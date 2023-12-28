Шалом Себа. «Суть вещей»

Верхняя иллюстрация: שלום סבא, הגֵז 1947

В Тель-Авивском музее искусств в середине декабря открылась выставка «Суть вещей», посвященная творчеству и жизни немецкого-израильского художника Шалома Себа. Впрочем, назвать его только художником неправильно: художник, сценограф, фотограф, иллюстратор, график, скульптор, архитектор, путешественник, мастер витражей и фресок. Сегодня про него бы сказали «многопрофильный», «многожанровый» художник, хотя сам себя он таковым не считал.

Выставка «Суть вещей» готовилась 3 года – причем, что интересно, задумана была по инициативе трех частных лиц – трех израильских коллекционеров-почитателей Себа, из собраний которых плюс из собраний музейных и составлена выставка, сегодня воспринимающаяся иначе, чем-то задумывалось изначально.

Искривившаяся 7 октября реальность изменила и музейную реальность. Трещина, разломавшая нашу жизнь, не может не затронуть восприятие культуры и искусства. Нормы поменялись. Мы видим, воспринимаем искусство по-другому. Естественно, что люди искусства и сами музеи также не могут не откликаться на происходящее вокруг. Музеи отзываются на происходящее и устраивают выставки-рефлексии – с одной стороны. А с другой – пытаются оставаться прежними тихими, спокойными, чинными, академическими институциями, представляющими коллекции иных времен, иных эпох.

Эпох столь же бурных, как и та, в которую пришлось жить Шалому Себе, родившемуся в 1897-м году в Германии, там же скончавшемуся в 1975-м, жившему в Швеции, Швейцарии и в Эрец-Исраэль.

Выставка «Суть вещей» – классическая репрезентация, выстроенная по тематически-хронологическому принципу. Собственно говоря, это даже не выставка, а рассказ о жизни, инсталляция в координатах времени, истории, географии.

Все очень понятно, четко, по линейке. Сотни работ, многие из которых впервые показываются широкой публике. Оформитель музейного пространства поработал на славу. Строгая геометрическая развеска, просчитанные соотношения между размером стены и картинами, между перегородками, между эскизами и рисунками, решетками и столбами, подобранные цвета. В это пространство вписана жизнь интереснейшего художника, уже подзабытого. Его предыдущая большая музейная выставка в Израиле проходила в 1994-м году в «Мишкан ле-Оманут» в кибуце Эйн-Харод и в «Открытом музее» в Тефене. В 1995-м году вышел документальный фильм о Шаломе Себе и прошла его выставка в Музее Израиля в Иерусалиме. В Тель-Авивском музее выставки Шалома Себы устраивались в 1941-м и 1945-м годах – еще в «Бейт Дизенгоф», и в 1961-м году в павильоне Елены Рубинштейн. Пространство нынешней выставки засасывает как в воронку – в глубины творчества и чувств. В них надо всмотреться, разобраться, разглядеть, прочувствовать детали. И как здорово, что эту выставку сопровождает книга-альбом-каталог, листая страницы которого можно по всем деталям в буквальном смысле провести пальцем. Благодаря этой книге, уже дома, можно вновь и не торопясь разглядеть рисунки, офорты, эскизы, фотографии, даже витражи, а вот живопись всегда требует личного присутствия, иначе не проникнуться волшебством слоев красок. Шалом Себа умел создать такое волшебство – в портретах, натюрмортах, в сценках. По его картинами хочется водить ладонью, прижать руки к полотнам – такова их энергия. Кажутся, что они все ещё пахнут краской.

История жизни Себы перекликается с историей еврейства 20-го века: он был художником, портретистом и сценографом, работавшим в Берлине в 1920-е годы. Бежал из Германии после прихода к власти нацистов в 1933 году, некоторое время работал в Швейцарии и Швеции, в 1936 году приехал в Эрец-Исраэль. И вот еще один пример связи судьбы с мировой историей: родился Себа в Тильзите – тогда немецком городе, сейчас это наполовину российский Советск, наполовину – через Неман – литовский Панямуне.

Творчество Шалома Себы, известного в Израиле преимущественно как живописец, было многогранным и опиралось на всестороннее и глубокое знание теории искусства и театра. На выставке выставка «Суть вещей» представлено казалось бы всё: гравюры и работы по металлу, коллажи, разработанные им образцы ландшафтной архитектуры для общественных пространств, эскизы костюмов и декораций для спектаклей театра «Габима».

И еще на этой выставке отличные пояснительные тексты – истории тех или иных экспонатов и произведений, складывающиеся в историю жизни Шалома Себы, который после тридцати с лишним лет жизни в Израиле вернулся в 1967-м году в Германию, когда ему было уже 70 лет. Почему? О, эта отдельная история, связанная с именем Ханны Беккер фон Рат – известной галеристки, получившей «задание» от правительства Германии убедить вернуться уехавших из страны художников. Что Ханне, внучка которой была на открытии «Сути вещей», , и удалось. В Германии, где он и похоронен, Шалом Себа продолжал творить до самой своей смерти в 1975 году.

Шалом Себа был не только художником, но и интеллектуалом своего времени, представителем движения Neue Sachlichkeit – «Новая объективность», возникшем в мрачной реальности после Первой мировой войны на фоне споров о будущем искусства в Германии. Кстати, Себа воевал, с окончанием Первой мировой войны был освобожден от службы в немецкой армии после нескольких ранений на Западном фронте. После войны, в 1918-м году начал изучать физику и химию в университете Кенисберга (Калининграда), а позже – архитектуру в Данциге и искусство в Кенисберге, где осваивал различные техники печати. Художники второго поколения немецкого экспрессионизма во времена Веймарской республики часто работали именно в области гравюры – графика лучше подходила для решения политических и социальных проблем последствий войны.

А вот Neue Sachlichkeit – это, скорее, фигуративная живопись тех лет с ее бьющей через край рамы экспрессией, отражавшей дух времен. В немногих сохранившихся картинах Шалома Себы того периода заметно влияние Макса Бекмана, одного из центральных художников «Новой объективности».

Это движение было «образным» ответом абстракции, что не помешало нацистам в 1933 году определить его как одно из течений «дегенеративного искусства».

Шалом Себа много путешествовал: в 1924 году он присоединился к исследовательской поездке писателя Мартина Боррмана (Borrmann, 1895-1974) на Суматру в Индонезийские Зондские острова; в 1925 году уехал в Финляндию; в 1926 году совершил поездку по Северной Африке; в 1927 году -Балканы; 1930-й – Париж, Марсель, Северная Африка, путешествие по Тунису и Алжиру. Пейзажи далеких стран, по которым он путешествовал, природа, жители – все это есть на его картинах на выставке – от пустоты пустыни до людных портовых городов.

В 1933-м году, с приходом к власти нацистов, художественная и театральная деятельность Себы в Германии закончилась. Он скитался по Европе, в 1934–1935 годах жил в Стокгольме, проектируя авангардные театральные декорации – сложные сценические конструкции с множеством лестниц и неожиданными ракурсами.

Кстати, один из спектаклей, которые Себа оформлял уже в Израиле, в «Габиме» в 1937-м году, назывался «Похороните мертвых» по антивоенной пьесе американского драматурга Ирвина Шоу. Эскизы к этому спектаклю – пожалуй, самые «страшные» работы на выставке «Суть вещей». Суть вещей с 1937 года не изменилась – ни на йоту – и как же это печально.

Вот отрывок из этой пьесы:

КАПИТАН. Люди должны умирать ради блага своей страны… если не вы, то другие. Так было всегда. Люди умирали за фараона и за Цезаря, и за Рим две тысячи лет тому назад, ложились в землю со своими ранами. Тогда почему вы..?

ПЕРВЫЙ ТРУП. Люди, которые умирали за Цезаря и за Рим, должны были. В самом конце, аккурат перед тем как погасла последняя искорка надежды, открыть для себя, что человек может умереть счастливым и всем довольным только когда умирает за себя и за идею, которая выдвигает он сам, а не фараон, Цезарь или Рим…

В 1936-1939 годах, одновременно с работой в театре, Себа руководил фотостудией в Тель-Авиве и зарабатывал на жизнь портретной съемкой, а в свободное время экспериментировал с художественной фотографией. К живописи он вернулся только в 1942 году. Постепенно, благодаря дружбе с Данцигером познакомился и с тель-авивскими художниками и с кибуцными. Знакомство Себы с жизнью кибуца породило множество рисунков карандашом, очаровательных в своей простоте и непосредственности. Утопия кибуца была для Себы самым впечатляющее достижение культуры Земли Израиля – как горько писать эти строки после 7 октября.

В конце 1960-х, после знакомства с Ханной Беккер фон Рат. Себа уехал обратно в Германию – в город Хофхайм недалеко от Франкфурта. Ханна Беккер – художница, коллекционер, галеристка, меценатка и покровительница художников, часто путешествовавшая по миру – была незаурядной фигурой в мире немецкого искусства. Во время Второй мировой войны она поддерживала своих друзей, преследуемых нацистами как «художников-дегенератов», некоторые из них нашли временное убежище в ее доме в Хофхайме. После войны, в 1947 году, она основала галерею Frankfurter Kunst-Kabinet с целью «преодолеть пропасть Третьего рейха, познакомить молодых людей с искусством, созданным за последние сорок лет – с современными работами в области живописи, скульптуры, графики и декоративного искусства». Благодаря многочисленным путешествиям по миру, в которых она стремилась представить немецких художников за рубежом и в то же время привезти в Германию искусство из других стран, ей было присвоено звание «Посол искусств».

Себа познакомился с Беккер в Тель-Авиве и получил предложение выставку в ее галерее в Хофхайме, где ему очень понравились природа и климат, и возможность найти вдохновение. В 1967 году Себа поселился в Хофхайме в доме, неподалеку от поместья Беккер, где жил и работал до своей смерти в 1975 году.

Бессмысленно пытаться пересказать все статьи каталога и все пояснительные тексты выставки, но сложно и остановиться – настолько всё интересно на «Сути вещей» – не просто выставке, а визуальном рассказе о жизни художника, в судьбе которого отразилась история 20 века так же, как и нынешняя история отражается сейчас в наших судьбах.

Куратор выставки «Суть вещей»: Наама Бар-Ор. Ассистент куратора: Эдна Кокиа . Выставка продлится до 29 апреля 2024 года.

Сайт выставки «Суть вещей»: – https://www.tamuseum.org.il/en/exhibition/shalom-sebba-matter-fact/



Текст – © Маша Хинич. Иллюстрации предоставлены пресс-отделом Тель-Авивского музея искусств.