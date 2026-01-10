Пространство света и тени: «Иоланта» как путешествие к себе

Все фото – © Йоси Цвекер

Последняя опера Чайковского впервые будет представлена на сцене Израильской оперы в январе 2026 года.

Постановка – Ширит Ли Вайс, дирижер – Дан Эттингер

18-28 января 2026, Оперный театр имени Шломо Лахата, Тель-Авив

Израильская опера представляет новую постановку «Иоланты» – последней и глубоко личной оперы Петра Ильича Чайковского, которая впервые ставится на сцене Израильской оперы. Это исключительная, лирическая опера, соединяющая утонченную музыку с глубокой эмоциональностью.

Хотя «Иоланта» не сразу обрела популярность, в последние годы эта опера вновь вызывает интерес и возвращается на ведущие сцены мира, включая постановки в Вене, Берлине и Нью-Йорке, вызывая неизменное любопытство магическим визуальным миром и эмоциональной кульминацией.

Накануне спектаклей мы задали несколько вопросов режиссеру Ширит Ли Вайс.

– Опера Чайковского «Иоланта» впервые ставится на израильской сцене. Это событие долгожданное, но для многих оно сопряжено с определенным риском: произведение одноактное, в чем-то камерное, долгое время считавшееся «второстепенным» по сравнению с великими трагедиями композитора. Каково было принимать решение о постановке именно сейчас, имея на руках столь хрупкий и редкий материал?

– Знаете, такие проекты не рождаются из сиюминутного импульса, они вызревают годами, находясь в некоем «списке внутренних ожиданий». То, что «Иоланта» ставится в Израиле именно сейчас – это не просто заполнение лакуны в репертуаре, а признание того особого ренессанса, который опера переживает последние десятилетия. За пределами России она перестала быть просто «прекрасной сказкой» и превратилась в объект глубокого интереса для режиссеров, которые видят в ней не пастораль, а острую психологическую драму. Для меня Чайковский – это всегда глубоко личная история. В «Иоланте», его последнем творении, эта составляющая достигает какого-то предельного, почти болезненного накала. Мы привыкли воспринимать это как датскую легенду о слепой принцессе, но под сказочной оболочкой скрываются пласты, связанные с подавленной страстью, с травмой и с тем мучительным поиском истины, который сопровождал Чайковского всю жизнь. «Иоланта» – его лебединая песня, написанная незадолго до смерти, – стала своего рода манифестом освобождения.

– Вы говорите о «сокрытии сути». В вашем прочтении слепота Иоланты – это не физический недуг, а некая метафора изоляции?

– Безусловно. В нашей постановке сцена – это не замок и не сад, а чистое эмоциональное пространство, напоминающее белый холст, на котором еще ничего не написано. Иоланта живет в мире, где от нее скрыли саму возможность видеть – не только свет, но и себя саму. Ее отец и окружение создали вокруг нее механизм бесконечной лжи. Они называют это защитой, но на самом деле это насилие: лишая человека знания о его «ущербности» или особенности, они отнимают у него волю и страсть.

Иоланта превращается в пустой сосуд. Мужской мир, который ее окружает, не может вместить ее настоящую – с ее желаниями, с ее потенциальной силой, – и потому он запирает ее в этом «светлом гареме». Это пространство парит, оно текуче, в нем женщины – Бригитта, Лаура, Марта – становятся частью ландшафта, его нежными изгибами, которые на самом деле лишь обслуживают этот цикл обмана.

– Если сцена – это белый холст, то как в это пространство входит конфликт? Как визуально проявляется то, что вы назвали «травмой»?

– Мы используем острые контрасты. Среди этих белых холмов, среди этой парящей чистоты течет черная река – вязкая, отражающая, зловещая материя. Это рана, это болото подсознания, это всё то, что было погашено и спрятано. И по мере того, как в пространство проникает мужское присутствие – сначала как темная, ранящая сила, – этот порядок начинает разрушаться. Моя задача как режиссера здесь – удержать баланс на тончайшей грани между сюрреализмом и реализмом.

