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Классика

Реквием, обращенный к будущему

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Alexander Joel by Jochen Quast

Верхнее фото: Alexander Joel by Jochen Quast


С 6 по 13 декабря в Оперном Театре Тель-Авива будет представлен «Военный реквием» Бенджамина Бриттена в особой постановке Израильской Оперы. Дирижер – маэстро Александр Джоэл, режиссер – Идо Риклин. В постановке принимают участие 220 человек – солисты, два оркестра, два хора, артисты.

«Военный реквием» – одно из самых важных и сложных произведений, написанных в ХХ веке, считается величайшим произведением Бриттена. В новой грандиозной постановке Израильской Оперы примут участие 220 артистов, в том числе восемь солистов, два оркестра – симфонический и камерный, большой хор из 90 певцов и детский хор из 30 певцов.

«Военный реквием» будет исполнен вместо ранее запланированных для показов в декабре представлений оперы «Питер Граймс» Бриттена в сотрудничестве с Польской Национальной Оперой, отложенных из-за ситуации в сфере безопасности в Израиле и рекомендаций МИДа Польши избегать полетов на Ближний Восток.

Бенджамин Бриттен посвятил «Военный реквием» памяти своих друзей, погибших на фронтах. Эпиграфом к нему стали строки Уилфрида Оуэна:
Моя тема – война и скорбь войны.
Моя поэзия скорбна
Все, что поэт может сделать – это предостеречь

На вопрос о содержании «Военного реквиема», Бриттен отвечал: «Я много думал о своих друзьях, погибших в двух мировых войнах… Я не стану утверждать, что это сочинение написано в героических тонах. В нем много сожалений по поводу ужасного прошлого. Но именно поэтому Реквием обращен к будущему. Видя примеры ужасного прошлого, мы должны предотвратить такие катастрофы, какими являются войны».

«Военный реквием» был написан Бенджамином Бриттеном к освящению заново отстроенного собора Святого Михаила в Ковентри в Англии, разрушенного во время Второй мировой войны. Заказ на создание произведения был приурочен к открытию мемориала в Ковентри: рядом с законсервированными руинами, был возведен новый кафедральный собор. Первое исполнение «Военного реквиема» состоялось 30 мая 1962 года. К тому времени композитор уже был автором большого числа хоровых произведений, как светских, так и духовных, но «Военный реквием» остался непревзойденным шедевром.
Когда немецкая авиация бомбила Лондон и стирала с лица земли Ковентри, Бриттена в Англии не было – с апреля 1939-го до апреля 1942 года он жил в США. Война пришла в его произведение с поэзией Уилфрида Оуэна – «убежденного пацифиста со жгучим чувством воинского долга»,  который долго добивался возможности воевать на фронтах Первой мировой войны, ушел добровольцем на фронт, в январе 1917 года оказался на Западном фронте, был ранен, лечился в госпитале, был награждён Военным крестом за мужество, вернулся на фронт, был командиром стрелковой роты и  через месяц был убит во Франции за неделю до окончания Первой мировой войны, в ноябре 1918 года, прожив всего 25 лет. Девять его стихов звучат в «Военном реквиеме» наряду с латинским текстом заупокойной мессы.
Канонический текст реквиема Бриттен поручил сопрано и смешанному хору, поющим в сопровождении симфонического оркестра, а также детскому хору, которому аккомпанирует орган. «Голоса современности» – тенор и баритон, поющие стихи Оуэна в сопровождении камерного ансамбля (на премьере им дирижировал сам композитор). Лишь в самом конце – когда латинские слова говорят о вечном покое, а английские – о примирении врагов после смерти – все исполнители объединяются.
После премьеры, завершившейся по просьбе Бриттена без аплодисментов, произведение было признано абсолютным шедевром современности.

Alexander Joel by Julia Wesely

Alexander Joel by Julia Wesely

Дирижировать постановкой будет британо-германский дирижер и пианист Александр Джоэл, который впервые приезжает в Израильскую Оперу на пике своей успешной карьеры в оперных театрах всего мира. Недавно маэстро Александр Джоэл  дирижировал в Королевском оперном театре Ковент-Гарден «Травиатой».

Режиссером постановки станет Идо Риклин, штатный драматург Израильской Оперы, который поставил в опере, среди прочего, «Итальянку в Алжире» Джоакино Россини и «Альцину» Генделя и столь нашумевшего «Теодора» Йонатана Кнаана.
В новой постановке в Израильской Опере «Военный реквием» исполнят  две певицы сопрано, расширенный хор и симфонический оркестр, а песни на стихи Оуэна прозвучат в исполнении 3 теноров, 3 баритонов и камерного оркестра. В постановке  также принимает участие детский хор «Моран».
Первоначально произведение было написано для трех солистов, каждый из которых исполняет несколько партий, но в этой постановке в Израильской Опере режиссер Идо Риклин создал свою интерпретацию, в которой каждый из солистов воплощает разные образы.

Идо Риклин. Фото - Liran Levy

Идо Риклин. Фото – Liran Levy

Идо Риклин: «В хоровом вокале мы обращаем внимание на ряд персонажей – мужчин, женщин и детей. Серия человеческих историй в вихре войны – потери, боль, сострадание и надежда, от вопля о смерти до леденящей душу и невообразимой встречи солдата, павшего на войне, с человеком, которого он убил накануне.
Детский хор – голоса неба, ангельские голоса, которые поднимают нас от бренности погрязшей в войнах земли и возвышают, по замыслу Бриттена, к невинности и надежде».

