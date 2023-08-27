SANDIA – джаз, фьюжн, этни и арбуз – в Музее Иланы Гур 7 сентября

Сначала про арбуз: SANDIA по-испански означает арбуз. Арбуз – это освежающе, вкусно, полосато и совершенно необходимо душными вечерами, когда облегчение приносит бриз, джаз и SANDIA – группа молодых музыкантов, исполняющих как стандарты джаза, так и свою оригинальную музыку, сочетающую джаз, фьюжн и этни.

Концерты SANDIA – это музыкальное путешествие с широкими ритмами, с музыкой простой и сложной, с запоминающимися мелодиями, с глубоким сочетанием эмоций и экспрессии.

Группа SANDIA уже выступала в рамках серии джазовых концертов в Музее Иланы Гур в Старом Яффо, и с тех пор их сингл Sabers выиграл международный итальянский конкурс виртуальных джаз-клубов. Sabers выбрали 38 судей со всего мира,отметившие,что «Sandia – музыкальный коллектив, создающий динамичную и выразительную музыку с использованием традиционных и вокальных инструментов, с идеальным построением напряжения, а также с отличным взаимопониманием между исполнителями».

Но то официальные слова, а на деле – весело, здорово, освежающе, как уже было замечено и чрезвычайно бодро. Музыка SANDIA – сложная и легкая, запоминающаяся и стремительная. В эти дни группа Sandia, в состав которой входят саксофон, фортепиано, бас и барабаны, работает над первым альбомом,так что предстоящий 7 сентября концерт в музее Иланы Гур – первая проба альбома на публике.

Участники группы – музыканты, имеющие опыт в исполнении джаза, классики, хип-хопа и r&b. Лидер трио – саксофонист Декель Эпштейн – в детстве выигрывал престижные конкурсы классического фортепиано, а затем занялся джазом, электронной музыкой, вокалом и продюсированием.

Ударник трио Шани Бар играл как ансамблями музыки латино, так и с классическими оркестрами.

У каждого из участников SANDIA – свой путь в музыке, кто-то изучал классику, кто-то чистый джаз, все они жили в разных поселках севера Израиля и впервые встретились на джем-сейшне. Сегодня SANDIA базируется в Тель-Авиве, выступая по всей стране, во многих клубах и на мероприятиях. Образование каждого из музыкантов и их творческая активность, практический опыт и теоретические знания в таких областях музыки как хип-хоп, поп-музыка, музыка мира, умение работать со звуковой дорожкой – все это группа SANDIA.

Шани Дар – барабаны

Йонатан Херути – бас

Шаули Шув – клавишные

Декель Эпштейн – саксофон

Вечер в четверг 7 сентября начнётся с экскурсий по залам музея на русском языке и иврите.

19:00 – экскурсии по музею на русском и иврите

20:00 – концерт группы «SANDIA»

Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию и входной билет в музей) – 125 шекелей.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/261023630156790

Страница в facebook: https://www.facebook.com/sandiabandmusic

Линки на видео: https://www.youtube.com/watch?v=tvQPvBj_iAs

https://www.youtube.com/watch?v=EX8t6US8-wY

Билеты можно приобрести на сайте музея по ссылке https://bit.ly/3qN9fdh

или по тел. 03-6837676 доб. 20 (музей).

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Фото – © Лиат Бен-Нун. Фото и видео предоставлены группой SANDIA