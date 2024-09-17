Шопен и Шуман в программе концерта открытия нового сезона оркестра «Симфонет Раанана»

Верхнее фото – Nimrod David Pfeffer- Photo © Michael Pavia

Дирижер и пианист Нимрод Давид Пфеффер возвращается в Раанану, чтобы солировать в концерте для фортепиано с оркестром №1 Шопена и продирижировать «Весенней» симфонией Шумана по случаю открытия серии классической музыки «Есть о чем поговорить» сезона 2024-25 оркестра «Симфонет Раанана». Первые концерты пройдут 24 и 25 сентября.

Время создания Симфонии №1 си-бемоль мажор «Весенняя» в 1841 году стало для Роберта Шумана одним из самых счастливых. Композитор испытывал исключительный творческий подъем, одним из результатов которого стало создание Первой симфонии в январе того года. Сообщая в одном из писем о ее завершении, композитор признается, что эта работа его «сделала… вполне счастливым». Какой смысл вкладывался автором в это сочинение? Шуман определил симфонию как «Весеннюю», а в письме к Луи Шпору говорит, что создавал ее в том «весеннем порыве», который охватывает человека «всякий раз по-новому». Композитор уточняет, что он не имел намерения изобразить в музыке этот «весенний порыв», но переживал его, создавая симфонию, и это наложило отпечаток на ее облик. Впрочем, первоначально Шуман намеревался дать каждой из частей своей Первой симфонии программное название. Первая часть должна была именоваться «Началом весны», второй части он дал название «Вечер», третьей – «Веселые забавы», а финал должен был называться «Весна в разгаре». Более того – первой части композитор планировал предпослать в качестве эпиграфа фрагмент из стихотворения немецкого поэта Адольфа Бётгера. В конечном итоге, Шуман отказался и от заглавий, и от эпиграфа, симфония была опубликована без них. Тем не менее, связи с этими образами и со стихотворением Бётгера он не отрицал: на своем портрете, подаренном поэту, композитор поместил дарственную надпись в виде нотной записи с объяснением: «Начало одной симфонии, навеянной стихотворением Адольфа Бётгера – поэту на память о Роберте Шумане».

Концерты Фредерика Шопена для фортепиано с оркестром – выдающиеся произведения, которые занимают особое место в истории музыки. Несмотря на то, что произведение, которое будет исполнено на первом концерте сезона «Симфонет Раанана» известно как «Концерт № 1», оно было написано после Второго концерта (фа-минорного); однако, опубликовано первым, отсюда и нумерация. Шопен написал концерт №1, когда ему было всего 20 лет, обратившись к жанру фортепианного концерта благодаря растущей популярности пианистов-виртуозов в Европе. Внимание публики было приковано к талантливым солистам, мастерство которых значительно выросло по сравнению с пианистами 18 века.

На Международном конкурсе пианистов имени Шопена, который раз в пять лет проводится в Варшаве, каждый финалист исполняет в качестве обязательного произведения один из двух фортепианных концертов, созданных великим польским композитором. Выбор предоставляется самим участникам – и действительно, выбирать нелегко: оба произведения дают пианисту возможность продемонстрировать виртуозную технику, оба очаровывают красотой мелодий… Их созданию предшествовали важные события в жизни композитора. В 1828 г. на него произвело неизгладимое впечатление выступление в Варшаве Иоганна Непомука Гуммеля, которого в то время именовали «Наполеоном фортепиано». Не меньшее влияние оказал на него Никколо Паганини, выступивший в Варшаве в 1829 г. В те же годы Шопен выезжал за границу – он побывал в Берлине и Вене, где не только с успехом представил публике собственные произведения, но и получил множество новых музыкальных впечатлений, способствовавших творческому взлету.

Фредерик Шопен создал Концерт для фортепиано с оркестром №1 в 1830-м. Сочинение впервые прозвучало в Варшаве в том же году, 11 октября, во время одного из серии «прощальных» концертов, которые композитор дал перед отъездом из Польши. Фредерик Шопен посвятил концерт №1 для фортепиано с оркестром Фридриху Калькбреннеру (1784-1849), немецкому пианисту, игрой которого восхищался.На премьере концерта 12 октября 1830 года в варшавском Национальном театре, Шопен лично исполнил произведение, место дирижёра занял Карло Эвасио Солива. Семь недель спустя, после поражения Польского восстания, которому Шопен сочувствовал, композитор исполнил фортепианный концерт №1 во Франции, в зале «Плейель». Концерт №1 высоко оценил Роберт Шуман, заявив, что Шопен «призывает дух Бетховена в концертный зал».

