Реквием, обращенный к будущему

Верхнее фото: Alexander Joel by Jochen Quast



С 6 по 13 декабря в Оперном Театре Тель-Авива будет представлен «Военный реквием» Бенджамина Бриттена в особой постановке Израильской Оперы. Дирижер – маэстро Александр Джоэл, режиссер – Идо Риклин. В постановке принимают участие 220 человек – солисты, два оркестра, два хора, артисты.

«Военный реквием» – одно из самых важных и сложных произведений, написанных в ХХ веке, считается величайшим произведением Бриттена. В новой грандиозной постановке Израильской Оперы примут участие 220 артистов, в том числе восемь солистов, два оркестра – симфонический и камерный, большой хор из 90 певцов и детский хор из 30 певцов.

«Военный реквием» будет исполнен вместо ранее запланированных для показов в декабре представлений оперы «Питер Граймс» Бриттена в сотрудничестве с Польской Национальной Оперой, отложенных из-за ситуации в сфере безопасности в Израиле и рекомендаций МИДа Польши избегать полетов на Ближний Восток.

Бенджамин Бриттен посвятил «Военный реквием» памяти своих друзей, погибших на фронтах. Эпиграфом к нему стали строки Уилфрида Оуэна:

Моя тема – война и скорбь войны.

Моя поэзия скорбна

Все, что поэт может сделать – это предостеречь

На вопрос о содержании «Военного реквиема», Бриттен отвечал: «Я много думал о своих друзьях, погибших в двух мировых войнах… Я не стану утверждать, что это сочинение написано в героических тонах. В нем много сожалений по поводу ужасного прошлого. Но именно поэтому Реквием обращен к будущему. Видя примеры ужасного прошлого, мы должны предотвратить такие катастрофы, какими являются войны».

«Военный реквием» был написан Бенджамином Бриттеном к освящению заново отстроенного собора Святого Михаила в Ковентри в Англии, разрушенного во время Второй мировой войны. Заказ на создание произведения был приурочен к открытию мемориала в Ковентри: рядом с законсервированными руинами, был возведен новый кафедральный собор. Первое исполнение «Военного реквиема» состоялось 30 мая 1962 года. К тому времени композитор уже был автором большого числа хоровых произведений, как светских, так и духовных, но «Военный реквием» остался непревзойденным шедевром.

Когда немецкая авиация бомбила Лондон и стирала с лица земли Ковентри, Бриттена в Англии не было – с апреля 1939-го до апреля 1942 года он жил в США. Война пришла в его произведение с поэзией Уилфрида Оуэна – «убежденного пацифиста со жгучим чувством воинского долга», который долго добивался возможности воевать на фронтах Первой мировой войны, ушел добровольцем на фронт, в январе 1917 года оказался на Западном фронте, был ранен, лечился в госпитале, был награждён Военным крестом за мужество, вернулся на фронт, был командиром стрелковой роты и через месяц был убит во Франции за неделю до окончания Первой мировой войны, в ноябре 1918 года, прожив всего 25 лет. Девять его стихов звучат в «Военном реквиеме» наряду с латинским текстом заупокойной мессы.

Канонический текст реквиема Бриттен поручил сопрано и смешанному хору, поющим в сопровождении симфонического оркестра, а также детскому хору, которому аккомпанирует орган. «Голоса современности» – тенор и баритон, поющие стихи Оуэна в сопровождении камерного ансамбля (на премьере им дирижировал сам композитор). Лишь в самом конце – когда латинские слова говорят о вечном покое, а английские – о примирении врагов после смерти – все исполнители объединяются.

После премьеры, завершившейся по просьбе Бриттена без аплодисментов, произведение было признано абсолютным шедевром современности.

Дирижировать постановкой будет британо-германский дирижер и пианист Александр Джоэл, который впервые приезжает в Израильскую Оперу на пике своей успешной карьеры в оперных театрах всего мира. Недавно маэстро Александр Джоэл дирижировал в Королевском оперном театре Ковент-Гарден «Травиатой».

Режиссером постановки станет Идо Риклин, штатный драматург Израильской Оперы, который поставил в опере, среди прочего, «Итальянку в Алжире» Джоакино Россини и «Альцину» Генделя и столь нашумевшего «Теодора» Йонатана Кнаана.

В новой постановке в Израильской Опере «Военный реквием» исполнят две певицы сопрано, расширенный хор и симфонический оркестр, а песни на стихи Оуэна прозвучат в исполнении 3 теноров, 3 баритонов и камерного оркестра. В постановке также принимает участие детский хор «Моран».

Первоначально произведение было написано для трех солистов, каждый из которых исполняет несколько партий, но в этой постановке в Израильской Опере режиссер Идо Риклин создал свою интерпретацию, в которой каждый из солистов воплощает разные образы.

Идо Риклин: «В хоровом вокале мы обращаем внимание на ряд персонажей – мужчин, женщин и детей. Серия человеческих историй в вихре войны – потери, боль, сострадание и надежда, от вопля о смерти до леденящей душу и невообразимой встречи солдата, павшего на войне, с человеком, которого он убил накануне.

