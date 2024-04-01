Рандеву с Владимиром Молчановым. Имена и встречи

Владимир Молчанов, легендарный автор и ведущий популярных программ на телевидении и радио, кинодокументалист и писатель, снова приезжает в Израиль в июне 2024 года с двухнедельным туром в рамках проекта «Линия жизни».

Он – телезвезда, которого обожают миллионы зрителей. Его взлет начался с выходом знаменитой программы «До и после полуночи», которая для многих ассоциировалась с глотком свежего воздуха на позднесоветском телевидении. Его великолепная мягкая речь, интеллигентность и энциклопедические знания притягивали и тогда, и сейчас. А сегодня, когда повсюду столько нетерпимости и агрессии, встречи с Владимиром Молчановым – настоящее противоядие против безумия наших дней.

Его опыт в журналистике насчитывает 45 лет, и за это время он взял несколько тысяч интервью: с учеными и шахтерами, с королями и звездами шоу-бизнеса, с политиками, музыкантами и бизнесменами. За годы работы он снял более 40 документальных фильмов, среди которых есть исторические расследования и кинопортреты великих людей. На протяжение полутора десятков лет он вел на радио программу «Рандеву с дилетантом», где рассказывал о классической музыке, беседовал с музыкантами и знакомил зрителей с редкими записями.

У Молчанова так много историй, фильмов и воспоминаний и так много поклонников в Израиле, что на этот раз он привезет три разных программы, для каждой из которых он выбрал темы, отрывки из фильмов и телепередач.

На встречах, которые пройдут 9 июня в Ришон ле-Ционе и 14 июня в Ашдоде, Владимир Молчанов представит программу «До и После с Владимиром Молчановым».

Это будет программа, полная открытий. Не все знают, что Молчанов, не еврей по происхождению, много лет занимался розыском нацистских преступников и исследованием темы Холокоста. Долгое время работал в Латвии, собирал материалы о концлагере Кайзервальд, об аудринской трагедии. Во многом благодаря его расследованиям были арестованы нацистские преступники: голландский миллионер, эсэсовец Питер Ментен, пособник фашистов в Латвии Виктор Айрас. В 1984 году Молчанов издал книгу очерков «Возмездие должно свершиться», которая была переведена на множество языков. А в 2006 году Владимир Молчанов вместе с женой и соратником, режиссером Консуэлой Сегура снял фильм «Мелодии Рижского гетто», в котором рассказал о Холокосте на территории Латвии.

Сегодня, когда мир накрыла новая волна антисемитизма, Молчанов представит новую редакцию книги о нацистских преступниках и их покровителях под названием «Забыть прошлое?». Книга переиздана ограниченным тиражом в Израиле, и на встрече можно будет получить автограф автора.

Кроме того, в этой программе будут показаны уникальные видеоархивы программы «До и после полуночи», в том числе не вышедшие в эфир: записи встреч с легендарными звездами театра, кино и музыки; интервью с Мстиславом Ростроповичем, прилетевшим в Москву в дни путча; первое и сенсационное интервью советского психиатра, фрагменты радиоинтервью Анны Ахматовой и другие.

В Иерусалиме (5 июня), Тель-Авиве (7 июня), Ноф-ха-Галиле (10 июня) и Хайфе (13 июня) Владимир Молчанов представит новую программу «И дольше века…».

Так назван цикл из 25 документальных телевизионных фильмов, каждый из которых посвящен выдающимся личностям 20-го века. Владимир Молчанов и Консуэлло Сегура в начале века двадцать первого сняли сотни часов интервью с выдающимися людьми, оказавшими влияние на общество и историю. За эту работу Молчанов получил высшую профессиональную телевизионную премию ТЭФИ, как лучший интервьюер. Среди героев программы – балерины Майя Плисецкая и Екатерина Максимова, нейрофизиолог Наталья Бехтерева, писатели Василий Аксенов и Василь Быков, поэт и певец Борис Гребенщиков, Александр Градский, режиссер Станислав Ростоцкий и другие. Этим людям, видеофрагментам встреч с ними и рассказам о них посвящена программа «И дольше века…».

Материалы этого цикла легли в основу книги «И дольше века…Разговор на рубеже», в которую включили и те фрагменты бесед, которые не вошли в фильмы. Книга будет переиздана в Израиле ограниченным тиражом и на встречах в июне можно будет получить автограф автора.

15 июня в Тель-Авиве пройдет заключительная летняя встреча с Владимиром Молчановым с программой «У меня еще есть адреса». Она посвящается Ленинграду и ленинградцам.

Название программы отсылает к знаменитому стихотворению Осипа Мандельштама, написанному в 1930 году. В нем есть строчки:

«Петербург, я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса».

Фильм «У меня еще есть адреса» с подзаголовком «письма другу в эмиграцию» был первым опытом работы в документальном кино Молчанова. Он посвятил фильм эмигрировавшему из тогда еще Ленинграда своему лучшему другу Сергею Бокариусу, бывшему военному врачу. Спустя 5 лет после отъезда друга Молчанов снял фильм о Ленинграде. О его жителях, оказавшихся в новой реальности, вдохнувших воздуха перестроечной свободы. Этот фильм был показан на российском телевидении всего один раз. Сегодня он стал документом эпохи, который пронизан ностальгией по Ленинграду, по тому времени, надеждам и ожиданиям. На этой встрече Владимир Молчанов представит фильм и расскажет историю его создания.

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«До и после с Владимиром Молчановым»

9.06.24, 19:00, Ришон леЦион, Яд ле-Баним

14.06.24, 20:00, Ашдод, матнас Дюна-Юд Ашдод

Заказ билетов – https://fn.kassa.co.il/announce/78282

«И дольше века…»

5.06.24, 19:30, Иерусалим, кинотеатр «Лев Смадар»

7.06.24, 20:00, Тель-Авив, Центр Сюзан Далаль

10.06.24, 20:00, Ноф ха-Галиль (Нацерет Илит), Матнас Беркович Нацерет-Илит

13.06.24, 19:30, Хайфа, «Синематека»

Заказ билетов – https://fn.kassa.co.il/announce/76873

«У меня еще есть адреса»

15.06.24, 19:00, Тель-Авив, кинотеатр «Лев Тель-Авив»

Заказ билетов: https://fn.kassa.co.il/announce/78276

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Все фотографии предоставлены проектом «Линия жизни. Израиль»