музыкальные жанры и стили, как классический, современный, джазовый, электронный, а также поп и рок. Произведения и аранжировки Евгения можно услышать в концертных залах, на компакт-дисках, в театрах и на телевидении.

Музыку Левитаса исполняли многие ведущие оркестры и музыканты, в том числе Израильский филармонический оркестр, Израильский камерный оркестр, Вюртембергский камерный оркестр Хайльбронна, Иерусалимский симфонический оркестром, оркестр Арена ди Верона (Arena Di Verona), Хен Цимбалиста и многие другие. С 2019 года Левитас является композитором при резиденции Израильского кибуцного оркестра Нетании. The Jerusalem Post писал о музыке Левитаса следующее: «… Концерт Левитаса – торжество звуков, которое нечасто можно услышать в концертных залах…»

В качестве кинокомпозитора Левитас написал музыку к известным документальным фильмам, таким как «Человеческий фактор» Дрора Мореха, «Человеческое оружие» Илана Зива для канала ARTE, к фильму «Трамвай в Иерусалиме» Амоса Гитая, к трейлеру «Звездный путь: Следующее поколение» для Star World TV и многим другим. За музыку к фильму «Спасательные вертолеты» Элана Франка Левитас удостоен золотой награды на Международном кинофестивале в Хьюстоне.

В качестве продюсера и аранжировщика Евгений Левитас участвовал в записи многих мультиплатиновых и золотых пластинок ведущих израильских артистов, таких как Шломи Шабан, Рита, Шломо Арци и Рами Кляйнштейн.

Рут Гутман Бен-Цви (постоянный автор газеты » HaTzofe «) писала: «… Левитас обладает не только обаянием…, но и даром сочинять современную, смелую и красивую музыку»

Драматург, писатель и переводчик Рои Хен является штатным драматургом театра «Гешер». Он был удостоен театральной премии Розенблюма за заслуги в области сценических искусств, премии Эшколь для писателей на иврите и премии министра культуры имени Ицхака Навона. Он автор книг «Великий шум», «Тель-Авив», «Души», “Чернильные кони». Среди его пьес – «Кто я такой», «В туннеле», «Плут», «Я Дон Кихот», «Бесы», «Алиса», «Путешествия Одиссея», «Дух театра», «Сокровище под мостом».

Исаак Башевис Зингер (1904–1991), лауреат Нобелевской премии, родился в Польше и переехал в Нью-Йорк с ростом нацистской угрозы. В своих произведениях Башевис-Зингер увековечил еврейское местечко и вместе с тем образ странствующего еврея-эмигранта в перипетиях современного мира, между верой и сомнением, между любовью и войной, между телом и душой.

Дирижер Йеско Сирвенд (Германия)

После победы на Конкурсе дирижеров имени Евгения Светланова 2022 года в Монако, Йеско Сирвенд был сразу же и одновременно приглашен в Филармонический оркестр Монте-Карло и в Бельгийский национальный оркестр в Брюсселе. В сезоне 2022/23 дирижер, среди прочего, выступает в своем первом сотрудничестве с Бохумским симфоническим оркестром, а также дебютирует в театре Хемница с оперой «Гензель и Гретель».

Йеско Сирвенд является одним из самых востребованных дирижеров Европы. По приглашению Эммануэля Кривина он дебютировал с Национальным оркестром Франции в 2016 году, после чего оставался на должности помощника главного дирижера до 2020 года.

В качестве помощника дирижера Симфонического оркестра Дюссельдорфа Йеско Сирвенд с 2014 по 2020 год был художественным руководителем концертов #IGNITION, которые считались самой успешной серией молодежных концертов в Европе. С 2009 года на протяжении почти десяти лет Йеско Сирвенд был главным дирижером Академической филармонии Гейдельберга.

Йеско Сирвенд изучал дирижирование у профессора Михаэля Луига в Кёльнском университете музыки и танца, обучался также в Королевской академии музыки в Лондоне и в Консерватории Франкфурта-на-Майне.

Сопрано Даниэла Скорка, выпускница консерватории Кармель и обладательница степени бакалавра Академии музыки и танца в Иерусалиме, выступала практически со всеми оркестрами Израиля, сотрудничает певица и с зарубежными коллективами. Скорка исполнила партию Белинды в «Дидоне и Энее» Пёрселла, Эвридику в «Орфее» Телемана, Фенису в «Армиде» Люлли, Рахиль и Ривку в «Матерях» Давида Зебы, Сюзанн в «Женитьбе Фигаро», Церлину в «Дон Жуане» и Деспину в «Так поступают все» Моцарта. На концертной сцене она пела в «Мессии» и «Соломоне» Генделя, в «Стабат Матер» Перголези, в «Реквиеме» и «Мессе до минор» Моцарта, и в «Бразильских бахианах» Вила-Лобоса. Даниэла Скорка – лауреат первой премии конкурса Майкла Орена, а также премии за выдающееся исполнение израильской композиции на весенних конкурсах Американо-израильского культурного фонда, призер конкурса Chesty поэзии в стиле барокко в Инсбруке.

