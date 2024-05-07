Верхнее фото – слева направо: сопрано Ира Бертман (фото – © Мария Розенблат), дирижер Ротем Нир (фото – © Йоав Арчик), скрипач Нитай Цори (фото – © Дан Лев)



Посвящение Чайковскому в Раанане. Оркестр «Симфонет Раанана». 10-й абонементный концерт сезона. Посвящение Чайковскому. 16 и 18 мая.

Пётр Ильич Чайковский родился 25 апреля – по старому стилю 7 мая – 1840 года. Не удивительно, что свою майскую программу оркестр «Симфонет Раанана» полностью посвящает его творчеству.

16 и 18 мая оркестр «Симфонет Раанана» даст два концерта в своем «домашнем зале» – в центре музыки и искусств Рааананы – под руководством дирижера Ротема Нира, при участии солистов – концертмейстера оркестра скрипача Нитая Цори и сопрано Иры Бертман.

В программе концертов:

Меланхолическая серенада для скрипки с оркестром, соч. 26.

«Souvenir d’un Lieu cher» («Воспоминание о дорогом месте») для скрипки с оркестром, соч. 42.

Сцена письма из оперы «Евгений Онегин».

Три романса для сопрано и оркестра.

Симфония No. 2 до минор, соч. 17, «Малороссийская».

Дирижер Ротем Нир



Ротему Ниру – 25 лет. Он является руководителем музыкального коллектива и дирижером Израильской оперы, помощником музыкального руководителя Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона, а также помощником дирижера Израильского Камерного Оркестра.

Ротем Нир – выпускник школы искусств имени Тельмы Елин. В Армии обороны Израиля Ротем служил как выдающийся музыкант в роли аранжировщика струнных квартетов. Музыкальные занятия Ротем начал с саксофона, потом перешел на фагот, но видит свой будущий путь в качестве дирижера. Он учился в Музыкальной школе Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете по классу дирижирования и игры на фаготе.

Начиная с сезона 2020-2021 гг., Ротем Нир работал помощником дирижера в Израильском Камерном оркестре, одержав победу в конкурсе «Теплица дирижеров». И одновременно был первым фаготистом в Израильском Симфоническом оркестре Ришон ле-Циона.

Ротем Нир уже дирижировал лучшими израильскими оркестрами, в том числе, Израильским Филармоническим оркестром, Израильским Камерным оркестром, Израильской Камератой, «Симфонетт Раанана» и Хайфским Симфоническим оркестром.

Еще будучи старшеклассником, он играл в Молодежном Филармоническом оркестре и Национальном молодежном духовом оркестре, а также участвовал в программе Дэвида Голдмана по продвижению выдающихся музыкантов.

В рамках обучения дирижированию Ротем выиграл конкурс «Золотая палочка» при сотрудничестве с Хайфским Симфоническим оркестром и участвовал в мастер-классах по дирижированию под руководством известных дирижеров.

Ротем Нир также был выдающимся стипендиатом Американо-израильского культурного фонда с 2014 года и получал стипендии от Фонда Ронена и Фонда Эли Леона.

Сопрано Ира Бертман

Ира Бертман родилась в Риге (Латвия). В 1998 году окончила Академию музыки и танца имени С. Рубина в Иерусалиме (класс вокала Мирьям Мельцер). В 2000-2003 годах стажировалась в студии при Израильской опере в Тель-Авиве, на сцене которой дебютировала в партии Констанцы в опере В. А. Моцарта «Похищение из сераля» под управлением Дэвида Стерна. В настоящее время Ира Бертман является ведущей солисткой Израильской оперы, в ее репертуаре более 30 партий, в том числе ведущие роли в операх Дж. Верди (Леонора в «Трубадуре», Дездемона в «Отелло», Леди Макбет в «Макбете», Амелия в опере «Балмаскарад», Эльвира в «Эрнани», Абигайль в «Набукко», Леонора в «Силе судьбы»), Дж. Пуччини (Мими в «Богеме», Чио-чио-сан в «Мадам Баттерфляй», Тоска в одноименной опере, Магда в «Ласточке» и Анджелика в опере «Сестра Анджелика»), В. Беллини (заглавная партия в «Норме»), Р. Леонкавалло (Недда в «Паяцах»), Г. Доницетти (Адина в «Любовном напитке»), П. Масканьи (Сантуцца в «Сельской чести»), Ж. Оффенбаха (Антония в «Сказках Гофмана»), Ш. Гуно (Маргарита в «Фаусте»), В. А. Моцарта (Памина в «Волшебной флейте»), П. Чайковского (Татьяна в «Евгении Онегине» и Лиза в «Пиковой даме»), Л. Яначека (заглавная партия в «Енуфе») и А. Дворжака (заглавная партия в «Русалке»). С большим успехом певица выступала также в Немецкой опере Берлина, Парижском театре Шатле, Театре Комунале в Болонье, оперных театрах Мангейма, Висбадена, Бонна, Льежа, Кальяри, Варшавы, Сучжоу и других. На концертной сцене Ира Бертман исполняла сольные партии в Реквиеме В. А. Моцарта, Второй и Четвертой симфониях Г. Малера, «Рождественской оратории» И. С. Баха, Stabat Mater и Маленькой торжественной мессе Дж. Россини. Сотрудничала с дирижерами: Петером Шрайером, Даниэлем Ореном, Фредериком Шазленом, Дмитрием Юровским, Омером Меиром Веллбером, Даниэле Каллегари, Даниэлем Коэном, Даном Эттингером, Юраем Вальчугой и другими..

