Проект «Занавес поднимается» 2025

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото: ZOOZ אורי שפיר, ‘הפקרות – פרק א”. צילום- יאיר מיוחס, סטודיו

«Занавес поднимается» – флагманский проект Министерства культуры и спорта, являющийся главной сценой для хореографов, проводится уже 35-й год.

Впервые в этом году художественное руководство было поручено Майе Бринер и Анат Кац, которые отобрали 12 авторов, представивших свои премьерные работы на шести площадках: Дафи Альтабеб, Гилад Йерушалми, Ури Шафир, Талья Бак и Том Вайнбергер, Идо Гидрон, Лиор Лезеров, Ирад Бен Галь, Мааян Либман-Шарон, Эфрат Рубин, Шарон Везана, Гиль Карер.

Впервые в рамках проекта «Занавес поднимается» будут также запущены два новых направления:

«Занавес сообщества» – хореографические инициативы, основанные на участии местных сообществ, в которых принимают участие жители, не являющиеся профессиональными танцорами, под руководством ведущих хореографов.

«Студенческий занавес» – студенты, отобранные из шести ведущих школ танца по всей стране, создадут короткие работы в ответ на исследовательские вопросы, поднятые хореографами, участвующими в проекте в этом году.

Майя Бринер и Анат Кац, художественные руководительницы проекта:

«Мы верим, что посредством движущегося тела можно улучшить окружающую нас реальность, и что телесное знание, которым обладают хореографы, — это инструмент для установления связи между людьми. В этом году акцент на создание внутри сообщества ещё больше расширяет определение танца как значимого инструмента в социально-культурном диалоге в Израиле».

«Занавес поднимается», 21–30 мая — Иерусалим,

Хевель Айелот, Сдерот, Гаатон, Мисгав и Тель-Авив

Проекту «Занавес поднимается» — 35 лет

Флагманский проект Министерства культуры и спорта «Занавес поднимается», отмечающий 35-летие своей деятельности, в этом году впервые состоится в мае — с 21 по 30 мая — на различных площадках по всей стране: в Иерусалиме, Сдероте, Хевель Айелот, Мисгаве, Гаатоне и Тель-Авиве.

«Занавес поднимается» — это платформа для независимых хореографов Израиля, основанная и управляемая хореографическим отделом Министерства культуры и спорта. Ежегодно проект выделяет значительные ресурсы на постановку премьерных работ, освобождая участников от экономического и логистического бремени и предоставляя редкую возможность профессионального роста, самовыражения и прорыва в мире танца.

За годы существования из проекта «Занавес поднимается» вышли ведущие хореографы Израиля, оказавшие значительное влияние на статус и международную репутацию израильского танца: Ицик Галили, Амир Кольбан, Хилель Коген, Инбаль Пинто, Ренана Раз, Рои Асаф, Шарон Эяль, Ноа Дар, ансамбли «Батшева» и «Вертиго» (Ноа Вертхайм и Ади Шааль), Нив Шейнфельд, Идо Тадмор, Ноа Цук и многие другие.

Художественное руководство проектом «Занавес поднимается 2025» в этом году впервые поручено Майе Бринер и Анат Кац. Из примерно 60 заявок они тщательно отобрали 12 авторов:

Эфрат Рубин представляет «Фермата» — работу, раскрывающую чувственное путешествие за образом сновидений, исследуя напряжение между сознательным и подсознательным, вдохновлённую музыкальным знаком «фермата».

Мааян Либман-Шарон в «Основано на реальной истории» исследует звуки повседневности на фоне событий 7 октября — личное и трогательное высказывание о боли, рутине и паре, которая вместе – надолго.

Ирад Бен Галь в «Стою; падаю; плачу» выводит на сцену тревогу и траур, охватившие его после прорыва забора на юге, в виде танца боли и мольбы о сострадании.

Идо Гидрон представляет «Реута де-Либа» — мягкое и смелое мужское пространство, в котором травмы стремятся раствориться в свете сопричастности.

Гиль Карер в «Сначала — согласие» исследует понятия доверия и коллектива через деконструкцию и переосмысление движенческих единиц.

Лиор Лезеров в «О, великое солнце» предлагает волнующее размышление о стадиях траура и попытку пребывать в боли, не разрушаясь.

Гилад Йерушалми в «Гилад // мюзикл» отправляется в личное путешествие к корням своей израильской мужественности, между мифологическими образами и современными нарративами.

Ури Шафир в «Запущенность — глава I» создаёт сновидческое, обманчивое пространство, где тела ищут смысл среди фрагментов памяти и движения.

Талья Бак и Том Вайнбергер в «Тело как убежище» исследуют физическую и ментальную потребность в укрытии, подчеркивая солидарность в условиях нестабильности.

Шарон Везана в «Искусство материнства» выводит на сцену трёх женщин-матерей, разделяющих гамму эмоций, забот и рутинных трудностей воспитания детей, в том числе в период чрезвычайных ситуаций.

Дафи Альтебеб в «И якобы мы занимались своим» отправляется в поэтическое путешествие в поисках идентичности и опоры, сквозь трещины времени и памяти.

Впервые в этом году в рамках проекта «Занавес поднимается» запущены два процесса создания произведений, основанных на участии сообществ — танцевальные постановки, созданные хореографами и исполненные людьми, не являющимися профессиональными танцорами, из местных сообществ.

Произведения были созданы в двух регионах, удалённых от центра страны — на севере и юге, — с целью развивать и расширять аудиторию, а также выстраивать долгосрочные связи и партнёрства с культурными центрами по всей стране.

В региональном совете Мате-Ашер хореограф Ноа Шило создала постановку в сотрудничестве с женщинами пожилого возраста.

В региональном совете Хевель Айелот хореограф Мор Шани создал работу с участием резервистов, переживающих травматический опыт.

Эти регионы были выбраны именно потому, что находятся на удалении от центра и их сообщества пострадали в последнее время в связи с ситуацией в стране.

«Занавес поднимается», 21–30 мая — Иерусалим, Хевель Айелот, Сдерот, Гаатон, Мисгав и Тель-Авив

Билеты: 40–55 шекелей

Дополнительная информация и покупка билетов: www.curtain-up.co.il