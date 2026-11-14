«После заката»  — новая серия вечерних событий в  Рамат-Ганском Музее израильского искусства  

Необычные вечерние встречи искусства, танца, музыки и перформанса, которые приглашают взглянуть на музей с другой стороны.

Рамат-Ганскиий Музей израильского искусства открывает «После заката» — новую серию вечерних событий, в которой художники, авторы, музыканты и танцовщики вступят в диалог с музейными выставками и представленными на них произведениями. Привычный спокойный тихий обход залов сменится неожиданным действием. Границы между искусством и зрителем, наблюдением и участием, музейным пространством и живым выступлением размываются.

Встреча искусства, музыки, танца и людей — приглашение увидеть музей и искусство в совершенно новом свете.

№ 1. «Двигаться» (לזוז) — вечер танца, музыки и искусства во всем музее

Альма Гов, Галь де Паз, DJ Kadosh и другие участники первого вечера серии «После заката»

Четверг, 3 декабря 2026 года, начало в 19:00

Первый вечер серии — «Двигаться» — наполняет музей движением, музыкой, танцем и перформансом. На каждом этаже посетителей ждет своя программа, созданная в диалоге с одной из проходящих в музее выставок. Можно переходить из зала в зал, присоединяться к происходящему, пробовать новое, слушать и танцевать, открывая для себя, как искусство продолжает жить за пределами самого произведения.

В программе вечера

«Суфийское кружение». Ора и Ихаб Блаха представят суфийский танец, в котором непрерывное вращение и пение соединяются в единое музыкальное и духовное переживание.

Ора и Ихаб Блаха представят суфийский танец, в котором непрерывное вращение и пение соединяются в единое музыкальное и духовное переживание. «Прислушаться к себе». Галь Лугаси проведет встречу, посвященную звуковым практикам. Участникам предложат прислушаться к своему телу и мыслям, обратить взгляд внутрь и услышать собственное сердце. Встреча вдохновлена работой Амиры Зиан.

Галь Лугаси проведет встречу, посвященную звуковым практикам. Участникам предложат прислушаться к своему телу и мыслям, обратить взгляд внутрь и услышать собственное сердце. Встреча вдохновлена работой Амиры Зиан. «Народные танцы по-новому». Хила Мокадси проведет занятие по народным танцам в современной интерпретации. Через движение участники вступят в диалог с произведениями выставки.

Хила Мокадси проведет занятие по народным танцам в современной интерпретации. Через движение участники вступят в диалог с произведениями выставки. «Парящий концерт». Акустическое выступление Альмы Гов.

Акустическое выступление Альмы Гов. «Песни, в которых чувствуешь себя дома». Эйнав Залуф будет играть вживую. Посетители смогут выбрать песни, которые напоминают им о доме, попросить исполнить любимую песню и сложить из личных воспоминаний и звуков общий саундтрек.

Эйнав Залуф будет играть вживую. Посетители смогут выбрать песни, которые напоминают им о доме, попросить исполнить любимую песню и сложить из личных воспоминаний и звуков общий саундтрек. KattaKitta. Интерактивный перформанс, в котором зрители участвуют движением собственного тела.

Интерактивный перформанс, в котором зрители участвуют движением собственного тела. «Вечеринка в наушниках». Вечер завершится вечеринкой с DJ Kadosh. Можно будет продолжить танцевать, дать себе волю и увидеть, каким становится музей, когда в нем открывается ночной танцпол. Специальная гостья — Галь де Паз.

Подробности и заказ билетов

https://rgma.smarticket.co.il/event/8985