Пурим в столице. Впервые с 1982 года: Адлояда в Иерусалиме

Заглавное фото: “Добрый Лев” – фото Дор Кедми. Studio Lilly и циркачка Фаллуджа Ирит Харуви. צלם דור קדמי – האריה הטוב סטודיו לילי -ופלוג’ה קרקסנית עירית חרובי

В нынешнем году среди множества разнообразных мероприятий, посвященных празднику Пурим, в Иерусалиме впервые за многие годы пройдет крупнейшее в Израиле уличное театральное шествие – АДЛОЯДА по инициативе Иерусалимского муниципалитета и театра «Карон» .

25 марта 2024 года, тет-вав бе-Адар-бет, ташпад, Шошан Пурим ט”ו באדר ב’ תשפ”ד, שושן פורים

Иерусалимская Адлояда пройдет в этом году впервые за 42 года, объединив в столице Израиля жителей севера и юга страны, центра и периферии, и в первую очередь – детей, эвакуированных из своих домов на севере и юге, тех, кто до сих пор остается в Иерусалиме.

Красочный караван огромных кукол, созданных специально для праздника, отправится маршем по центральным улицам еврейской столицы под многоцветными флагами – в сопровождении оркестров, танцевальных коллективов, актеров – всех объединит традиционное костюмированное пуримское шествие.

Парад начнется с улицы Царя Давида, продолжит путь до площади ЦАХАЛа через улицу Шломо ха-Мелех, оттуда свернет на улицу Яффо, затем повернет налево на улицу Короля Георга и закончится на площади у здания Старого Машбира.

Впервые с 1982 года муниципалитет Иерусалима в сотрудничестве с театром «Карон» возвращает иерусалимскую традицию проведения праздничного пуримского шествия в центр города. Иерусалимская Адлояда пройдет в понедельник, 25 марта, с 10:00 до 14:00. Тотчас по ее завершении на улице Нисим Бахар в квартале Нахлаот состоится традиционная пуримская вечеринка.

Иерусалимская Адлояда в этом году обращена в первую очередь к нашим детям, израильским мальчикам и девочкам, мужественно разделяющим со взрослыми тяготы сегодняшнего времени – им в этот день вся наша любовь и поддержка! Им посвящены творчество и талант десятков художников, артистов и культурных организаций Иерусалима, других городов страны и из-за рубежа.

Древняя мудрость гласит: «Десять мер красоты было отпущено миру, девять из них – Иерусалиму». В пуримском шествии нынешнего года это выражение найдет еще одно подтверждение, ведь для него постарались так много талантливых художников, создателей кукол и продюсеров невероятных представлений! Нынешний Пурим еще раз утверждает победу добра над злом, и празднует надежду, созидание и радость, во имя всех жителей Израиля и наших детей.

Накануне праздника мэр Иерусалима Моше Леон обратился к жителям и гостям столицы: «Иерусалим, столица Израиля и дом для всех израильтян, празднует в этом году Пурим «Ад ло Яда!» (в буквальном переводе с иврита – «до беспамятства». По законам праздника предполагается, что в этот день каждый еврей должен напиться на радостях так, чтобы не отличить злого Амана от праведника Мордехая).

В нынешнем году мы возвращаем в Иерусалим великолепную традицию празднования Пурима – после 67-ми лет, когда в столице не было Адлояды. В этом году мы посвятим его героическим детям Государства Израиль, молясь за дальнейшее укрепление силы нашего духа, за мирное будущее, процветание и единство народа Израиля в его собственном доме».

В подготовке пуримского шествия в столице приняли участие многочисленные культурные учреждения, среди которых – Музей «Башня Давида», Музей Израиля, школа искусств «Мусрара», академия «Бецалель», театр «Инкубатор», театр «Карон», театр «Мисторин», иеатр «Танцующий олень», арт-центры «Джиногли», «Аман», «ха-Мифъаль», Иерусалимский Музей науки.

Кроме того, в «Адлояде» примут участие лучшие создатели гигантских кукол и многие общины со всего города, в том числе дети, эвакуированные из городов и поселений на севере и юге Израиля в связи с продолжающимися боевыми действиями: экспериментальная школа «Аргентина», общественные центры иерусалимских районов Бака и Ромема, школа «Шахарит», школа искусств, школа «Яса» и многие другие.

Почти 30 оригинальных проектов, объединяющие оркестры, танцевальные и музыкальные коллективы, объединятся в единое театрализованное шествие, которое обещает стать настоящей мировой премьерой.

Кого только вы не встретите на Иерусалимской Адлояде! Здесь и рычащий лев, символ города, при этом из пасти его, когда он рычит, летят радужные мыльные пузыри, а восседает на нем маленькая отважная девочка. Башня Давида на ваших глазах превращается в огромный водоворот, где с огромной скоростью вращается и смешивается старое и новое. Клезмерский оркестр с трехметровыми музыкантами. А рядом по улицам вытанцовывает гигантская механическая паучиха. Сорок танцовщиц в белых платьях, которые превращаются в разноцветные на глазах у публики – по мотивам известной истории Ханале и ее субботнего платья.

Каждого встречного заставят пуститься в пляс гигантские танцующие куклы-анимэ. Вы встретите здесь и Альберта Эйнштейна, из головы которого будут вылетать разноцветные облачка. Вот еще персонажи героев Адлояды 2024 года – малыш, летящий на огромном голубе мира; и другой малыш, эдакий «ванька-встанька»; семья попрыгунчиков-кенгуру; огромная индейка, оглашающая своим кудахтаньем улицы Иерусалима. И даже белый осел Мессии будет в числе гостей Адлояды.