Ира Бертман – обладательница престижной премии Ландау Мифаль а-Пайс 2014 года за достижения в оперном вокальном искусстве

Скрипач Нитай Цори – первая скрипка оркестра «Симфонет Раанана», один из самых известных скрипачей и альтистов Израиля. Выдающийся израильский скрипач альтист Нитай Цори широко выступает как в Израиле, так и за рубежом в качестве солиста, в различных камерных музыкальных коллективах и в качестве оркестрового концертмейстера. Его обширный репертуар простирается от барокко до наших дней, включая большое количество произведений израильских композиторов, написанных специально для него. Нитай Цори также основатель Alexander Piano Trio. Как солист, Цори играл со многими оркестрами в Израиле и за рубежом, в том числе с оркестром Римского оперного театра, Оркестром радио и телевидения Любляны, Симфоническим оркестром Белье в Пальма-де-Майорка, Тбилисским городским оркестром и Оркестром Ванкувера. Нитай Цори – концертмейстер оркестра Раананы, руководил Национальным симфоническим оркестром Украины, Оркестром «Синфоника Кастилья и Леон» в Вальядолиде в Испании, Камерным кибуцным оркестром, Musica Nova Consort и «Ансамблем 21 века». Сотрудничал с Леонардом Бернстайном, Жолтем Надем и многими другими выдающимися дирижерами.

В сотрудничестве со своим братом, известнейшим виолончелистом Хилелем Цори и пианисткой Михаль Таль, Нитай Цори основал также ансамбль «Клуб израильской камерной музыки», который активно действует в течение последнего десятилетия и удостоен премии имени Партоша.

Выросший в музыкальной семье, Нитай Цори начал заниматься музыкой со своим отцом, Цви Цори, с отличием окончил Музыкальную академию имени Рубина в Тель-Авиве по классу скрипки и затем учился в консерватории Сан-Франциско.

В настоящее время Нитай Цори преподает искусство игры на скрипке в Музыкальной школе имени Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете и руководит группой молодых выдающихся музыкантов Музыкального центра Мишкенот Шаананим в Иерусалиме и Молодежным Филармоническим оркестром.

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Оркестр «Симфонет Раанана». Посвящение Чайковскому.

Дирижер – Ротем Нир

Солисты: Нитай Цори – скрипка, Ира Бертман – сопрано.

В программе – сочинения Петра Ильича Чайковского.

Меланхолическая серенада для скрипки с оркестром, соч. 26

«Souvenir d’un lieu cher» («Воспоминание о дорогом месте») для скрипки с оркестром, соч. 42

Сцена письма из оперы «Евгений Онегин».

Три романса для сопрано и оркестра.

Симфония No. 2 до минор, соч. 17, «Малороссийская».

Даты:

16 мая, четверг, 20:00

18 мая, суббота, 21:00

Центр искусств и музыки Раананы – ул. а-Пальмах 2-алеф.

Заказ билетов: 09-7457773 или на сайте оркестра: www.symphonette.co.il

Страница оркестра в Фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Фотографии (© Дан Лев, © Дана Рам, © Мария Розенблат. © Йоав Арчик ) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»