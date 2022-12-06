Пуччини и женщины

На фото – Джакомо Антонио Доменико Микеле Секондо Мария Пуччини (итал. Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini) В 2008 году я слушала «Мадам Баттерфляй» в Израильской опере. Главную партию исполняла Лариса Тетуева – это было и осталось незабываемо. Лариса с годами стала педагогом и работала над партией Чио-Чио-Сан с Аллой Василевицкой, исполняющей главную роль в этой же постановке в эти дни в Тель-Авиве в режиссуре Мариуша Трелинского. В той же постановке, что была показана и в 2008-м году, и в 2012-м и сейчас – уже исходе 2022-го. Исполнение Аллы – также незабываемо. Три раза увидеть одну и ту же постановку (вот здесь о ней подробно https://www.israelculture.info/po-zovu-lyubvi-madam…/) – это как три раза прочитать книгу или пересмотреть фильм: сколько вдруг проявляется новых деталей, мелочей, ускользнувших прежде от внимания подробностей – в нюансах костюмов, в линиях декораций, в освещении, в каждом жесте, движении, даже в повороте головы, в штрихах минимализма эстетики, сошедшей с листов японских гравюр. И тонкостей в поведении героев: почему я раньше не замечала горя новой жены Пинкертона, или той дикой яростной плавности, с которой Чио-Чио Сан приподымает вуаль ее шляпы и того, как эти две женщины смотрят друг друга в глаза. Какая жестокая трагедия юной наложницы, в 18 лет кончающей жизнь самоубийством, заколовшись кинжалом чести, доставшимся в наследство от отца. «Ты понимаешь, что это не игра? Будь осторожен, она верит тебе» – услышал ли Пинкертон эти слова консула Шарплеса, внял ли им? Нет, конечно. «Баттерфляй, Баттерфляй, Баттерфляй!» – этим тройным криком, этим воплем завершается великая опера. Если ли в этом финале раскаяние, сожаление, терзание? Еще раз: нет, конечно. Но, есть: мужская гордость, злость, власть, обида. Это не крик любви – это крик ужаса. Ужаса не от самого себя, не от сделанного, а ужаса от того, что ситуация повернулась не так, как ее видел Пинкертон. К чему эти занудные философские рассуждения? К плавному переходу от потрясающей оперы в потрясающем исполнении к Пуччини, к его отношению с женщинами, к тому, что личная жизнь Пуччини и его творчество всегда были переплетены.

Пуччини любил женщин. Насколько они ему нравились, видно из «Триптиха» – триптиха одноактных опер «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки» (в «Сестре Анжелике» – полностью женский состав) и из опер, завоевавших сцены мира – «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй». Об оперных героинях Пуччини – Тоске, Чио-Чио-Сан и Мими слагают легенды, но до сих пор мало что известно о том, что – или, важнее кто – стал источником вдохновения для создания этих страстных оперных героинь. На протяжении всей своей жизни у Пуччини в равной мере были романтические скандалы и профессиональный успех. Он был одержим автомобилями и женщинами. Личная жизнь Джакомо Пуччини была столь же яркой, как и его оперы, в ней были скандалы, едва не погубившие его, истории неверности, ревности и мести, аресты, взятки, самоубийства близких. Точно, как в операх, накал драмы которых соответствовал накалу драмы в его жизни.

Дальше идет история, которую я бегло перевела с английского, скомпилировав материал с нескольких сайтов.

Джакомо Пуччини был самым коммерчески успешным оперным композитором в истории. На момент своей смерти в 1924 году его состояние по сегодняшним меркам превышало 130 миллионов фунтов стерлингов. Большая часть этого богатства пришлась на чудесные годы (1895–1904), когда тосканский маэстро создал три из самых популярных опер в мире – «Богема», «Тоска» и «Мадам Баттерфляй», живя в идиллическом окружении в Торре-дель Лаго на берегу озера Массачукколи. Затем что-то пошло не так…

23 января 1909 года служанка в доме Пуччини Дориа Манфреди покончила жизнь самоубийством, приняв три таблетки сулемы. Ей потребовалось три дня, чтобы умереть от того, что сегодня называют отравлением ртутью. В ее смерти обвинили Эльвиру Бонтури, 39-летнюю жену композитора, которая преследовала Дорию и публично обвинила ее в романе с Пуччини. Когда местный суд распорядился провести вскрытие, выяснилось, что Дория была девственницей, а на Эльвиру подали в суд за клевету. Она была приговорена к пяти месяцам заключения и избежала тюрьмы только после того, как композитор предложил семье Манфреди компенсацию в размере 12.000 лир.

