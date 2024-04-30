Pure Jazz. Джазовый пианист Габриэль Палаччи – сольный концерт в музее Иланы Гур 9 мая 2024 года

«Один из новых молодых львов латиноамериканского джаза» – так наотмашку назвали Габриэля Палаччи в одной из публикаций. Палаччи – пианист, виртуоз, композитор, автор шести альбомов (последний – Live in Tel-Aviv – вышел в 2022 году), отмеченный на таких медиа-платформах как Rolling Stone и Billboard Magazine. За свой выдающийся вклад в музыку он удостоен золотой медали престижной премии World Music Awards – за лучший альбом 2024-го года.

Энергия и страсть в сочетании с мастерством и истинной любовью к музыке привели к созданию его сколь узнаваемого, столь и динамичного стиля.

Габриэль Палаччи выступает в рамках джазовой серии в музее Иланы Гур ежегодно – обычно со своим трио, но на сей раз 9 мая – соло. За время, прошедшее его первого концерта в музее Иланы Гур, он стал куда известнее, прекраснее и по джазовому круче.

У джазового пианиста Габриэля Палаччи три родины, даже четыре – Аргентина, Мексика, Канада и Израиль. И, на наше джазовое счастье, сегодня он живет в Израиле. Палаччи – аргентинский пианист, композитор, аранжировщик, смешивающий жанры латинского джаза, танго, фанка и клезмерской музыки.

Вряд ли, начиная свое путешествие в юности из Аргентины с целью увидеть мир, Габриэль Палаччи думал, что его путешествие станет столь масштабным, захватывающим и музыкальным. Но факт, что так оно и получилось. Палаччи объединяет идиомы и метафоры различных культур в прекрасную однородную смесь, которая одновременно восхитительна и полна неожиданностей. В результате он может по-новому взглянуть и сыграть популярные музыкальные мотивы Аргентины, Перу, Колумбии, Мексики и Кубы.

Палаччи – искусный пианист, играющий свежо и виртуозно. Его мастерство, его отношения с клавиатурой нисколько не умаляют его способности играть с экспрессией и с нюансами. Его стиль гибок, а владение музыкальной формой восхитительно, особенно когда речь идет о танго. Но Габриэль Палаччи – не только виртуоз, он классифицирует мелодии, а иногда и выворачивает их наизнанку, при этом отдавая дань традиции европейского фортепианного джаза и танцевальных форм, так и африканскому музыкальному влиянию на Южную Америку, проникшему туда с испанскими мореплавателями. Его музыка – это сочная смесь танго и джаза, переосмысливания традиционных форм музыкального искусства, общения с музыкантами, которые привержены фольклору – живому, дышащему, развивающемуся. Будучи верным культовой и почитаемой аргентинской традиционной форме, Палаччи не боится внести изюминку в ритм музыки с удивительно современной интерпретацией. Прекрасная манера, в которой Палаччи сочетает старые фрагменты народной музыки с переходами от одной композиции к другой, обеспечивает четкий, изобретательный и даже игривый контраст между старым и новым на фоне южноамериканских мелодий.

Некоторое время Габриэль Палаччи учился на Кубе у своего кумира, у самого Чучо Вальдеса, явно переняв его неукротимый дух, энергию и идеи. Но Палаччи оригинален и сам по себе, как и его яркие композиции, как и его неустанные поиски себя в мире и своей музыки с характерной дерзкой виртуозностью и внутренней лиричностью. А технические трудности? Да он просто их смакует и играет фьюжн-джаз – страстный, блестящий и преображающий.

Габриэль Палаччи родился в 1982 года в Буэнос-Айресе в Аргентине. В 8 лет он начал играть на фортепьяно, изучал классическую музыку в Conservatorio Superior de Música Мануэль де Фалья в Буэнос-Айресе, получил высшее образование в области музыки. В 2008 году он получил степень по музыке в Escuela de Música Contemporánea (EMC) (филиал Музыкального колледжа Беркли). Затем он отправился на Кубу учиться у пианиста Чучо Вальдеса. Жил в Мексике и Канаде.

В 2010 году Палаччи выпустил свой первый сольный альбом «Diario de Viaje» («Дневник путешествий»), который был признан одним из лучших компакт-дисков года в области латино-джаза.

В 2013 году он выпустил свой второй альбом «Caja Musical» («Music Box»).

В 2015 году он выпустил свой третий альбом «Trivolution» с «Трио Габриэля Палачи» .

В 2017 году Палаччи записал альбом «Made in Canada. Live», который журнал Latin Jazz назвал «невероятно захватывающим».

Альбом «Quarantine» вышел в 2020ом году, а «Live in Tel Aviv» – в 2022-м.

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Pure Jazz .Четверг, 9 мая 2024 г. Габриэль Палаччи.

Начало концерта – в 19:30.

Музей открыт для входа с 19:00.

Габриэль Палаччи – фортепьяно.

Цена билета на весь вечер (включая концерт и входной билет в музей) – 100 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/gabriel-palatchi-latin-jazz/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/422143613789793/

Количество мест ограничено.

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Линки на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=pPEYvxABGQI

https://www.youtube.com/watch?v=MZZT45OYRBQ

https://gabrielpalatchi.com/

Фотография – © Peter Vit – предоставлена Габриэлем Палаччи