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“Семейное положение: иммигрантка”. Персональная выставка Веры Гайлис 

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Пресс-релиз
“Семейное положение: иммигрантка”. Персональная выставка Веры Гайлис.  Куратор: Даша Ильяшенко
Студия Tohubohu photostudio, Дерех Ацмаут 7, Хайфа 
Открытие: 29/8, 19:00 (арт-беседа и угощения) 
Даты выставки:  29/8 – 12/9
Продюсирование: Творческое агентство “31 июня”
Мероприятие в фейсбуке – https://www.facebook.com/events/831317829131268/

Вера Гайлис –  художница, куратор, культурный инициатор и социальная активистка, представляет свою новую персональную выставку “Семейное положение: иммигрантка”. Гайлис, обладательница степени магистра в междисциплинарной программе искусств Тель-Авивского университета, исследует вопросы гендера, иммиграции и материнства через перформативную фотографию.

Ее работы отражают путь женщины-иммигрантки в Израиле, и ключевые произведения, такие как «Мария Долороза» и «Автопортрет, кошерный для Песаха», исследуют культурный диссонанс и проблемы интеграции её смешанного христианско-иудейского наследия. В работе «Дом черный» Гайлис сопоставляет свои переживания с историями Хавы, иммигрантки из Дарфура, используя свадебное платье как мощный символ юридических и культурных барьеров, с которыми сталкиваются женщины с комплексной идентичностью.
В последних работах, таких как «Что должны делать беременные художницы/матери, чтобы попасть в музеи?» и «Преимущества быть матерью/новой иммигранткой-художницей», вдохновленных Guerrilla Girls, Гайлис исследует устойчивость, необходимую для баланса между материнством и художественными амбициями.
Выставка проходит под кураторством  Даши Ильяшенко, которая уже несколько лет сотрудничает с Гайлис в своих проектах, нацеленных на преодоление барьеров, с которыми сталкиваются новые иммигранты-художники в Израиле, и создание возможностей для их признания и показа широкой публике.
Эта выставка приглашает посетителей задуматься о силах, формирующих идентичность, и пережить глубокое исследование общих переживаний на фоне различных культурных контекстов.

 

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