– В советский период из либретто оперы систематически вытравливали упоминания о божественном, о вере. Вы же возвращаетесь к оригинальному тексту. Какую роль играет категория «света» в вашем спектакле?

– Свет здесь – не то, что включают и выключают. Из-за слепоты героини восприятие света меняется у всех: что есть свет? Каков его источник? Это символ поиска смысла, который един и для Иоланты, и для тех, кто на нее смотрит. Мы вернули божественную линию, потому что без нее эта история теряет вертикаль. Божественность – это то, что заставляет человека перестать быть «пустым сосудом» и начать чувствовать свою сопричастность миру. Кстати, важно отметить, что в нашей постановке много русскоязычных солистов, и это большая удача для Израильской оперы. Они чувствуют Чайковского, они понимают текучесть его фразы, где за внешней красотой всегда скрывается много боли.

Работа с ними – это не просто репетиции, это совместное исследование того, как музыка, написанная 133 года назад (премьера «Иоланты» состоялась в один день со «Щелкунчиком», 18 декабря 1892 года), продолжает отражать наши сегодняшние травмы.

– Получается, что финал – это не просто счастливый конец сказки, а нечто более сложное?

– Это освобождение, но освобождение через боль. Это возврат к себе. Я счастлива, что мы делаем это именно сейчас. В этом хаосе, в этом столкновении белого и черного, лжи и правды… Мы пытаемся найти ту самую точку опоры, которая позволяет человеку наконец-то открыть глаза.

С Ширит Ли Вайс беседовала София Нимельштейн. Интервью также готовила Маша Хинич

*****

Петр Ильич Чайковский. Иоланта

Творческая команда

Дирижер: Дан Эттингер

Режиссура: Ширит Ли Вайс

Сценография: Адам Келлер

Костюмы: Уля Шевцова

Свет: Надав Барнеа

Хормейстер: Итай Беркович

В постановке участвуют Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и хор Израильской оперы.

Язык исполнения: русский

Субтитры: иврит и английский – перевод Исраэля Овала

Продолжительность спектакля: около 1 часа 40 минут

Действующие лиц и исполнители:

Иоланта, дочь короля Рене (сопрано): Ани Йоренц Саргсян / Ангелина Ахмедова

Водемон, граф, бургундский рыцарь (тенор): Алексей Долгов / Павел Валужин

Рене, король Прованса (бас): Вазген Газарян / Сава Вемич

Роберт, герцог Бургундский (баритон): Одед Райх / Семен Антаков

Ибн-Хакия, мавританский врач (бас/баритон): Балинт Сзабо / Йонуц Паску

Альмерик, оруженосец короля Рене (тенор): Ади Эзра / Павел Валужин

Бертран, привратник дворца (бас): Юрий Кисин

Марта, жена Бертрана, кормилица Иоланты (меццо-сопрано): Шай Блох / Эдна Прочник

Бригитта, подруга Иоланты (сопрано): Шломит Леа Ковальски / Вероника Одинцов

Лаура, подруга Иоланты (меццо-сопрано/сопрано): Анат Чарны / Тамара Нишри Прислужницы и подруги Иоланты, свита короля, войско герцога Бургундского и оруженосцы

Время действия: XV век.

Место действия: в горах Южной Франции.

Даты представлений:

Воскресенье, 18.1.26, 20:00

Понедельник, 19.1.26, 19:30 – премьера

Вторник, 20.1.26, 20:00

Четверг, 22.1.26, 20:00

Пятница, 23.1.26, 13:00

Суббота, 24.1.26, 20:00

Понедельник, 26.1.26, 20:00

Среда, 28.1.26, 18:00

Дополнительная информация по телефону: 03-6927777, а также на сайтах: https://www.israel-opera.co.il/en/show/iolanta/ и https://best.kassa.co.il/announce/84591

Портрет Ширит Ли Вайс и фотографии с репетиций в студиях Израильской оперы – Йоси Цвекер

