Рэп-дуэт PINHAS X VOVA SHEQEL – к Пуриму!

Быстро набирающий популярность в Израиле и не только рэп дуэт Кошерного хип-хопа PINHAS X VOVA SHEQEL продолжает творить и веселить общество. Feat хасидского рэпера Pinhas с популярным блогером VOVA SHEQEL из одного трека превратился в долгосрочную историю.

У Pinhas и Vova два разных flow и разные подачи. Совсем разные тембры голоса и непохожие панчи. Но зато оба используют еврейский проницательный юмор. Мелодия треков быстро вирусится и застревает в голове на длительный период.

Можно учесть что Пинхас родом из Беларуси а Вова приехал в Израиль из Узбекистана. Даже в акценте иногда слышаться национальные нотки. И всё это как непревзойденный рэп коктейль, с одной стороны не такой крепкий, но приятный, вводит слушателя в своеобразный экстаз из которого уже не хочется выходить)

https://www.youtube.com/watch?v=Ca8cAqnd6YM

В декабре хасидский музыкант Пинхас и его друг, stand up комик и видеоблогер Вова «Шекель» к светлому празднику Ханука записали трек про пончики и даже сняли клип. Видео набрало больше 50000 просмотров на YouTube, музыкантов часто стала узнавать общественность. Но почему у них получилось создать сильный дуэт? Что общего у религии и светской жизни?

Дело в том, что Израиль это страна, которая сочетает в себе сразу несколько образов жизни. Основными представителями общества являются религиозные евреи и евреи, которые ограничиваются минимальным количеством традиций ( в народе называющиеся “светскими”). А в последнее время страна пополнилась и представителями других народов. Пинхас и Вова как раз представляют две стороны. И музыка их объединяет. На этой почве они и создают свои треки.

Рэп дуэт PINHAS X VOVA SHEQEL поёт о еврейских праздниках, поднимает острые социальные темы израильского общества и евреев в целом. И всё это преподносится под стильную и модную музыку с юмором и иронией. На данный момент музыканты записали две песни: PONCHIKI и DEN’GI. Сняли на них музыкальные видео. Сейчас готовится к релизу песня PURIM. А видео дорожку к треку Пинхас и Вова обещают сделать необычной и эксклюзивной. В общем на рынке израильской музыки появилась сильная и интересная команда, с амбициями и большими планами на будущее.

По материалам пресс-релиза