Афро-бразильский грув в средиземноморском джазовом музыкальном пространстве – пожалуй так лучше всего описать то, что делает Saravá Music Trio – проект, гитариста Дуду Шауля, включившего в него музыку Израиля, Северной Африки – через море, и Бразилии – через океан.

Началось все со случайно услышанного диска одно из лидирующих исполнителей бразильской гитарной музыки Бадена Пауэлла – ярчайшего представителя романтического «нового» стиля «босановы», появившегося в 1950-х годах; позже приведшего к поездкам в Бразилию – для учебы и исследований, и, как результат – к формированию уникального стиля Saravá Music.

Saravá – тель-авивская акустическая группа под руководством гитариста Дуди Шауля, чьи композиции на испанской семиструнной гитаре исследуют музыкальные перекрестки на путях между Африкой, Бразилией и Ближним Востоком. Трио Saravá под руководством гитариста Дуди Шауля представляет музыку новой волны, но с глубокими традициями. Биты афро-бразильского грува поднимаются из тихого шороха песков Сахары и разносятся ветрами Ближнего Востока.

Проект Saravá Music включает в себя сотрудничество с музыкантами из разных стран, получив международное признание после выхода серии каверов — «Дневники Бадена Пауэла» на YouTube, где он был признан «гипнотизирующим». Что и неудивительно, ведь «Saravá» означает «сила природы» и несет в себе ароматы пустыни и радость жизни. В слове Saravá заложены также и ритмы и динамика блюза. И все это можно услышать в музыке Saravá Trio. Ритм – это арифметика, счёт, заданная характеристика музыки. А грув – это жизнь, это постоянные отклонения ритма. Ритм можно посчитать. А грув – он как воздух. Его можно чувствовать, но нельзя осязать. Грув – это сердце композиций Saravá, и потому музыка этого трио столь живая, душевная, расслабленная, иллюзорная, танцевальная и эйфоричная.

Дуди Шауль – гитарист и композитор, разработавший свою технику игры на испанской гитаре, создающий новую волну оригинальной музыки. Родившийся в Израиле и выросший в тропических лесах Австралии, Дуди везде чувствует себя как дома – везде в мире и везде в музыке. Дуди создает, поет и играет на своей семиструнной гитаре музыку красочную и точную, объединяющую и философскую

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Saravá Music Trio

Трио Saravá – афро-бразильский грув в средиземноморском джазовом музыкальном пространстве

Музей Иланы Гур. Четверг, 11 июля 2024 года.

Дуди Шауль – семиструнная гитара и вокал

Бен-Бен Франклин- ударные

Мейталь Рахмин – вокал

19:00 экскурсии по музею

20:00 концерт на крыше музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) – 120 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/sarava/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/405395072513553/

Линк на видео – https://www.youtube.com/saravamusic

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Иллюстрация предоставлена Дуди Шаулем