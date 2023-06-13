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Джаз

 «SELĀH-Collective» – First Prize. Джаз на крыше музея Иланы Гур в Старом Яффо

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First Prize – так называется одна из композиций джазовой группы «SELĀH-Collective». First Prize – так можно назвать предстоящий 22 июня концерт на крыше музея Иланы Гур в Старом Яффо, потому что любители джаза явно получат «Первый приз» – приз музыки, профессионализма, любви к джазу, качества, любви к мелодиям и к новым материалам, которые собираются для второго альбома группы «Eastern Pulse».
Дебютный же альбом «SELĀH-Collective»  вышел в 2019-м году под названием «Belonging», был успешно представлен публике в Израиле, в том числе и в рамках джазовой серии в музее Иланы Гур, а также на некоторых фестивалях Европы, где

«SELĀH-Collective» исполняет авторские композиции в стиле средиземноморского джаза, приправленного аутентичными музыкальными ароматными дуновениями со всех концов планеты. Музыканты «SELĀH» не просто так называют себя коллективом: они сообща сочиняют и пишут музыку, вместе оттачивают нюансы исполнения, в их творчестве присутствует элемент сплоченности и живого общения, как это принято у давних друзей, и эта общая энергетика особо заметна именно на «живых» концертах «SELĀH-Collective», исполняющего авторские композиции в духе средиземноморского джаза пронизанного нотами музыки мира, фьюжн, музыки африканской, латино и классической. И в духе музыки израильской.

Этно-джаз, как и любой вид искусства – это продолжение традиций, поиски корней. Как этно-джаз, отталкивающийся от народных мелодий, этнической музыки, фолка может быть и авторским, то есть звучать в оригинально написанных мелодиях? Каков он? Таков, каким может быть разнообразие ритмов и мелодичных переплетений. Это музыка, пронизанная фольклорными мотивами, средиземноморской мелодикой, пустынными ритмами, но созвучная по настроению с джазом европейским и учитывающая нестандартный подход к звучанию.
Отличительная черта SELĀH-Collective – тихие композиции в жанре музыкального театра и одновременно зажигательные джемы, которые могут заставить танцевать всю аудиторию, музыка динамическая и музыка под настроение, инструментальные соло в различных манерах, бэк-вокал и интеграция аудитории в звучание музыки, которая рассказывает о том, что было и о том, что будет, рассказывает историю о том, кто мы и откуда пришли.

Кстати, вы заметили сколько английских слов в заголовке? Что неудивительно и только подчеркивает универсальность джаза – музыки для всех, каким бы джаз не был, к какому бы стилю и течению не относился бы: от ориентального до северо-европейского, от классического до супер-модерного. Джаз, в какие бы его одежки его не рядили, мы узнаваем всегда – с его синкопами, вечной молодостью, увлеченностью этой музыкой самими исполнителями и любовью к ней слушателей… Стихия джазовой музыки продолжает покорять культурное пространство мира, и красота этой музыки не зависит от того, музыкальная культура какого народа лежит в ее основе.

«SELĀH-Collective» – джазовая группа, исполняющая авторские композиции в стиле средиземноморского джаза, пропитанных духом любимого музыкантами региона, вобравших ритмические и гармонические особенности музыки народов, населяющих берега Средиземного моря и приправленного аутентичными ароматами со всех концов планеты. «SELĀH-Collective» предлагает особую концепцию использования этники, растворив ее в необычной смеси с импровизационным джазом, с музыкой Ближнего Востока и Балкан, джазом и академической традицией. Их музыка – это удивительная и парадоксальная смесь с мелодической гибкостью и ритмическим разнообразием. Это комбинация идей нового динамичного свободного джаза с этнической музыкой, от чарующе-нежной и вольной до экстатично-страстной с массой орнаментальных деталей.

*****
Музей Иланы Гур. Старое Яффо. Четверг, 22 июня 2023 года.
SELĀHCollective. First Prize

Даниэль Рососки – фортепиано
Славик Шульман – бас-гитара
Орен Гилад – ударные
Нив Шерф – флейта и клавишные

YOUTUBE Selah Collective:
https://youtu.be/rRLqrR84EXY

https://youtu.be/cR2A2whAORo
HOMEPAGE: www.selah-collective.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/CollectiveSELAH/
CollectiveSELAH INSTAGRAM: www.instagram.com/collectiveselah

19:00- экскурсии по музею на русском языке и иврите.
20:00 – концерт SELĀH-Collective.

Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию, сангрию и входной билет в музей) – 125 шекелей.
Билеты можно приобрести на сайте музея по ссылке  https://www.ilanagoormuseum.org/product/selah-collective-mediterranean-jazz/ и по телефону 03-6837676,

Количество мест ограничено!

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/
Русскоязычная страница фейсбука музея Иланы Гур – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Адрес: ул. Мазаль Дагим 4, Старый Яффо

Фотографии – © Мария Карасик – предоставлены SELĀH-Collective

 

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