Тали Бараш-Готлиб, генеральный директор Израильской Оперы: «Когда стало известно, что мы не сможем показать «Питера Граймса» в запланированные ранее даты, Опера поставила перед собой сложную цель – создать новую постановку «Военного реквиема», основанную на желании соединить и связать сегодняшние дни со смыслом и символикой музыкой Бриттена, этого пронизанного гуманизмом сочинения, оплакивающего жертвы войны. «Военный реквием» Бриттена – драматическое произведение, вызывающее множество эмоций благодаря прекрасной музыке и её смыслу».

Незаурядный талант, непоколебимая любовь к музыке и вера в целительную силу искусства – вот что ставит Бенджамина Бриттена в один ряд с бессмертными гениями, творения которых по праву считаются шедеврами. Британский композитор, чьи первые шаги в музыке и обучении композиции сопоставимы со стараниями юного Моцарта, сумел завоевать признание при жизни и стать одной из самых заметных и выдающихся фигур среди классиков современности.

В 1946 году бомбардировка Хиросимы сподвигла композитора и его либреттиста Рональда Дункана начать работу над ораторией для солистов, хора и оркестра под рабочим названием «Mea Culpa».  Однако попытка осталась безрезультатной. Поэтому, когда в 1961 году Бриттену было предложено участвовать в фестивале по случаю открытия нового собора в Ковентри, Бриттен с радостью взялся за этот проект.

Ковентри сильно пострадал в ходе военных действий, он подвергался регулярным авианалетам со стороны нацисткой Германии, погибло более тысячи мирных жителей. 14 ноября 1940 года, в результате бомбардировки была разрушена главная достопримечательность города – кафедральный собор святого Михаила. Церковь 16-го века в готическом стиле была необратимо повреждена. Конкурс на проект реконструкции собора был проведен ещё в 1950 году. Однако реставрация была завершена только в 1962, и в ее ходе было принято решение не реконструировать собор в его прежнем виде, а сохранить уцелевшие элементы и достроить рядом новое здание в модернистском стиле. Восстановление разрушенного собора должно было стать значимым символическим событием, знаменующим возрождение культурного наследия после разрушений военных лет с 1939 по 1945, к торжеству был привлечен композитор Артур Блисс, скульптор Яков Эпштейн, друзья Бриттена – художники Джон Пайпер и Грэм Сазерленд. Еще до начала реставрационных работ, в 1958 году Комитет Фестиваля Искусств в Ковентри, руководивший подготовкой торжества, заказал у Бриттена крупное хоровое произведение. Определяя требования к композитору, они предлагали в качестве примера «Дух Англии» Эдуарда Элгара – ораторию 1917 года на стихотворения Лоуренса Биньона из сборника «Веялка. Стихи о Первой мировой войне».

Задуманная сначала как традиционная заупокойная месса, оратория для Ковентри вскоре превратилась в произведение, в котором текст реквиема чередовался со стихами Уилфреда Оуэна. Вскоре их роль стала так значительна, что Бриттен назвал свою работу «Месса Оуэна», прежде чем выбрал окончательное название в конце 1961 года.

Однако важно для Бриттена было не только то, как должно исполняться его произведение, но и кто должен его исполнить. Согласно первоначальному проекту, солисты – сопрано, тенор и баритон должны были быть представителями трех стран-участниц Второй Мировой. Были приглашены друзья Бриттена: сопрано из России Галина Вишневская, баритон из Германии Дитрих Фишер-Дискау и бессменный исполнитель вокальных произведений Бриттена, тенор, англичанин Питер Пирс. В последний момент Галина Вишневская не смогла приехать на премьеру, поскольку советские власти не разрешили ей выступать, и партию сопрано исполнила англичанка Хезер Харпер.

Пластинка 1963 года, в которой полностью воплотились пожелания композитора касательно состава солистов, разошлась в количестве двухсот тысяч копий в течение года – беспрецедентный успех для записи классической музыки в то время.

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«Военный реквием», Бенджамин Бриттен. War Requiem  (1961 год).
В постановке примут участие солисты: сопрано Алла Василевцкая и Шакед Струль, тенора Питер Уэдд, Аарон Блейк и Энтони Уэбб, баритоны Эрик Грин, Одед Райх и Яир Полищук
Оркестр Оперы – Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона, хор Израильской оперы под управлением Итая Берковича и хор «Моран» под управлением Наоми Фаран.
Художник по костюмам и сценография – Ула Шевцов
Художник по свету – Надав Барнеа

Пятница | 6.12.2024 | 13:00
Воскресенье | 8.12.2024 | 19:30 (премьера)
Вторник | 10.12.2024 | 20:00
Пятница |13.12.2024 | 13:00

Исполнение на английском языке. Титры на иврите и английском

Продолжительность – около полутора часов

Дополнительная информация и билеты по телефону 03-6927777  или в кассе «Браво»: https://bit.ly/3UPSgCO

Текст подготовила Маша Хинич.
Фотографии:
Портрет Идо Риклина – ©Иран Леви
Снимки Александра Джоэла – © Julia Wesely, ©Jochen Quast
Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

 

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