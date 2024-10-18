«Путешествие в блюз». Концерт в музее Иланы Гур 31 октября

В четверг 31 октября в музее Иланы Гур в Старом Яффо пройдет концерт «Путешествие в блюз» – антология блюза XX века в исполнении квартета Александра Бриля. Завораживающая музыка, которую надо слушать сердцем: блюзы разных периодов – от архаических до современных, от романтичных до военных. The blues feeling…

Блюз – одно из самых старых и вместе с тем популярных течений в музыке. Сегодня насчитывается великое множество стилей блюза: черный, белый, Chicago Blues, блюз-рок, соул и кантри-блюз, дельта-блюз, ритм-н-блюз.

Блюз – музыкальное направление, созданное афро-американцами в начале 20-го столетия. За самим словом блюз скрывается очень много свойств. Это и термин, и имя нарицательное, и многое другое. Блюз – это печаль, это состояние души, blues переводится с английского как хандра или меланхолия. Простое и понятное состояние, но ведь как сказал Альберт Коллинз «простую музыку играть трудней всего, а блюз – простая музыка». Предтеча блюза – это песни рабов на плантациях на юге США. Слова, которые наболели, высказывались под аккомпанемент, и неважно, что являлось инструментом: натянутая нить или гитара. Блюз олицетворял собой протест во имя свободы и был лирикой чернокожих американцев. Много десятилетий он представлял собой действительно «черную» музыку, исполнявшуюся на банджо или гитаре. Но с тех пор утекло так много воды… Хотя ясно одно: музыкант не может исполнять блюз, если он не знает, что такое блюзовое чувство – the blues feeling, которое сполна прочувствовали музыканты в 1950-е годы, доказавшие что блюз – это самостоятельный полноценный жанр, который любим очень многими. Настоящий блюз рождается глубоко в душе – и тогда он искренен и просится на волю.

Изобретенный бельгийским мастером по изготовлению инструментов Адольфом Саксом в 1840-х годах, саксофон изначально предназначался для классической и военной музыки. Однако его путь в мир блюза начался в начале 20-го века, когда появились и развивались джаз и блюз. В 1920-х и 1930-х годах саксофон стал более заметным в американской популярной музыке, особенно в джазовых и ранних блюзовых группах. Ранние блюзовые саксофонисты часто приходили из джазовых групп. Саксофон, способный кричать на высоких частотах и ​​рычать на низких, оказался незаменимым инструментом в блюзе, вызывая душевную боль или веселье и подчеркивая интенсивность блюза. Саксофон легко передает сложные эмоции – от страдания и печали до радости и оптимизма. И сегодня саксофон остается ключевым инструментом блюзовой музыки, сочетая традиции с новаторством в бесчисленных записях и выступлениях.

Саксофон стал незаменимым в таких стилях, как «джамп-блюз», зародившийся в 1940-е годы под влиянием Луи Джордана. Джордан, один из пионеров саксофонной музыки, соединил джаз, блюз и свинг, создав энергичную и ритмичную музыку, которая стала предшественником ритм-энд-блюза (R&B).

В блюзе саксофон начал играть особую роль после Второй мировой войны, когда такие саксофонисты, такие как Кинг Кёртис и Джуниор Уокер внесли свой вклад в его развитие. добавляя мощные и эмоциональные соло в записи и выступления.

В джазе саксофон также стал ключевым инструментом. Его использование началось с ранних джаз-бэндов, но в эпоху свинга он стал доминирующим в оркестрах, таких как Бенни Гудмена и Дюка Эллингтона. В 1950-е и 1960-е годы саксофон достиг пика популярности в бибопе и кул-джазе благодаря таким мастерам, как Чарли Паркер, Джон Колтрейн и Сонни Роллинс. Эти музыканты привнесли в игру саксофона невероятную технику, скорость и глубину, сделав его символом джазовой экспрессии.

С тех пор саксофон остаётся центральным инструментом как в блюзе, так и в джазе, его уникальный звук и возможность импровизации продолжают вдохновлять музыкантов по всему миру.

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Квартет саксофониста Александра Бриля. «Путешествие в блюз».

Концерт в музее Иланы Гур 31 октября 2024 года.

Александр Бриль – тенор-саксофон

Евгений Брахман- фортепиано

Валерий Липец – контрабас

Станислав Зильберман – ударные

Гость программы – вокалистка Мария Бриль

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Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1245852289855146/

Вечер начнется с экскурсии по музею.

19:00 – экскурсия

20:00 концерт квартета Александра Бриля.

Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) – 120 шекелей.

Заказ билетов – https://www.ilanagoormuseum.org/events/event/alexander-brill-quartet/ или по телефону 03-6837676.

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фото – © Елена Кондратьева