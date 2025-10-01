SANDIA в Музее Иланы Гур. Jazz on the Roof

9 октября на крыше музея Иланы Гур в рамках серии Jazz on the Roof выступит группы SANDIA, уже не раз игравшая в музее и успевшая получить первый приз на Итальянском международном конкурс к Virtual Jazz, подготовить свой дебютный альбом «Сипур лайла» – «Ночная сказка», выступить на Ferrara Jazz Club Festival и прокатиться в прошедшем мае с гастрольным турне по Германии, Чехии и Австрии.

Движимая страстью к музыкальным исследованиям, группа SANDIA предлагает современный молодой джазовый дух, новую музыку, включающую джаз, этнику, world music, израильский, фьюжн, особую смесь грува, эмоций, лирики, мелодии, сложности и слаженности.

В состав группы SANDIA входят саксофон, фортепиано, бас и барабаны. Их музыка – сложная и веселая, запоминающаяся и стремительная.

У каждого из участников SANDIA (sandia означает арбуз по-испански – уже ярко и сочно) свой путь в музыке: кто-то изучал классику, кто-то чистый джаз, все жили в разных поселках севера Израиля и впервые встретились случайно – на джем-сейшне. Участники группы – музыканты, имеющие опыт в исполнении джаза, классики, хип-хопа и r&b. Лидер трио – саксофонист Декель Эпштейн – в детстве выигрывал престижные конкурсы классического фортепиано, а затем занялся джазом, электронной музыкой, вокалом и продюсированием. Ударник трио Шани Бар играл как ансамблями музыки латино, так и с классическими оркестрами. Шаули Шув также является членом hi-hop дуэта paper.planes, Шани Дар играл на различных платформах, от латиноамериканских ансамблей до классического оркестра.

Сегодня SANDIA базируется в Тель-Авиве, выступая по всей стране, во многих клубах и на мероприятиях. Образование каждого из музыкантов и их творческая активность, практический опыт и теоретические знания в таких областях музыки как хип-хоп, поп-музыка, музыка мира, умение работать со звуковой дорожкой – все это группа SANDIA и ее творчество.