Текст и фото по материалам пресс-релиза. Верхнее фото – Дор Малка פסקול ילדות . צילום- דור מלכה

Саундтрек из детства. Музыкальное шоу – наперекор всем правилам. Израильская классика в новаторских аранжировках.

Многогранный музыкант Гон Халеви в своем уникальном шоу приглашает в путешествие: ностальгические мелодии и непростая любовь к нашей стране.

«Самая красивая девочка в саду», «Дети жизни», «Йонатан, возвращайся домой» и другие известные и любимые произведения обретают совершенно иную форму в новых аранжировках.

Гон меняет гармонии, динамику, ритмы, прогуливается между гаммами, впадает в крайности и нарушает все правила. Он почти заново сочиняет коллективный саундтрек детства, и зрители по-новому воспринимают знакомые песни в исполнении струнного оркестра из 8 человек, рояля и незаурядного певца – Гона Халеви.

«Саундтрек из детства» — это напоминание о том, что даже в дни, когда пишутся мрачные главы нашей истории, музыка способна принести утешение, напомнить о других временах и дать нам надежду», — говорит Гон Халеви, создатель шоу.

«Саундтрек из детства», 11 июля – 25 сентября 2024 г., Тель-Авив, Герцлия, Хайфа и Иерусалим

«Саундтрек из детства» — неповторимое музыкальное шоу, где знакомые песни, которые мы слышим по радио в пятницу днем, обретают новое яркое звучание в исполнении певца Гона Халеви в сопровождении струнного оркестра из 8 человек и рояля.

Возвратившись домой после почти 7 лет в Нью-Йорке, Гон Халеви — композитор, певец, пианист и выпускник ведущей Нью-Йоркской музыкальной школы «Маннес», приносит на сцену волшебный музыкальный опыт, сочетающий в себе прошлое и настоящее.

Шоу, которое пройдет с 11 июля по 25 сентября – это необыкновенное музыкальное путешествие, в котором зрители услышат любимые израильские песни такими, какими они их еще не слышали. Шоу – саундтрек детства целой страны, который вдруг зазвучит, как богатое оркестровое произведение.

В своем шоу Гон обращается к культовым израильским песням, на которых он вырос, и аранжирует их в необычном кинематографическом стиле. «Саундтрек из детства» возвращает нас к добрым ностальгическим песням, таким как «Дети жизни», «Баллада о Хедве и Шломике», «Выше всех ожиданий», «Самая красивая девочка в саду», «Йонатан, возвращайся домой», «Песня о Стране», «Она снова здесь» и многие другие любимые песни, которые в обретают в богатейшей аранжировке неожиданное новое звучание.

Гон нарушает все правила и нормы, бросает вызов музыкальной памяти и играет с ней, так что публика в зале получает написанный почти заново коллективный саундтрек детства и начинает воспринимать знакомую песню совершенно по-новому.

Он берет знакомые песни и «переписывает» их, он режет по живому, и, не колеблясь впадая в крайности, меняет гармонии, ритмы, динамику. За считанные секунды знакомая песня может пробежать по трем гаммам и от богатого оркестрового звучания перейти к хрупкому звучанию фортепиано соло.

«В то время как страна по прежнему охвачена болью и тревогой, «Саундтрек из детства» служит напоминанием о том, что даже в дни, когда пишутся мрачные страницы нашей истории, музыка не теряет своей силы и способна напомнить нам о других временах, дать утешение и надежду», – говорит Гон Халеви, создатель шоу: «Я хочу подарить слушателям волшебный музыкальный опыт, в котором идеальным образом сочетаются прошлое и настоящее».

Гон Халеви – незаурядный драматург и музыкант. Он закончил музыкальную школе «Маннес» в Нью-Йорке. После возвращения в Израиль Гон продюсировал и организовал множество оригинальных постановок для вокальных и оркестровых ансамблей. Гон – создатель успешного мюзикла «Михаэль, временное имя» и руководит ансамблем актеров-певцов, создающих музыкальные шоу по своим собственным правилам. Он руководит тремя музыкальными проектами, происходящих одновременно: «Black Bird», She-HE» и «Cаундтрек детства».

Даты представлений:

Четверг, 11 июля – Тель-Авив, «Гейхаль ха-тарбут».

Среда, 7 августа, – «Заппа», Герцлия.

Четверг, 22 августа – Тель-Авив, «Гейхаль ха-тарбут».

Пятница, 30 августа – «Заппа», Хайфа.

Вторник, 10 сентября – «Заппа», Иерусалим.

Среда, 25 сентября – Тель-Авив, «Гейхаль ха-тарбут».

«Саундтрек из детства», 11 июля – 25 сентября 2024 г., Тель-Авив, Герцлия, Хайфа и Иерусалим

Билеты: https://did.li/omuIw