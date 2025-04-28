Хайфа от первого лица

Групповая выставка

Галерея Бейт ха-Гефен, Хайфа

ул. ха-Гефен 2, Хайфа

8.5.2025–19.6.2025

Торжественное открытие: 8.5.2025, 19:00

Куратор: Вера Гайлис

Художники: Вероника Бернард, Даниэль Бернард, Мишель Богински, Лиран Чечик, Катя Десненко, Наталия Дятлов, Настя Файбиш, Том Фима, Наталия Фарберг, Людмила Карасева, Саша Луни, Инесса Межова, Александра Могилевская, Наталия Рысс, Александра Рудштейн, Анна Варакина, Татьяна Юсимовв, Анна Йореш и Анна Шанина.

Хайфа — это город встреч и столкновений, наслоений памяти, меняющихся пейзажей, множественных идентичностей и пересекающихся культур.

Выставка «Хайфа от первого лица» приглашает зрителей взглянуть на город через личную призму художников, живущих и творящих в нем. Те, кто родился здесь, и те, кто нашел здесь новый дом, предлагают многогранные и глубокие интерпретации Хайфы как урбанистического, эмоционального, исторического и социального пространства.

Проект инициирован организацией «Центры социальной справедливости», действующей с 2016 года в более чем 20 городах Израиля с целью поддержки местного лидерства, продвижения социальной инклюзии и создания общественных пространств для диалога.

Выставка проходит в галерее Бейт а-Гефен — Арабо-еврейском культурном центре, который на протяжении многих лет служит пространством для межкультурного диалога. Место выбрано не случайно: Бейт а-Гефен представляет собой «третье пространство», где встречаются языки, сообщества и нарративы. В этом контексте выставка расширяет границы культурного дискурса в Хайфе и предоставляет сцену для голосов, которые не всегда слышны в центральных художественных институциях.

Проект возник из стремления поощрять открытый диалог между различными сообществами города, дать возможность художественного самовыражения новым репатриантам и авторам, действующим на периферии культурного поля, и использовать искусство как инструмент критического мышления и социального изменения.

С помощью живописи, фотографии, инсталляций и мультимедиа участники демонстрируют личные, интимные и исторические взгляды — Хайфа в их работах предстает не только как сцена повседневной жизни, но и как эмоциональная сущность, главный персонаж.

Некоторые работы вдохновлены семейными архивами, соединяя личные воспоминания с биографическим, политическим и локальным контекстом. Другие исследуют город как меняющееся урбанистическое пространство или фокусируются на повседневной жизни его жителей через визуальную документацию и быстрые зарисовки. Среди участников — художники, работающие на периферии местной арт-сцены, в основном выходцы из стран бывшего Советского Союза и молодые авторы, чьи голоса не всегда представлены равноправно.

«Хайфа от первого лица» сама по себе становится своеобразным третьим пространством — точкой пересечения между личным и общественным, институциональным и независимым, чувством принадлежности и отчужденностью. Выставка не ограничивается демонстрацией работ, а предлагает новый взгляд на город и задаёт вопрос: что мы замечаем, когда смотрим на Хайфу глазами других?

Программа публичных мероприятий | Май–Июнь 2025

Галерея Бейт а-Гефен, Хайфа

Четверг, 8.5

Торжественное открытие выставки (иврит и русский) | 19:00–21:00 | Галерея

Пятница, 9.5

Экскурсия на иврите | 11:00–12:00 | Галерея

Пикник-беседа с группой студии “Алькара” | 12:00–13:00 | Галерея

Пятница, 16.5

Утренний скетчинг – Том Фима (иврит) | 11:00–12:30 | Галерея

Пятница, 23.5

Утренний скетчинг – студия Кати Десненко (русский) | 11:00–13:00 | Галерея

Среда, 22.5

Что такое социальное искусство? — лекция об искусстве как инструменте социальных изменений | 19:00–21:00 | Галерея

Суббота, 31.5

«Хайфа глазами детей» — раскрашивание карты города ко Дню защиты детей (иврит и русский) | 12:00–14:00 | Галерея

Пятница, 6.6

Экскурсия на русском языке | 11:00–12:00 | Галерея

Суббота, 7.6

Лекция: «Семейный архив» — личная память в общественном пространстве | 12:00–13:00 | Галерея (русский)

Театральный спектакль театра «Алеф» | 19:00 | Бейт а-Гефен

Вторник, 10.6

Театральный спектакль театра «Алеф» | 19:00 | Бейт а-Гефен

Четверг, 12.6

Открытая дискуссия: «Извините за вопрос» | 19:00–22:00 | Бейт а-Гефен

Суббота, 13.6

Экскурсия на иврите | 11:00–12:00 | Галерея

Вторник, 17.6

Торжественное закрытие выставки | 15:00–19:00 | Галерея