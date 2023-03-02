Посвящение Рахманинову – двойной концерт открытия 17-го Международного Фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна

Международный фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна в этом году будет проходить в двух главных концертных залах Тель-Авива – в зале «Реканати» Тель-Авивского музея искусств и в “Гейхал ха-Тарбут” имени Чарльза Бронфмана.

В конкурсе, который откроется 14 марта в Камерном театре, примут участие пианисты из 18 стран.

Стоит напомнить, что Конкурс Рубинштейна – это master competition, что означает, что все его участники – уже лауреаты и призёры других международных конкурсов, постоянно концертирующие пианисты с заметной международной карьерой. Отбор на конкурс очень строг: в этом году было подано свыше 300 заявок, к участию в конкурcе допущены 33 пианиста в возрасте от 18 до 32 лет.



Конкурс откроется двойным концертом, посвящённым 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова – композитора, выдающегося пианиста-виртуоза, дирижёра, ещё при жизни ставшего классиком, одного из крупнейших музыкантов рубежа 19 – 20 веков. Эта знаменательная дата широко отмечается в 2023 году во всем музыкальном мире: его концерты для фортепиано, симфонии, фортепианные миниатюры, романсы исполняются повсеместно.

В программе двойного концерта открытия конкурса: произведения Рахманинова для фортепиано с оркестром в исполнении пианистов, победивших на последнем конкурсе Рубинштейна – Хуана Переса Флористана, Шиори Кувахара и Цунмо Инь, а также члена жюри нынешнего конкурса Норико Огава и победителя 8-го конкурса и члена жюри 14-го конкурса – Александра Корсантии, в сопровождении Иерусалимского Симфонического оркестра под управлением дирижера Павла Пшитоцкого (Польша).

Двойной концерт открытия пройдёт 14.3, во вторник, в Камерном театре в Тель-Авиве.

Первая часть концерта: 18:30-20:00

Вторая часть концерта: 21:15-22:35

В программе Первой части концерта открытия:

1-й концерт Рахманинова в исполнении Норико Огава

2-й концерт Рахманинова в исполнении Хуан Перес Флористан

Рапсодия на темы Паганини в исполнении Цунмо Инь.

В программе Второй части концерта открытия:

3-й концерт Рахманинова в исполнении Александра Корсантии

4-й концерт Рахманинова в исполнении Шиори Кувахара

Концерт пройдет в сопровождении Иерусалимского Симфонического оркестра под управлением Павла Пшитоцкого – руководителя оркестра Артура Рубинштейна в Лодзи в Польше.

Концерты первого и второго тура конкурса пройдут с 15 по 27 марта в зале «Реканати» Тель-Авивского музея искусств.

Реситаль Евгения Кисина, посвящённый как самому конкурсу, так и личности Артура Рубинштейна, пройдет 28 марта 2023 года в рамках Международного Фортепианного Конкурса имени Артура Рубинштейна.

В программу сольного концерта войдут произведения Баха, Моцарта, Шопена и Рахманинова. Концерт состоится в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве.



Заключительный тур конкурса и концерты grand finale пройдут в «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве с 29 по 31 марта 2023 года. Концерт 30 марта пройдет в присутствии президента Израиля Ицхака Герцога и его супруги Михаль Герцог.



Церемония награждения и концерт победителей:

«Гейхал ха-Тарбут» имени Чарльза Бронфмана, Тель-Авив

Пятница, 31 марта, в 11:00 – Церемония вручения призов; в 12:00 – Концерт лауреатов

Заказ билетов на сайте Arthur Rubinstein International Music Society ( arims . org . il ) или по телефону 054-7606525

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Текст подготовила Маша Хинич.



Фотографии предоставлены амутой Конкурса Артура Рубинштейна



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