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«Разговор деревьев и шепот камней» – выставка Анат Проппер-Гольденберг

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Верхнее фото:  דבר עצים ולחישת אבנים’, ענת פרופר גולדנברג. צילום- אלעד שריג. Фото – ©  Эльад  Сариг 

Новая персональная выставка в Художественном музее Негева.  Анат Проппер-Гольденберг: «Разговор деревьев и шепот камней». 12 мая – 26 августа 2023 г.

На своей персональной выставке художница Анат Проппер-Гольденберг «замыкает круг» – завершает целую главу в своем творчестве. Эта глава началась с программы резидентуры, в которой художница участвовала в Афинах в 2018 году, продолжилась затем персональной выставкой «Песнь женщин в ожидании» в галерее «Бери» в 2020 году, и завершается теперь выставкой «Разговор деревьев и шепот камней» в Художественном музее Негева.

Вдохновением для выставки Анат Проппер-Гольденберг послужила ханаанская богиня Анат: богиня войны, охоты и плодородия. Она описывается в различных источниках по-разному: с одной стороны, могучая воительница, способная победить многих врагов, даже когда они атакуют одновременно с нескольких фронтов. С другой стороны, она также описывается как стремящаяся к миру и противостоящая прихотям своего воинственного брата Баала.

На выставке богиня изображена как миротворица, несущая любовь и милосердие, стремящаяся сбросить свой образ воина. Это прочтение фактически продолжает идею, положенную в основу выставки «Песнь об ожидающих женщинах» 2020 года. На этой же выставке сама художница представляет себя в образе скорбящей женщины, которая рассказывает историю горькой и бессмысленной смерти близкого ей человека. Она впервые появилась в этом образе на своей выставке в Афинах в 2018 году – в образе женщины, которая ждет возвращения любимого с войны.

И богиня, и художница откладывают лук войны, а вместо стрел богиня стреляет ласточкой, своего рода аллюзией на фразу «первая ласточка», символизирующую начало перемен. Это новшество в мировоззрении Проппер-Гольденберг.

Это самая личная, интимная выставка художницы Анат Проппер-Гольденберг. Еще один ее экспонат – генеалогическое дерево, главным элементом которого являются рентгеновские снимки. Художница используют обработанные рентгеновские снимки, принадлежавшие ее покойной бабушке, а также свои собственные. В инсталляции используются также ковры, сотканные художницей. Ткацкий станок – один из первых инструментов, созданных человеком. Он и сегодня используется бедуинами и другими кочевыми племенами для ткачества тентов и ковров.

Верхнее фото:  דבר עצים ולחישת אבנים', ענת פרופר גולדנברג. צילום- אלעד שריג. Фото - ©  Эльад  Сариг 

  דבר עצים ולחישת אבנים’, ענת פרופר גולדנברג. צילום- אלעד שריג. Фото – ©  Эльад  Сариг 

Связь между инновационной технологией, такой, как рентген, и произведением, выполненный старинным методом, является необходимой связью для художницы, стремящейся соединить поколения, ощутить сопричастность к своей семье.

Анат Проппер-Гольденберг, работавшая в области устойчивого развития уже два десятилетия назад, с уважением относится и к географии места, где проходит выставка. Она изучала местные техники и использовала для работ материалы, привезенные из южного региона — от Беэр-Шевы до Эйлата.

Выставка «Разговор деревьев и шепот камней» касается того, что трудно заключить в рамки определения и формы. Художница затрагивает, с одной стороны, чудесное и первозданное, с другой – современные угрозы и вызовы.

«Разговор деревьев и шепот камней»,
Художественный музей Негева, ул. Ха-Ацмаут, 60, Беэр-Шева.
Часы работы:
Понедельник, вторник и четверг: с 10:00 до 16:00 / среда: с 12:00 до 19:00 / пятница и суббота: с 10:00 до 14:00
В воскресенье музей закрыт.
Сайт музея – https://negev-museum.org.il/

Текст и фото (©  Эльад  Сариг) – по материалам пресс-релиза

 

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