Детский хор – голоса неба, ангельские голоса, которые поднимают нас от бренности погрязшей в войнах земли и возвышают, по замыслу Бриттена, к невинности и надежде».

Тали Бараш-Готлиб, генеральный директор Израильской Оперы: «Когда стало известно, что мы не сможем показать «Питера Граймса» в запланированные ранее даты, Опера поставила перед собой сложную цель – создать новую постановку «Военного реквиема», основанную на желании соединить и связать сегодняшние дни со смыслом и символикой музыкой Бриттена, этого пронизанного гуманизмом сочинения, оплакивающего жертвы войны. «Военный реквием» Бриттена – драматическое произведение, вызывающее множество эмоций благодаря прекрасной музыке и её смыслу».

Незаурядный талант, непоколебимая любовь к музыке и вера в целительную силу искусства – вот что ставит Бенджамина Бриттена в один ряд с бессмертными гениями, творения которых по праву считаются шедеврами. Британский композитор, чьи первые шаги в музыке и обучении композиции сопоставимы со стараниями юного Моцарта, сумел завоевать признание при жизни и стать одной из самых заметных и выдающихся фигур среди классиков современности.

В 1946 году бомбардировка Хиросимы сподвигла композитора и его либреттиста Рональда Дункана начать работу над ораторией для солистов, хора и оркестра под рабочим названием «Mea Culpa». Однако попытка осталась безрезультатной. Поэтому, когда в 1961 году Бриттену было предложено участвовать в фестивале по случаю открытия нового собора в Ковентри, Бриттен с радостью взялся за этот проект.

Ковентри сильно пострадал в ходе военных действий, он подвергался регулярным авианалетам со стороны нацисткой Германии, погибло более тысячи мирных жителей. 14 ноября 1940 года, в результате бомбардировки была разрушена главная достопримечательность города – кафедральный собор святого Михаила. Церковь 16-го века в готическом стиле была необратимо повреждена. Конкурс на проект реконструкции собора был проведен ещё в 1950 году. Однако реставрация была завершена только в 1962, и в ее ходе было принято решение не реконструировать собор в его прежнем виде, а сохранить уцелевшие элементы и достроить рядом новое здание в модернистском стиле. Восстановление разрушенного собора должно было стать значимым символическим событием, знаменующим возрождение культурного наследия после разрушений военных лет с 1939 по 1945, к торжеству был привлечен композитор Артур Блисс, скульптор Яков Эпштейн, друзья Бриттена – художники Джон Пайпер и Грэм Сазерленд. Еще до начала реставрационных работ, в 1958 году Комитет Фестиваля Искусств в Ковентри, руководивший подготовкой торжества, заказал у Бриттена крупное хоровое произведение. Определяя требования к композитору, они предлагали в качестве примера «Дух Англии» Эдуарда Элгара – ораторию 1917 года на стихотворения Лоуренса Биньона из сборника «Веялка. Стихи о Первой мировой войне».

Задуманная сначала как традиционная заупокойная месса, оратория для Ковентри вскоре превратилась в произведение, в котором текст реквиема чередовался со стихами Уилфреда Оуэна. Вскоре их роль стала так значительна, что Бриттен назвал свою работу «Месса Оуэна», прежде чем выбрал окончательное название в конце 1961 года.

Однако важно для Бриттена было не только то, как должно исполняться его произведение, но и кто должен его исполнить. Согласно первоначальному проекту, солисты – сопрано, тенор и баритон должны были быть представителями трех стран-участниц Второй Мировой. Были приглашены друзья Бриттена: сопрано из России Галина Вишневская, баритон из Германии Дитрих Фишер-Дискау и бессменный исполнитель вокальных произведений Бриттена, тенор, англичанин Питер Пирс. В последний момент Галина Вишневская не смогла приехать на премьеру, поскольку советские власти не разрешили ей выступать, и партию сопрано исполнила англичанка Хезер Харпер.

Пластинка 1963 года, в которой полностью воплотились пожелания композитора касательно состава солистов, разошлась в количестве двухсот тысяч копий в течение года – беспрецедентный успех для записи классической музыки в то время.

*****

«Военный реквием», Бенджамин Бриттен. War Requiem (1961 год).

В постановке примут участие солисты: сопрано Алла Василевцкая и Шакед Струль, тенора Питер Уэдд, Аарон Блейк и Энтони Уэбб, баритоны Эрик Грин, Одед Райх и Яир Полищук

Оркестр Оперы – Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона, хор Израильской оперы под управлением Итая Берковича и хор «Моран» под управлением Наоми Фаран.

Художник по костюмам и сценография – Ула Шевцов

Художник по свету – Надав Барнеа

Пятница | 6.12.2024 | 13:00

Воскресенье | 8.12.2024 | 19:30 (премьера)

Вторник | 10.12.2024 | 20:00

Пятница |13.12.2024 | 13:00

Исполнение на английском языке. Титры на иврите и английском

Продолжительность – около полутора часов

Дополнительная информация и билеты по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»: https://bit.ly/3UPSgCO

Текст подготовила Маша Хинич.

Фотографии:

Портрет Идо Риклина – ©Иран Леви

Снимки Александра Джоэла – © Julia Wesely, ©Jochen Quast

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting