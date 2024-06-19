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Выставки

«Растут ли на земле цветы во время войны?»

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Международная групповая выставка в галерее «Монио» северного кибуца Кфар Масарик при поддержке Фонда “Art Lane”.
26.6-22.9.2024

Приглашаем вас на открытие международной выставки «Растут ли на земле цветы во время войны?», которое состоится 26 июня в галерее Монио в кибуце Кфар-Масарик.

На этой выставке 28 художников из Израиля и других стран через образы природы и земли передают рефлексию происходящего в стране после  7 октября, показывая, как эти элементы становятся источником поддержки, вдохновения и восстановления для еврейского народа. Выставка откроется в кибуце Кфар-Масарик, который завоевал титул Всемирной туристической организации как одна из самых красивых туристических деревень мира.

О выставке:
Выставка продолжает серию мероприятий инициативы #ArtistsStandWithIsrael в поддержку севера страны, организованной арт-сообществами SVIVA art space и KakdelArt. Более 300 работ из 20 стран были отправлены в проект в знак солидарности с Израилем. Этот проект является примером реализации общей цели, эмоциональным и художественным высказыванием, возникающим в результате коллективной травмы.  С 17 октября #ArtistsStandWithIsrael  показывает проекции и организует выставки в Израиле и других странах.

Групповая выставка рассматривает два общих образа, ставших частью травмы, — изображения земли и природы в Израиле. На выставке представлены работы в разных стилях и техниках: живопись, скульптура, перформанс, графика, фотография и т.д. Художники из разных стран и поколений  делятся своей реакцией на войну, которая длится уже много месяцев.

В рамках выставки пройдут лекции о роли искусства в Израиле во время войны, а также другие мероприятия, гости приглашаются также на  открытие выставки.

Художники:
Владимир Биндман, Катя Хрусталева, Евгения Пичкурова, Деби Олу, Екатерина Андреевских, Шломо Бронштейн, Иден Хеврони, Илана Зафаран, Алекс Ву, Александра Грановская, Айелет Шварц, Даниэла Архангельская, О Луна, Наталья Маргиналия, Мелания Полторак, Коротаева Ирина, Гила Миллер Лапидот, Дэниель Фишер, Михаль Аврах, Диана Меир х Рекоха Анжела х Лидия Левин х Маргарита Ходзеиева, Цвика Альтман, Наталья Розенбаум, Йонит Рахмани.

Куратор: Катя Финкельштейн
Ассистент куратора: Григорий Церковский
Продюсер проекта: Юля Голанд
Директор галереи: Эфрат Пелед Саде

Информация для посещения:
Открытие выставки 26.06     – 17:00-21:00
В программе открытия: экскурсия- знакомство с кибуцем Кфар Масарик, кураторская экскурсия по выставке, показ проекций #ArtistsStandWithIsrael
Адрес: גלריית מוניו – כפר מסריק

В районе кибуца навигация может не работать, можно воспользоваться схемой проезда по ссылке.

Посещение галереи возможно только по предварительной договоренности по телефонам 0528-346306 / 0528-346010
По субботам галерея работает с 11:00 до 13:00.
Вход – 20 шекелей.
Для связи с галереей:

0528-346306 / tourmasaryk@gmail.com

050-6660634 / artistswithisrael@gmail.com

Подробности и регистрация

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Анонс открытия в ФБ

Карта кибуца

(На карте отмечены галерея и бомбоубежище)

Будем рады видеть вас на нашем мероприятии!

По материалам пресс-релиза

 

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