Среди художников, которые принимают участие в создании образов и кукол Адлояды: Ади Ана Тельзински, Шмулик Шохат, Итамар Хамерман, Шимон Пинто, Йинон Шазо, Эльдад Шелтиэль, Анна Викторова, Сиван Вайнштейн Халеви, Лев Крейтман и Итамар Рафель, Диего и Лия Ротман, Илья Замсов и Михаль Мехрик, Ярон Карбель, Идан Скляр, Шай Персил, Итамар Шимшони и многие другие.

Адлояда станет главным мероприятием Пурима в Иерусалиме, его апогеем, тогда как в дни праздника в столице Израиля пройдут еще десятки различных вечеринок, пуримшпилей и костюмированных балов. Уже с начала месяца Адар город начнет праздновать и отмечать Пурим на улицах в различных жилых районах, в клубах и общественных центрах, в муниципальных библиотеках и домах культуры. При этом, как и каждый год, большая традиционная уличная вечеринка, в сопровождении диджеев, пройдет на улицах Агрипас и Нисим Бахар. Даже здания нарядятся в этот день в костюмы фантастических существ в рамках проекта «Пурифлэцет» («Пуримское чудовище»).

Иерусалимская Адлояда проводится по инициативе столичного муниципалитета в сотрудничестве с театром «Карон», и ориентирована на широкую публику самых разных возрастов.

Шествие Адлояда пройдет в понедельник, 25 марта, в день Шушан Пурим, с 10:00 до 14:00.

Маршрут шествия начнется от отеля «Инбаль», пройдет по улицам Царя Давида, Шломо ха-Мелех, затем через площадь ЦАХАЛа на улицу Яффо, улицу Короля Георга, и закончится на площади у здания Старого Машбира. Вдоль всего маршрута будут расположены 7 «станций» для представлений – на площадке перед историческим зданием YMCA, на перекрестке Мамилла, на площади ЦАХАЛа, на площади Сафра, в Бейт-Йоэль, на площади Сиона и на площади у Старого Машбира. Среди ведущих праздника, которые будут на сцене – Наоми Лавов, Ханан Савьон, Амит Зафарир и другие. На этих сценах пройдут выступления духового оркестра из 40 музыкантов, биг-бэнда, с участием диджеев, «шаманов», исполнителей на уде и многих других.

**Настоятельно рекомендуем в этот день воспользоваться услугами общественного транспорта. Израильская Железнодорожная компания увеличивает количество поездов, следующих в этот день в Иерусалим.

Подробная информация об организации дорожного движения, перекрытии дорог, порядке парковки и т. д. будет опубликована позже**

Сайт «Адлояда в Иерусалиме»

https://bit.ly/437Tfl6 или здесь: https://www.jerusalem.muni.il/he/experience/purim-in-jlm/adloyada/

Фотографии предоставлены Иерусалимским муниципалитетом:

«Добрый лев – фото Дор Кедми

Фото праздника на улице Нисми Бахар – Рики Рахман

Фото уличного цирка – Дана Бар-Симан-Тов

В архивах Национальной библиотеки Израиля можно найти старые черно-белые фотографии «Адлояд» в Иерусалиме 1950-х – 1960-х годов.

Например, 18 марта 1957 года улицы столицы были украшены израильскими флагами и заполнены образами из свитка Эстер. Тысячи детей в костюмах веселились на улицах города, изображая не только Амана или Мордехая, но и плакат и туристического с с надписью «Посещение Синая через несколько недель – в 1957-м году Пурим отмечался через четыре месяца после окончания операции «Кадеш».

В том году кульминацией Пурима стало шествие Адлояда, в котором приняли участие более 4000 студентов из 30 учебных заведений, и которое было посвящено истории еврейского народа в разные его периоды. Кроме того, в шествии уже тогда появились герои детских сказок «Путешествия Гулливера» и «Белоснежка и семь гномов», а также исторические и библейские персонажи – такие как Ноев ковчег, Давид и Голиаф и Ковчег завета.

В шествии участвовали 5 оркестров и пять танцевальных коллективов, а царица Эстер была одета в платье с 20-метровым шлейфом, который несли несколько девушек. Завершал шествие грузовик, на платформе которого были установлены клетками с животными из тогдашнего Библейского зоопарка.

Два года спустя, 26 марта 1959 года, жители города с утренних часов собрались по сторонам маршрута шествия Адлояда по улицам Яффо и Кинг-Джордж, и ждали процессии, выходящей из квартала Ромема. Шествие длилось около двух с половиной часов, включая парад флагов, всадников на верблюдах и гарцующего на королевском скакуне Мордехая.

Ну и конечно в те годы Адлояда не обходилась без фигуры Бен-Гуриона, стоящего на голове и политических намеков со всех сторон, а мэры тех времен, не стесняясь, танцевали вместе с детьми на пуримских карнавалах.

Красочное шествие возвращается на улицы Иерусалима, но политики в нем принимать участия не будут, зато театр «Карон», вдохновившись плакатом 1957 года с изображение льва, изготовил своего льва, который станет главным образом Адлояды 2024 года в Иерусалиме.

Посмотрите на несколько старых архивных фотографий: