Шекспир, Верди и Эдриан Ноубл

Впечатления: Маша Хинич. Photos by ©Yossi Zwecker

Яго: «О, остерегайтесь, господин мой, ревности. Это зеленоглазое чудовище, которое издевается над своей жертвой»

Уильям Шекспир. “Отелло”. Акт III, сцена III

Хвалить Шекспира, Верди, солистов и хор Израильской Оперы с моей стороны было бы опрометчиво и странно – они выше всяких похвал. Пишу это в первой же строчке, и потому в остальных строках – немного о самой сценографии, о постановке оперы «Отелло», первое представление которой прошло в Израильской опере вчера в пятницу, 31 января, а премьера состоится завтра – в воскресенье, 2 февраля.

Англичанин Эдриан Ноубл , бывший художественный руководитель Королевского Шекспировского театра – один из самых известных в мире интерпретаторов Шекспира на сцене – как на сцене театральной, так и на сцене оперной. Его послужной список – длинен и разнообразен и отчасти изложен вот по этой ссылке – https://www.israelculture.info/otello-verdi-edrian-noubl/ , заглянув куда, можно узнать, что помимо сотен театральных постановок, он ставил оперы Моцарта, Генделя, Монтеверди, Бизе и Верди. Эдриан Ноубл написал в 2009-м году книгу о том, как воплотить произведения Шекспира в жизнь, назвав ее четко «Как играть Шекспира», а позже – книгу «Как ставить Шекспира». Нынешний «Отелло» был поставлен им в 2019 году в Венской Опере, откуда и привезен в Оперу Тель-Авивскую. Занавес подымается и…

И мы слышим в первой сцене потрясающий хор (два хора) и видим интереснейшую работу режиссера: внимание к деталям, игра с освещением, использование пустого пространства сцены – все вместе создаёт атмосферу, которая идеально соответствует трагическому характеру оперы. Ноубл акцентирует внимание на внутренней борьбе, на психологии персонажей, на их мотивах и манипуляциях. Он – все-таки в первую очередь театральный режиссер – и потому нацелен на трагедию, на раскрытие судьбы каждого из персонажей, на их конфликтах.

Минималистичные элегантные декорации (глубокий синий, мягкий коричневый, черно-белые костюмы и вдруг – яркие пятна восточных накидок и шароваров и красные с загнутыми носками туфли Отелло – цветовые пятна как точки контрапункта), свет и тень, позволяющие зрителям сосредоточиться на персонажах и их взаимодействиях. Все детали постановки без какой-либо избыточной роскоши в сценографии работают на наши эмоции.

В этой постановке есть особая атмосфера напряженной психодрамы, в которой каждый персонаж, особенно Отелло, испытывает сильнейшие внутренние переживания, душевный кризис, они терзаемы неуверенностью и ревностью.

Постановка «Отелло» Эдриана Ноубла 2019 года переносит действие трагической истории о мавританском генерале из Венеции и Фамагусты 16-го века в начало века 20-го, намеренно вырывая ее из исторического контекста. И хотя действие перенесено то ли в Париж, то ли Вену (дамские шляпки явно парижские, а мужские фраки – венские), эта постановка Ноубла – настоящая находка для тех, кто привык видеть в «Отелло» традиционную трактовку, но в новой перспективе, где внимание смещается с внешних событий на внутренние конфликты. «Отелло» Ноубла обладает вневременным качеством – эта постановка настолько аккуратна и сдержанна в интерпретации, что венские клише начала 20 века абсолютно не мешают восприятию зла как космического по своим масштабам, а человеческих душ и чувств – как микроскопических.

Понедельник, 3 февраля в 18:00

Вторник, 4 февраля в 20:00

Среда, 5 февраля в 20:00

Пятница, 7 февраля в 13:00

Суббота, 8 февраля в 20:00

Воскресенье, 9 февраля в 18:00

Понедельник, 10 февраля в 20:00

Среда, 12 февраля в 18:00 (дополнительное представление)

Четверг, 13 февраля в 20:00Оперный театр Тель-Авива им. Шломо Лахата (бульвар Шауль ха-Мелех 19).

Билеты в кассе Оперного Театра по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://bit.ly/4iMYe1L

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting