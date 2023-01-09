Шай Вознер играет Бетховена. Шанс обнаружить музыку в себе самом

«Молитва» – так называются концерты Израильского Камерного Оркестра, который пройдут в Тель-Авиве 25 и 26 января. Свое название программа получила благодаря «Молитве» композитора Цви Авни для струнного оркестра. Также в программе: Симфония ре-мажор Яна Вацлава Воржишека и Третий концерт для фортепиано с оркестром до-минор Бетховена.

Что связывает эти сочинения? Для начала то, что единственную симфонию Яна Вацлава Воржишека – чешского композитора начала 19 века – сравнивают с ранними симфониями Бетховена. Еще одна связь с Бетховеном то, в 1823-24 гг., как и Шуберт, Воржишек был одним из 50 композиторов, написавших вариацию того же вальса Антона Диабелли для Vaterländischer Künstlerverein, на который Бетховен написал свои 33 вариации (Op.120).

Ян Вацлав Хуго Воржишек (1791, Чехия – 1825, Австрия) – чешский композитор, пианист и органист, предшественник Сметаны, Дворжака и Яначека – написал свою симфонию в 1821 году. Считается, что именно в связи с музыкой Воржишека в 1817 году было впервые употреблено в качестве названия музыкальной пьесы слово «Экспромт» (фр. Imromptu); в 1822 г. Воржишек назвал «Экспромтами» несколько своих фортепианных пьес, и в дальнейшем его примеру следовали Шуберт, Шопен и другие. Симфония ре-мажор – самое известное произведение Воржишека и первый чешский вклад в симфоническую литературу 19 века.

Ян Вацлав Воржишек – сын городского органиста в городке Вамберк в Богемии в Чехии, начал выступать как пианист с девятилетнего возраста. Учился на юридическом отделении Пражского университета; одновременно брал уроки композиции и исполнительства. В 1813 году уехал для дальнейшего обучения в Вену, где совершенствовался как пианист под руководством Иоганна Непомука Гуммеля. Хотя Воржишек был очарован классическим стилем Моцарта, его больше интересовал романтизм Бетховена. В 1814 году, когда он только начинал сочинять, он действительно встретил Бетховена в Вене. Там он встретил и Франца Шуберта, с которым быстро подружился.

В венский период жизни Воржишек занимался композицией. Ему принадлежат не только его единственная Симфония ре-мажор 1821 года, которая и будет исполнена Израильским Камерным Оркестром, но и Месса си-бемоль мажор, Соната для скрипки и фортепиано, ряд фортепианных пьес.

В 1821 году Воржишек завершил курс права в Венском университете и получил работу в военной канцелярии двора, став барристером военного тайного советника суда, для которого в основном составлял юридические документы, однако оставил эту карьеру годом позже ради должности второго придворного органиста; в 1824 году занял место первого придворного органиста. Вскоре он получил признание как композитор оркестровой, вокальной и фортепианной музыки, а в 1818 году стал дирижером Венского общества друзей музыки (Gesellschaft der Musikfreunde).

Концерт для фортепиано с оркестром № 3 до минор, опус 37 был написан Бетховеном в 1800 году и посвящён принцу прусскому Людвигу Фридриху. Первое исполнение состоялось 5 апреля 1803 года. «Лучшие концерты я придерживаю для себя» – писал Людвиг ван Бетховен в письме к музыкальному издателю в 1800 году. О каких «лучших концертах» шла речь? К тому времени композитор был автором уже двух фортепианных концертов, но в том же письме отзывается о них весьма критически, следовательно, он мог иметь в виду лишь одно произведение – Концерт для фортепиано с оркестром № 3 до-минор. Среди фортепианных концертов, созданных Бетховеном, Третий концерт занимает особое место: если в двух предыдущих сочинениях этого жанра еще можно было говорить о влиянии Моцарта и Гайдна, то в Третьем концерте бетховенская творческая индивидуальность заявила о себе «в полный голос». Третий фортепианный концерт принадлежит к числу немногих творений Бетховена, приобретших ещё при жизни автора широкую известность. В Музыкальном словаре Гербера, изданном в 1812 году, сказано: «Это, быть может, высшее творение среди тех, что были созданы всеми мастерами в данном жанре».

Австрийский композитор и дирижёр Игнац Ксавер фон Зайфрид вспоминал:

«Во время исполнения своего до-минорного концерта для фортепиано Бетховен попросил меня переворачивать страницы, но – святые небеса! это было проще сказать, чем сделать. Передо мной предстали совершенно пустые листы бумаги; в лучшем случае на одной или нескольких страницах были намалеваны какие-то египетские иероглифы, совершенно ничего не означавшие для меня, но служившие Бетховену путеводной нитью. Он играл почти всю свою партию по памяти, поскольку, как часто бывало прежде, ему не хватило времени на то, чтобы всё записать. Он давал мне сигнал глазами, заканчивая очередной невидимый пассаж, и моя едва скрываемая боязнь пропустить нужный момент так его забавляла, что он от всего сердца надо мной потешался за ужином после концерта».

25 и 26 января Третий концерт Бетховена будет исполнять Шай Вознер (https://www.shaiwosner.com/) – блестящий израильский пианист с международной карьерой, изучавший игру на фортепиано в Музыкальной академии имени Рубина в Тель-Авиве у Эмануэля Красовского, а теорию и импровизацию – у композитора Андре Хайду. Его следующей остановкой стал Джульярд в Нью-Йорке, где он учился у Эмануэля Акса. Премия Линкольн-центра, премия Фонда Борлетти-Буитони и грант Фонда Айвери Фишера. Выступления с Симфоническими оркестрами Чикаго, Балтимора, Атланты, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Филадельфии. Вознер играл как солист под управлением таких выдающихся дирижеров как Даниэль Баренбойм, Зубин Мета, Ян Паскаль Тортелье.

Шай Вознер получил международное признание за свой исключительный артистизм, музыкальную честность и творческую проницательность. Его репертуар очень широк – от Бетховена и Шуберта до Лигети и современной музыки и отражает его виртуозность и интеллектуальность, превратившие его в фаворита публики и критиков, которые отмечают его «острый музыкальный ум и глубокую музыкальную душу».

Его последний проект – «Вариации на тему Рузвельта» – сюита из пяти вариаций пяти современных композиторов, которым в качестве «темы» была дана цитата из выступления президента Франклина Делано Рузвельта в 1938 году: «Помните, всегда помните, что все мы произошли от иммигрантов и революционеров». Каждая вариация вдохновлена ​​историей конкретного иммигранта, выбранного каждым композитором. Идея Шая Вознера о сборе вариаций на общую тему от разных композиторов была вдохновлена ​​аналогичной инициативой, предпринятой два столетия назад музыкальным издателем Антоном Диабелли – для которого писали и Врожишек, и Бетховен.

Еще один проект Вознера – фестиваль «Знаки, игры и сообщения», посвященный необычному сопоставлению произведений для различных комбинаций инструментов, вдохновленных музыкальными изысканиями венгерского композитора Дьёрдя Куртага.

Дирижировать концертами будет Илан Волков, художественный руководитель «Ансамбля 21 века». Илан Волков находится сегодня в фокусе современной музыкальной жизни и дирижирует лучшими в мире оркестрами и ансамблями. И уж если Илан Волков, один из самых преуспевающих и уважаемых на Западе израильских дирижеров, берется дирижировать, он обязательно включает в программу концерта особенные, выходящие за рамки привычного произведения, сочинения давно доказавших себя композиторов в области современной музыки.

Илан Волков играет на скрипке с шести лет. Исключительный талант у мальчика обнаружил отец, израильский пианист родом из России. В юном возрасте, учась у Менди Родана, Илан начал дирижировать. Шестнадцатилетним он покинул Израиль, чтобы учиться в Лондонской королевской академии. Еще до того, как Волков закончил обучение, его приглашали дирижировать оркестром Northern Sinfonia в Ньюкасле, затем – в молодежном оркестре Лондонской филармонии. А два года спустя он был приглашен Сейджи Озавой в Бостонский Симфонический оркестр в качестве помощника дирижера, где получил всеобщее признание. По мере того, как росла его репутация в Бостоне, молодой маэстро обретал популярность и на мировой музыкальной сцене. С 2003-го по 2009 года он руководил Шотландским Cимфоническим оркестром BBC в Глазго; c 2012-го по 2020-й – Исландским Симфоническим оркестром в Рейкьявике, где он основал фестиваль Tectonics, добиваясь современного звучания симфонических оркестров. Каждый год он представляет новые экспериментальные программы, но это неизменно сочетание современной классической музыки, импровизации, электроники и рока.

Илана Волкова часто приглашали дирижировать многие известные оркестры из Европы и США, работал он и с такими выдающимися солистами, как Даниэль Баренбойм, Мстислав Ростропович, Эмануэль Акс, Виктория Мулова, Генрих Шифф, Томас Зехетмайр. В одном из интервью Илан Волков заметил о дирижерском искусстве: «Это шанс обнаружить музыку в себе самом. Самое главное – это то, как ты работаешь с музыкантами, стоящими перед тобой, психология между вами. В конце концов, все, что ты делаешь, превращается в цепную реакцию и влияет на весь оркестр. Это невозможно выучить по книге, этому можно научиться лишь на собственном опыте, методом проб и ошибок».

Так что же за современное произведение прозвучит в этом концерте? «Молитва» Цви Авни для струнных – сочинение 1961 года.

Цви Авни, один из ведущих израильских композиторов, родился в Германии и был привезен в Израиль восьмилетним ребенком в 1935 году. Научившись играть на нескольких инструментах, он учился в Израиле у Пауля Бен-Хаима, Франка Пелега, Абеля Эрлиха и Мордехая Сетера, а также в США у Владимира Усачевского, Аарона Копленда и Лукаса Фосса. Около четверти века Цви Авни преподавал композицию, теорию и электронную музыку в Академии музыки и танца в Иерусалиме, с 1976 года – в звании профессора. Основал и руководил лабораторией электронной музыки. Написал множество оркестровых, камерных и сольных инструментальных произведений, вокальную, хоровую и электронную музыку, произведения для балета и кино. Он был председателем Союза композиторов Израиля, председателем «Международных музыкальных дней в Израиле», председателем музыкальной секции Общественного совета по культуре и искусству, председателем жюри Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. С 1993 г. и по сегодняшний день, Цви Авни – председатель Совета музыкальной молодежи в Израиле. Авни – лауреат премии Израиля в области музыки, премии AMT, премии премьер-министра для композиторов, премии «Акум», премии Энгеля, премии Либерсона и других.

«Я написал «Молитву для струнных инструментов» в 1961 году, а в 1969 году переработал ее и посвятил паре Фанни и Максу Тарг из Чикаго, внесшим большой вклад в музыкальную жизнь Израиля. Созерцательный дух молитвы чувствуется в первой и третьей части, а в середине молитва переходит в страстный ритмический танец» – говорит сам Цви Авни. «Молитва» впервые была исполнена в 1962 году оркестром «Коль Музика» под управлением Гари Бертини и с тех пор много раз исполнялась в Израиле и за рубежом.

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«Молитва». Израильский Камерный Оркестр

Дирижер – Илан Волков.

Партия фортепиано – Шай Вознер.

Цви Авни (1927). «Молитва» для струнного оркестра

Ян Вацлав Воржишек (1791 – 1825). Симфония ре-мажор. Allegro con brio / Andante / Scarzzo: Allegro ma non tropo / Allegro con brio

Бетховен (1770-1827). Третий концерт для фортепиано с оркестром до-минор, opus 37. Allegro con brio / Largo / Rondo/ Allegro

Среда, 25 января 2023, 20:00

Четверг, 26 января 2023 20:00

Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати».

Заказ билетов на сайте оркестра – https://www.ico.co.il/en/Prayer или в кассе «Браво – https://bravo.newsru.co.il/announce/73796

При приобретении билетов на сайте оркестра стоимость билетов 70 шекелей – код скидки 444.

Скидка для владельцев карточки «ДигиТель» – стоимость билета 65 шекелей.

Для молодых людей до 30 лет – стоимость билета 60 шекелей

https://www.facebook.com/Israel.chamber.orchestra/

https://www.facebook.com/events/381017570847307

Подробности на сайте оркестра или по телефону 077-8043380

Фотографии (© Marco Borggreve , ©AstridAckermann) предоставлены пресс-отделом Израильского Камерного Оркестра