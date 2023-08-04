«Провожаем лето с улыбкой». Фестиваль израильской комедии имени Эфраима Кишона в Иерусалиме

Верхнее фото: © פסטיבל הקומדיה – עומרי אבוחצירא . Фото – © Омри Абухацера

В августе в Иерусалиме во второй раз пройдет фестиваль израильской комедии. Его программа включает более 60 мероприятий, которые будут проведены в течение 5 дней на нескольких популярных площадках города.

Этот настоящий праздник оригинальной израильской комедии проводится второй год подряд по инициативе театра «Инкубатор» и семьи Кишон. Фестиваль ставит своей целью продвижение новых работ молодых израильских актеров наряду с замечательным наследием израильской комедии, сатиры и юмора.

Впервые будут показаны 7 оригинальных постановок молодых израильских авторов и актеров, а также целая серия стендап-шоу самых популярных комиков Израиля. На иерусалимскую сцену выйдут любимцы публики Аси Коэн, Шир Реувен, Гай Адлер, Талия Бертфельд, Лия Лев, Даниэль Хен, Авирам Тувим, Нели Тагер и другие. Зрителей ждут также музыкальные шоу в исполнении рэпперши Eco, Айи Корем, ансамбля «Ципорела», а также вечера памяти Йонатана Гефена и Эфраима Кишона, лекции, выставки и мастер-классы для всей семьи, показы на открытом воздухе классики израильского комедийного кино – «Эрвинка» «Праздник в бильярдной», «Высота Хальфон не отвечает», «Подглядывающие», «Операция «Бабушка», и много других мероприятий для истинных любителей израильской комедии.

20-24 августа в Бейт-Мазия и на других театрально-развлекательных площадках Иерусалима

Фестиваль израильской комедии имени Эфраима Кишона, проводящийся по инициативе театра «Инкубатор» и семьи Кишон, состоится 20-24 августа в Иерусалиме. Истинные любители этого жанра соберутся в столице, чтобы на протяжении пяти дней праздновать славное наследие израильского юмора и сатиры и открывать новые талантливые имена.

Фестивальные мероприятия будут проходить на нескольких площадках по всему городу, в том числе: Бейт Мазия, Бейт Ха-Ам, студия Нисана Натива, «Иерусалим Planet», сад Ган ха-Паамон и другие.

Фестиваль носит имя Эфраима Кишона, классика израильской сатиры, в программу фестиваля включены несколько его известных и любимых зрителями работ. В то же время фестиваль чествует новое поколение актеров и авторов, вдохновленных произведениями Кишона, продолжающих традиции израильской сатиры и новаторов.

«Фестиваль существует лишь второй год, а его художественный комитет уже получил сотни заявок, из которых мы выбрали семь театральных постановок самых известных и любимых артистов, а также представим новые имена», — говорит Ифтах Лейбович, художественный руководитель фестиваля. «Шоу этого года это не просто смешные спектакли, они продолжают ставить непростые вопросы и расширять концепцию комедии. Они сочетают сатиру, пародию и нонсенс в личных и социальных драмах. Наряду с новыми мы представляем лучшие образцы израильской комедии прошлого года – будь то стендап, музыкальное представление, мероприятия для всей семьи и многое другое. Фестиваль – это праздник для всех. В эти трудные дни в Иерусалиме мы хотим воспользоваться моментом, чтобы напомнить вам, что всех нас объединяет искренний смех, смех от души».

Для премьерных показов на фестивале были выбраны 7 оригинальных израильских спектаклей: «Семья в поезде» Эльдада Коэна в постановке Шэрон Старк – поэтическая комедия абсурда об отце, матери и дочери, которые бегут из далекой страны, по какой-то неизвестной нам причине – быть может, из-за страха, царящего на улицах далеких городов, от закрытых границ или от войн. Они едут на фестиваль, где должна выступать их дочь, но сами между тем заняты только перепалками, а их дочь с ними не разговаривает. И так продолжается это бесконечное путешествие на поезде, который, не останавливаясь, едет неизвестно куда.

В «Яблоке и дереве» Даниэля Шапира и Ади Шмелович мать, отец, мальчик и девочка попадают в бесконечный круг комедийного сериала, который делает их такими же несчастными, как и семейная жизнь. В замкнутом круге, в котором они застряли, им отведена определенная роль, а взамен они получают любовь зрителей: их аплодисменты и смех, записанный заранее. Пародия на комедийный, но иногда очень грустный ситком.

