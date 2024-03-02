В Хайфе 7 марта в 19:00 состоится важное событие для ценителей искусства фотографии – групповая выставка пленочной фотографии “SHE/HER/HER”. Организаторами выступают Хайфское городское управление интеграции, арт-платформа KAKDELART и чат-комьюнити PLENKA. Куратор проекта – историк искусства, художница Вера Гайлис.

В современном мире съемка на пленку вызывает удивление, восхищение, а иногда и недоумение. Приходите на открытие, где вас ждут более 30 авторов, мечтатели и романтики, привлеченные загадкой и тактильностью аналоговой фотографии. Мы также представим мастеров, видящих в аналоговой съемке основу своего творчества.

Название выставки ‘SHE/HER/HER’ исследует личные местоимения, используемые в гендерной теории для обозначения принадлежности к женскому полу. Здесь они подчеркивают широкий взгляд на женскую идентичность, затрагивая темы стереотипов, видимости старших женщин и материнства.

В том числе будет представлена работа известного хайфского фотографа Мишель Богински из серии “Колбасная алия”, а также женские портреты авторства выпускниц академии Бецалель Дены Симоньян и Майи Шалев.

Большинство работ на выставке создано участниками чат-коммьюнити “ПЛЕНКА”, которое существует уже более 2 лет. Они представят женские истории и образы, рассказанные с помощью фотографии, а также аналоговые техники печати на ткани, шелкографии и цианотипии.

Адрес выставки: ха-Намаль, 67, Хайфа.

Участники: Паола Баренфельд, Мишель Богински, Ася Бобрицкая, Рэйчел Серебрейская, Виталий Минков, Саша Никитина, Геннадий Золотницкий, Наташа Тазбаш, Елена Столбинских, Владимир Котовский, Даниэль Марионовский, Ольга Рощина, Александр Яшиш, Илья Локшин, Лиза Дулкин ака Мамали, Майя Шалев, Евгения Данилова, Дина Соломина, Анна Ефимова, Алисия Шахаф, Роберт (Рами) Ерушальми, Мила Дорфман, Маргарита Адамович-Алисова, Михаил Коротков, Лиза Гарду, Дина Симонян, Иван Питиримов, Дим Шлейфман, Лена Шифрин, Наталья Розенбаум, Ольга Ремнева, Александр Землянский.

Страница мероприятия в фейсбуке – SHE\HER\HERS film photography exhibition | https://www.facebook.com/events/s/sheherhers-film-photography-ex/1056265432114668/

Текст и фото – по материалам пресс-релиза