Голландская скрипачка Ноа Вильдшут в свои 22 года уже хорошо известна на мировой музыкальной сцене. Свой первый приз она выиграла в девять лет – первое место на конкурсе Шпора в Веймаре, через год – первое место на конкурсе в Гааге, и в возрасте одиннадцати лет она вновь стала первой на конкурсе Концертгебау в Амстердаме.

Ноа Вильдшут – постоянная участница международных фестивалей, в ее послужном списке – работа с лучшими оркестрами мира – Нидерландским филармоническим, Роттердамским филармоническим, Симфоническим оркестром Питтсбура, Королевским шотландским национальным оркестром и другими.

В камерных составах она играла с такими известными музыкантами, как Анна-Софи Муттер, Менахем Пресслер, Янина Янсен, Игорь Левит, Паоло Джакометти, Люкс Юсен. Она также выступает в дуэте с пианистами Йорамом Иш-Хорвицем и Элизабет Браус.

Баритон Гай Пелец выступал с большинством симфонических и камерных оркестров Израиля, а также с ансамблями «Барокада» и «21 век», Капеллой Краковенцис, Веймарским оркестром и венгерским оркестром Будафоки Донаньи. Он сыграл главную роль в «Пимпиноне» Телемана, Энея в «Дидоне и Энее» Пёрселла, Оттоне в «Коронации Поппеи» Монтеверди, Пака в «Сне в летнюю ночь» Бриттена и Зурга в «Искателях жемчуга» Бизе. Он поет в «Мессии» Генделя, в «Павильоне одиночества» Ноама Сивана и в «Бат-Йифтах» Аарона Харальпа. Гай Пелец также является дипломированным дирижером проекта «Частоты» ансамбля Мейтар. Выпускник школы Тельмы Елин, закончил обучение вокалу и дирижированию в Академии музыки и танца в Иерусалиме, стипендиат старейшего в Израиле Американо-израильского культурного фонда, обладатель престижных международных наград.

Якоб Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847), немецкий композитор и дирижер, один из крупнейших представителей романтического направления в музыке, наиболее широко известен как автор знаменитого свадебного марша. Что не вполне заслуженно для композитора, которого Шуман называл “Моцартом XIX века”. Его стиль отличают филигранная техника, грациозность и ясность изложения. Мендельсон был также прекрасным дирижером и просветителем – именно под его управлением впервые после долгого перерыва были исполнены сочинения Баха, Генделя и Шуберта.

Скрипичный концерт ми минор, соч.64 Феликса Мендельсона был впервые исполнен в 1845 году и с тех пор является одним из наиболее популярных в мировом музыкальном репертуаре концертов для скрипки с оркестром.

Людвиг ван Бетховен (1770-1827), великий немецкий композитор и пианист, один из трех “венских классиков” (наряду с Гайдном и Моцартом). Ключевая фигура переходного периода от классицизма к романтической эпохе в европейской классической музыке, Бетховен по сей день остается одним из самых известных и исполняемых композиторов.

Третью, «Героическую» симфонию сам композитор считал лучшей из написанных им девяти. Очевидно, он имел в виду ту основополагающую роль, которую сыграла эта симфония. «Героическая» открыла не только центральный период в творчестве самого композитора, но и но­вую эпоху в истории симфонической музыки – симфонизм XIX века, тогда как первые две симфонии в большой мере связаны с искусством XVIII века, с творчеством Гайдна и Моцарта. Известен факт предполагаемого посвящения симфонии Наполеону, которого Бетховен воспринимал как идеал народного вождя. Однако, едва узнав о провозглашении Наполеона императором Франции, композитор в гневе уничтожил первоначальное посвящение.

Музыка симфонии передает героические, свободолюбивые идеалы эпохи, саму атмосферу революционного времени, она рассказывает о судьбах целого народа. Эпический размах отличают все части этой симфонии, одной из самых монументальных во всей истории классического симфонизма.

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Израильский Камерный Оркестр

Среда-четверг, 19-20 июля 2023 г. | 20:00 | Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати».

Дирижер: Йеско Сирвенд | Сопрано: Даниэла Скорка | Баритон: Гай Пелец | Скрипка: Ноа Вильдшут

Евгений Левитас / Рои Хен «Последний демон». Камерная опера по рассказу Ицхака-Башевиса Зингера «Тишевицкая сказка» (мировая премьера *)

Феликс Мендельсон (1809-1847). Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч.64

Людвиг ван Бетховен (1770-1827). Симфония № 3 («Героическая») ми-бемоль мажор, соч.55

*Произведение написано по заказу Израильского Камерного Оркестра в рамках проекта «Зовущий голос» ля концертного сезона 2022/23, в качестве поощрения создания произведений израильскими композиторами при поддержке Министерства культуры и спорта.

Заказ билетов: https://bit.ly/46HYSYz

Скидка для владельцев карточки «ДигиТель» – стоимость билета 65 шекелей.

Для молодых людей до 30 лет – стоимость билета 60 шекелей.

Подробности на сайте оркестра или по телефону 077-8043380

Фотографии предоставлены пресс-отделом Израильского Камерного Оркестра