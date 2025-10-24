«Шенкин 40»: открываем новый сезон, обещаем много нового

Текст и фото (© Лия Гельдман) – по материалам пресс-релиза

Что делает YouTube-канал живым, близким для зрителя, по-настоящему «своим»? Что выделяет его из множества других, пытающихся завладеть нашим вниманием? Один из секретов успеха – честный и интересный диалог со зрителем. Создатели «Шенкин 40» владеют мастерством такого диалога с самого начала. Здесь не читают лекций в «белом пальто», не играют в ток-шоу по сценарию, не манипулируют новостной повесткой. Здесь говорят с аудиторией на её языке, и она не только платит за это преданностью, но и увеличивается день ото дня.

Сегодня «Шенкин 40» открывает новый, уже четвертый сезон. Если вам казалось, что в студии на знаменитой тель-авивской улице было уже всё и были уже всё – от чтения стихов Ксенией Раппопорт до приготовления плова Андреем Макаревичем — то вы ошибаетесь: новый эфирный год обещает ещё больше открытий.

Полюбившиеся проекты, конечно, останутся со зрителями.

«Наши люди» продолжат представлять талантливых израильтян, тех, кто вызывает интерес и восхищение, делая свое дело — на театральной сцене, за клавиатурой компьютера, за лекционной кафедрой или в лаборатории. В студию будут приходить люди, о которых хочется знать не только то, что написано в интернет-биографиях.

«Кушать будем» с Ларой Кацовой – программа о еде, которая всегда больше, чем просто рецепты – продолжит разговор на кухне, где рождаются доверие, смех и истории, без которых ни готовить, ни есть неинтересно.

В «Неформальном разговоре со звездами» Марк Лави и Антон Привольнов в неизменных бейсболках по-прежнему будут выводить знаменитостей из их привычной роли, а иногда и из себя. Именно так слаженному дуэту ведущих удаётся показать известную личность с неожиданной стороны. Именно в этом – особый почерк «Шенкин 40».

«Открываем Израиль с Борисом Брестовицким» – прогулки, которые даже коренных жителей страны превращают в любознательных туристов: после каждого выпуска непременно хочется пойти маршрутом, который предлагает знаменитый гид.

«Шенкин Академия» даёт пищу мозгу, ибо «не хлебом единым». Психологи, маркетологи, врачи, математики, эксперты по искусственному интеллекту – специалисты в самых разных областях науки и человеческой деятельности приходят в студию, чтобы объяснить сложные вещи простым языком.

Неизменная «Неделька» с неизменным ведущим Михаилом Гуревичем продолжит анализировать главные израильские и мировые новости с экспертами, специалистами-международниками и политологами. Иногда — с самой неожиданной стороны.

Новый сезон уважающего себя канала должен, разумеется, представлять свои новинки. «Шенкин 40» не обманет наши ожидания! Главная сенсация сезона – «Владимир Молчанов. ДО и ПОСЛЕ». Знаменитый советский и российский телеведущий, один из пионеров отечественного прямого эфира впервые расскажет о том, что оставалось за кадром его программы: архивы КГБ, рискованные расследования, цензура и извилистые пути её обхода. Именно Молчанов в своё время показал клип на песню Игоря Талькова «Россия» со словами «Как ты смогла себя отдать / На растерзание вандалам» — гимн эпохи перемен, как тогда казалось – перемен к лучшему. Теперь история телевизионной революции будет звучать на «Шенкин 40» из уст Владимира Молчанова, одного из самых харизматичных её свидетелей и участников.

Полюбившаяся зрителям за яркую речь и удивительные истории Фаина Булавина — филолог, лингвист, популяризатор науки — в своей программе продолжит рассказывать о вещах интересных и загадочных: от потерянных колен Израилевых до тайн Моссада. Это невероятно познавательные и увлекательные лекции, которые хочется слушать, записывать и делиться с другими.

Ещё одно новшество канала – сериалы. Да-да, «Шенкин 40» теперь показывает художественные проекты: «Распутин», «Гетеры майора Соколова», «Крылья» и «Чудотворец». Но главное — их можно будет не только смотреть, но и обсуждать с актёрами, режиссёрами, профессионалами киноиндустрии.

Психологическое шоу «Все просто» – как раз для тех, у кого все непросто, кто хочет понять, как оставаться в равновесии в нашем неустойчивом мире. В новой программе Михаил Лабковский и другие звёзды психологии отвечают на вопросы, которые волнуют многих.

Лера Галицина доказала команде «Шенкин 40», что без музыки нельзя. Ей виднее – ведь Лера не только радиоведущая, но и певица. Так появился «разговор-концерт», в котором звучат песни гостей студии, а музыкальные номера перемежаются репликами участников на актуальные или, наоборот, неожиданные темы.

Долгожданная новость – запуск канала «Шенкин 40 ТЛВ» на иврите: встречи с израильскими звездами культуры, политики, бизнеса и светской жизни. Самые интересные интервью появятся на «Шенкин 40» с русскими субтитрами.

Новый сезон «Шенкин 40» похож на родной каналу Тель-Авив: такой же яркий, многоликий, непредсказуемый и всегда живой. «Шенкин 40» снова делает то, что умеет лучше всего: соединяет настоящее и будущее, личное и социальное, серьёзное и ироничное, а значит – поклонникам канала и в новом сезоне есть чего ждать, чему удивляться и радоваться.