«Ахиноам и я» – комедия абсурда, весьма вольно интерпретирующая историю Адама и Евы. Ахиноам и Тамир живут в своем раю, дни напролет проводя в любви и бесконечных играх. У каждого есть заранее определенная роль — Ахиноам делает все для Тамир. Тамир делает все, чтобы как можно больше времени проводить за играми со своим возлюбленным. Когда у них оказывается новая игра, которая неожиданно нарушает незыблемость и размеренность отношений пары. Это история о взрослении, о неизбежном течении жизни, а также о странностях любви. Создатели и исполнители: Яли Вайс и Илон Фарбер, сопровождение: Мейталь Раз.

«Почетная гостья», автор — Ася Левтова, режиссер Элиана Магон. Нога, незамужняя жительница Тель-Авива, разочарована своей жизнью и решает изменить ее, усыновив кого-то, чье положение заведомо хуже. Так в квартире Ноги появляется Маша, беженка из Украины. Однако Маша оказывается полной противоположностью того, что ожидала ее благодетельница – жизнерадостная и легкая, Маша тотчас становится всеобщей любимицей.

«Ролевые игры», автор сценария и режиссер Наама Шахар представляет музыкальную комедию об отношениях, любви и меховых наручниках. Супружеская пара собирается осуществить свою сексуальную фантазию, но все идет наперекосяк, когда жена просит добавить еще одну деталь: ее муж должен играть любовника. Мужчина хочет осуществить свою фантазию с женой, но ему важно, чтобы она при этом оставалась романтической. Мужчина желает грубого секса со своим партнером, но тот консервативен и отказывается проявлять насилие. Женщина смущена, когда ее муж, большой начальник, переодевается собакой и просит ее поиграть с ним. Тонкая грань между любовью и контролем препарируется в этой ритмичной эмоциональной комедии, которая не может не вызвать отклика у зрителей.

«Cymbal Monkey» – моноспектакль фокусника Гиди Ливне, исследует компромиссы и усилия, которые мы прилагаем, чтобы доставить удовольствие другим, а также – насколько оправданы эти наши усилия. Все это с точки зрения стендаписта, который вряд ли будет работать на кого-то, кроме себя, вряд ли будет шутить только на свой счет – взгляд в мир сомнительных денег, любви, порнографии, наркотиков, психических расстройств и смерти – все это в комическом магическом шоу Гиди Ливне.

«Интеллигент» – черная комедия, моноспектакль Нира Штрауса, режиссер Ноам Франк. В середине жизни что-то поломалось у главного героя. Да даже не в середине, а в начале, и все равно – что-то не так, что у других вполне себе нормально. Что же случилось? Он уверен, что в его жизни все наладится, как только он узнает правду о смерти своего отца. Всю жизнь ему говорили, что он интеллигент. Или, по крайней мере, он сам себя считал таковым. Эта пьеса – захватывающее, забавное и странное путешествие, во время которого для героя открываются по-иному самые важные в жизни вещи: семья, отношения, смерть, любовь и круассан, который кто-то заказал для него.

В торжественном открытии фестиваля примут участие мэр Иерусалима Моше Леон, а также певица Эко, Шир Реувен и другие известные израильские артисты. Среди событий фестиваля: стендап-шоу популярнейших израильских комиков Аси Коэна, Нели Тагер, Амирама Тувима, а также музыкальные шоу, фуршеты и много общения.

«Песочница – новое поколение последователей Кишона» – площадка для молодых актеров, авторов и режиссеров, которые впервые представят на суд публики собственные произведения, вдохновленные творчеством Эфраима Кишона.

В программе – специальные вечера, посвященные творчеству Эфраима Кишона и Йонатана Гефена, выставка «Кишонлэнд», где мы попытаемся найти нестандартный ответ на вопрос – кто ты, Эфраим Кишон? – и представить особый и многогранный талант великого сатирика публике так, как, быть может, он сам хотел, чтоб его видели.

Вы сможете посетить лекции, среди которых – «Значение юмора у Ницше», «Удовольствие и радость как духовная необходимость у рабби Кука». Вас также ждут бесплатные театральные постановки для всей семьи и многое-многое другое.

Фестиваль израильской комедии имени Эфраима Кишона: художественный руководитель: Ифтах Лейбовиц

20 августа, Иерусалим, начало в 15:00

Для информации и покупки билетов – https://comedy-festival.co.il/

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза