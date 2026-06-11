Текст и иллюстрации по материалам пресс релиза Тель-Авивского музея искусств. Заглавное фото — Tom Wesselmann,

Still Life # 33, 1963. Paint and printed reproductions on canvas, © 2026 Estate of Tom. Wesselmann / Artists Rights Society (ARS), NY



Тель-Авивский музей изобразительных искусств

Том Вессельман: На полную мощность (All Out)

Из коллекции Мари и Хосе Муграби

10 июня 2026 – 26 декабря 2026

Куратор: Шахар Молхо | Ассистент куратора: Альма Лион

Тель-Авивский музей изобразительных искусств представляет первую в Израиле масштабную ретроспективу Тома Вессельмана — одного из ключевых и наиболее влиятельных представителей американского поп-арта XX века.

Выставка, которая открылась 10 июня 2026 года, объединяет десятки культовых произведений 1960-х и 1970-х годов. Среди них — монументальные изображения человеческого тела, натюрморты и предметы повседневного быта, отсылающие к миру рекламы, глянцевым идеалам красоты и культуре массового потребления.

Вессельман разработал смелый художественный язык, стерший границы между традициями классической живописи и эстетикой масс-медиа, моды и рекламы. Его творчество обнажило скрытые механизмы поп-культуры и сегодня, в эпоху перенасыщения визуальным контентом и экранами, звучит еще актуальнее, поднимая вопросы о том, как формируются наш взгляд, желания и идентичность.

Тель-Авивский музей изобразительных искусств впервые в Израиле показывает столь всеобъемлющую экспозицию американского художника Тома Вессельмана (1931–2004). Выставка предлагает современный взгляд на наследие автора, переосмыслившего жанры обнаженной натуры и натюрморта во второй половине XX века.

Экспозиция под названием «На полную мощность» (All Out) включает более сорока работ: картины маслом, графику, коллажи и реди-мейды из знаковых серий Вессельмана 1960–1970-х годов, таких как «Большая американская обнаженная» (Great American Nude), «Натюрморт» (Still Life) и «Спаленные интерьеры» (Bedroom Paintings). Эти произведения переплетают классические живописные каноны с визуальным кодом американского общества потребления. В центре внимания — крупномасштабные, насыщенные по цвету образы: изолированные части тела, плоские силуэты, интимные сцены, фрагменты домашнего быта и повседневные вещи. Наполненные эстетикой рекламы и СМИ, они превращаются в своеобразные «пейзажи желания» внутри американской культуры изобилия.

Расцвет творчества Вессельмана совпал с разгаром сексуальной революции в США. Обнаженная натура в его картинах — это не индивидуальный портрет, а созвездие символов и знаков, балансирующее между идеализацией и критикой «общества спектакля». Через изоляцию отдельных частей тела (губ, груди, ног) классический образ трансформируется в поп-икону: плоскую, яркую, увеличенную в масштабе. Так художник демонстрирует, как сексуальность и женственность репрезентуются и продаются американскими масс-медиа. Исторически женское ню формировалось через призму мужского взгляда и для него. Вессельман работал внутри этого напряжения, создавая визуальный язык, который заставляет задуматься о механизмах формирования желания и идентичности в публичном пространстве, а сегодня — и в цифровой среде.

В нынешнюю эпоху, отмеченную многоголосием, но вместе с тем — ростом консерватизма и новой волной цензуры, выставка предлагает современное прочтение телесности как подвижной, постоянно меняющейся структуры. В этом контексте кураторы выстраивают диалог между Вессельманом и авторами других эпох. Наряду с его работами в залах представлены произведения из коллекции музея: картины Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Алекса Каца, Милтона Эвери, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Микалин Томас, а также видео-арт Дорона Соломонса.

Том Вессельман родился в Цинциннати, штат Огайо. Получил психологическое образование, во время Корейской войны служил в армии США, где и начал рисовать карикатуры. В начале 1950-х годов, после демобилизации, переехал в Нью-Йорк и поступил в коллаж Купер-Юнион (The Cooper Union). Там он близко познакомился с абстрактным экспрессионизмом и работами таких мастеров, как Джексон Поллок, Виллем де Кунинг и Марк Ротко. В противовес этому доминировавшему тогда направлению Вессельман выработал подчеркнуто фигуративный стиль с мощным визуальным присутствием, черпая вдохновение в рекламных щитах, журналах и массовой культуре. В 1960-х годах он начал выставляться вместе с зарождавшейся плеядой художников поп-арта, позже стал добавлять в работы печатные материалы и внешние объекты, что расширило его творческий арсенал и привело к созданию коллажей и нетрадиционных форматов. В 1970–1980-х годах он продолжал работать сериями, раздвигая границы медиума и исследуя взаимосвязь между образом, материальностью и репрезентацией, что закрепило за ним статус одного из столпов американского поп-арта.

Таня Коэн-Узиэли, директор Тель-Авивского музея изобразительных искусств:

«Презентация столь масштабной выставки Тома Вессельмана — одного из важнейших и самых влиятельных художников США XX века — именно в нынешний момент является огромным достижением для нашего музея. Творчество Вессельмана продолжает резонировать и сегодня, вдохновляя поколения авторов, работающих в культуре, перенасыщенной образами. Я хочу выразить глубокую благодарность Мари и Хосе Муграби за их многолетнюю поддержку музея и особенно за их преданность искусству в этот крайне непростой период».

Настоящая экспозиция продолжает серию таких знаковых совместных проектов, как выставки «Энди Уорхол 1928–1987» (1992), «Разыскиваются» (WANTED, 2013 — выставка Энди Уорхола и Жана-Мишеля Баския) и «Джефф Кунс: Абсолютная ценность» (2020). Ее проведение стало возможным благодаря долгосрочному сотрудничеству Тель-Авивского музея изобразительных искусств с коллекцией Мари и Хосе Муграби — одним из ведущих частных собраний современного искусства в мире. В основе партнерства лежит общее стремление открывать широкой израильской публике доступ к шедеврам мирового значения, многие из которых редко выставляются.

Сайт музея — טום וסלמן: בגדול / מאוסף מרי וחוזה מוגרבי / מוזיאון תל אביב לאמנות