Недавно пролился новый свет на то, что происходило на вилле в Торре-дель-Лаго Пуччини более100 лет назад. Живя на своей вилле вместе с гражданской женой – Эльвирой, падчерицей и сыном, он писал музыку, катался на автомобилях или по озеру на катере. И сам говорил так: «Я всемогущий охотник за дичью, оперными либретто и привлекательными женщинами».

Но эта история начинается не с самоубийства Дории, а восемью годами ранее, когда Пуччини работал над «Мадам Баттерфляй». Маэстро нередко влюблялся в женщин, сочиняя музыку. В 1900 году, работая над «Баттерфляй», Пуччини влюбился в молодую девушку, которую встретил в Турине. Он дал ей прозвище «Коринна» и был настолько одержим ею, что Эльвира в отчаянии подумывала уйти от него.

Пуччини и Эльвира Бонтури в то время не были женаты. Она была женой его старого школьного друга. Пара познакомилась в 1884 году, когда Пуччини наняли давать уроки игры на фортепиано для Эльвиры. Вскоре у них завязался роман. В 1886 году, на фоне большого скандала, Эльвира ушла от мужа к Пуччини, взяв с собой в Торре-дель-Лаго свою шестилетнюю дочь Фоску. Со временем Эльвира родила Пуччини сына Антонио, но пара не смогла пожениться и узаконить мальчика, потому что развод в Италии в то время был невозможен. Ситуация, возможно, вполне устраивала композитора, который утверждал, что ему нравилось влюбляться. Однако на этот раз страсть вышла из-под контроля. Есть предположения, что Пуччини сделал предложение руки и сердца Коринне.

Однако 25 февраля 1903 года судьба сделала странный поворот. В ту ночь Пуччини попал в первую автомобильную аварию, получившую широкое освещение в итальянской прессе. Рядом с Луккой его шофер не смогу удержать машину и сорвался с дороги. Композитор был найден зажатым под машиной, почти задохнувшимся от бензиновых паров, со сломанной правой ногой. Ему нужен был кто-то дома, чтобы заботиться о нем. А уже на следующий день по очередному странному стечению обстоятельств Эльвира овдовела. Ее прежний муж Нарциссо скончался, не оставив никаких препятствий для того, чтобы Пуччини женился на своей давней спутнице.

Издатель и наставник Пуччини – Джулио Рикорди – пытался убедить прикованного к постели композитора отказаться от Коринны и жениться на Эльвире. Пуччини нанял частного детектива, который обнаружил, что туринская красавица ему изменяет. Она не была той невинной, за которую притворялась. Мало того, что у нее были отношения с другими мужчинами. Пуччини порвал с ней, написав ей письмо «Какая бездна разврата и проституции! Ты дерьмо, и с этим я оставляю тебя твоему будущему». И это только начало истории…

В следующем году, 3 января 1904 года, через неделю после завершения «Мадам Баттерфляй» Пуччини женился на Эльвире. Вряд ли это можно было назвать хорошим началом брака. Но разрыв отношений с Коринной, вероятно, сыграл важную роль в создании мощной трагической музыки в последнем акте «Мадам Баттерфляй».

Так или не так, вот итог: большинство героинь опер Пуччини – сильные, верные, любящие женщины, платящие самую страшную цену за свою любовь. Мими в «Богеме» умирает от туберкулеза, Чио-Чио-Чио Сан в «Мадам Баттерфляй» закалывает себя кинжалом, Тоска прыгает с парапета башни, Манон Леско умирает от истощения, рабыня Лиу (в «Турандот») совершает самоубийство, а монахиня Анжелика в «Сестре Анжелике» умирает в церкви. Но есть все-таки три оперы Пуччини, которые д заканчиваются радостным финалом: «Джанни Скикки», «Девушка с Запада» и уже упомянутая «Турандот», последняя опера Пуччини, в которой он не успел закончить оркестровку.

Так любил ли Пуччини женщин?