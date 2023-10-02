Музей Иланы Гур в Старом Яффо – место уникальное. И концерты в нем проходят уникальные – такие, к примеру, как ближайший, 12 октября, в котором примет участие трио Saravá, исполняющее бразильский джаз: вокалистка Лиджия Оливейра, гитарист Дуди Шауль и ударник Бен Илон.

Биты афро-бразильского грува поднимаются из тихого шороха песков Сахары и разносятся ветрами Ближнего Востока. Трио Saravá под руководством гитариста Дуди Шауля представляет музыку новой волны, но с глубокими традициями.

Saravá – тель-авивская акустическая группа под руководством гитариста Дуди Шауля, чьи композиции на испанской семиструнной гитаре исследуют музыкальные перекрестки на путях между Африкой, Бразилией и Ближним Востоком, в путешествие по которым он отправляется вместе с барабанщиком Бени Илоном и вокалисткой Лиджией Оливейро.

Saravá означает «сила природы», но в этом слове заложены также и ритмы и динамика блюза пустыни и радости жизни. И все это можно услышать в музыке этого трио. Ритм – это арифметика, счёт, заданная характеристика музыки. А грув – это жизнь, это постоянные отклонения ритма. Ритм можно посчитать. А грув – он как воздух. Его можно чувствовать, но нельзя осязать. Грув – это сердце композиций Saravá, и потому музыка этого трио столь живая, душевная, расслабленная, иллюзорная, танцевальная и эйфоричная.

Лиджия Оливейра, недавно переехавшая в Израиль – бразильская певица, родившаяся и выросшая в Сан-Паулу, окончила музыкальный университет Unicampi, поет в стилях сюро, самба, босса-нова и похо. За свою карьеру она записала несколько альбомов и выступала вместе с известными артистами Бразилии и мира.

Виртуоз ударных инструментов Бен Илон, известный в мире в области игры на африканских барабанах, разработал уникальный современный стиль игры на африканских ударных инструментах. Его альбом Xalam был назван альбомом года по версии мирового музыкального журнала Songlines.

Дуди Шауль – гитарист и композитор, разработавший свою технику игры на испанской гитаре, создающий новую волну оригинальной музыки. Родившийся в Израиле и выросший в тропических лесах Австралии, Дуди везде чувствует себя как дома – везде в мире и везде в музыке. Дуди создает, поет и играет на своей семиструнной гитаре музыку красочную и точную, объединяющую и философскую.

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Трио Saravá – афро-бразильский грув с ближневосточными корнями

Музей Иланы Гур. Четверг, 12 октября 2023 года.

Дуди Шауль – семиструнная гитара и вокал

Бен Илон – ударные

Лиджия Оливейра – вокал

19:00 экскурсии по музею на русском языке и иврите

20:00 концерт в главном зале музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://bit.ly/45dt7o4 или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/827617862247147

Линк на видео – https://www.youtube.com/saravamusic

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Иллюстрация предоставлена Дуди Шаулем