Французо-израильский дирижер и пианист Нимрод Давид Пфеффер (https://www.nimroddavidpfeffer.com/ ), получивший высокую оценку за глубину интерпретации классических шедевров и преданность современной музыке – также был музыкальным руководитель Лирической оперной труппы Гватемалы с 2016 года и постоянно сотрудничает с Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Нимрод Давид Пфеффер дебютировал с Симфоническим оркестром Метрополитен Опера в 2014-м году, на гала-концерте программы поддержки молодых артистов Меt Lindemann Young Artist Development Program – он сменил за дирижерским пультом Джеймса Ливайна. Нимрод Давид Пеффер также дирижировал многими оркестрами, в том числе Симфоническим оркестром Нового Света, Филармоническим оркестром Буффало и другими. Одновременно Пфеффер выступает как солирующий пианист со многими оркестрами мира, включая Израильский Филармонический Оркестр.

В 2022 году Пфеффер дебютировал в Метрополитен-опера с оперой «Свадьба Фигаро» . Его успешный дебют привел к немедленному приглашению на будущие сезоны в Метрополитен-опера. В том же году он дирижировал постановкой «Волшебной флейты» Барри Коски в Комише Опер в Берлине и в Израильской опере, а также дебютировал со Штутгартским филармоническим оркестром.

​В сезоне 2023/24 Пфеффер вернулся в Джульярдскую оперу, чтобы дирижировать оперой «Милосердие Тита», и дебютировал в Польской национальной опере с «Волшебной флейтой». В сезоне 2022/23 Пфеффер дебютировал как дирижер с Венгерским национальным оркестром, Нюрнбергским симфоническим оркестром и Израильским оркестром «Камерата».

Пфеффер часто выступает в Израильской опере, где в последние сезоны дирижировал такими постановками, как «Дон Жуан» в постановке Каспера Холтена, «Идоменей», «Симона Бокканегра» и «Волшебная флейта». Примечательно, что в сезоне 2022/23 он дирижировал долгожданной мировой премьерой оперы Йонатана Кнаана и Идо Риклина «Теодор», в которой исследуются два периода ранней жизни Теодора Герцля, пророка государства Израиль.

Нимрод Давид Пфеффер – также прекрасный пианист, регулярно солирующий с различными оркестрами, а также выступающий в качестве камерного музыканта и аккомпаниатора.

Его последний альбом, включающий живое фортепианное исполнение произведений Баха, Шумана и Шопена «Nimrod David Pfeffer – Piano Works by Bach, Schumann and Chopin», был выпущен в этом году на всех стриминговых платформах.

Пфеффер получил степень магистра в области оркестрового дирижирования в Джульярдской школе. По окончании учебы он был награжден дирижерской премией Чарльза Шиффа и грантом для продвижения карьеры. Пфеффер также получил степень магистра в области фортепианного исполнительства и оркестрового дирижирования в Музыкальном колледже Маннеса.

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Оркестр «Симфонет Раанана» – это уникальный голос в мире классической музыки в Израиле. Это сочетание новаторства и качества, причем напрямую связанное с алией из бывшего СССР. Оркестр был основан в 1991-м, на пике алии 90-х и помог трудоустроиться как многим музыкантам-репатриантам из бывшего Советского Союза, так и молодым израильским музыкантам.

С самого начала оркестр стремился действовать на благо музыкального образования самых разных слоев населения и привлечения в лоно классической музыки все новой публики. Еще одной важной целью явилось изучение развития еврейской музыки на протяжении веков, пополнение сокровищницы израильской музыки и увековечивание Катастрофы и героизма еврейского народа через музыку.

За годы своего существования оркестр принимал в гостях самых знаменитых израильских и зарубежных солистов и дирижеров. В репертуаре оркестра – оперы, мюзиклы, музыка для детей, танцевальные и мультимедийные шоу, записи для Sony International и многое другое.

Оркестр придает большое значение пропаганде еврейской и израильской музыки, сохранению оригинальных культурных материалов, традиций и свидетельств.

С момента своего создания, наряду с классическим репертуаром оркестр старается исполнять оригинальные произведения из богатого израильского музыкального наследия. За годы своего существования оркестр исполнил более 80 оригинальных работ, написанных по заказу специально для «Симфонет Раанана». Среди них – произведения, посвященные героике Праведников мира, обязательное исполнение произведений композиторов, погибших в Катастрофу. В 2007 году «Симфонет Раанана» впервые обратился к трагической истории Альмы Розе, возглавлявшей женский оркестр Освенцима. В том же году оркестр завоевал престижную премию Энгеля за «уникальный вклад в развитие наследия еврейской музыки на протяжении поколений».

«Симфонет Раанана» придает особое значение подрастающему поколению. Оркестр продвигает образовательные музыкальные проекты в области классической музыки и всячески пропагандирует посредством музыки такие социальные и культурные ценности. У оркестра есть уникальная образовательная программа для детей в детских садах и начальных и младших классах школы, где кульминацией является встреча с оркестром.

Оркестр дает почти 350 концертов в год, участвует в престижных фестивалях, таких как Фестиваль Израиля, Оперный фестиваль в Старом Акко, фестиваль Абу-Гош, фестиваль Кфар-Блюм и «Звуки в пустыне». С оркестром выступают победители конкурса «Кончерто» мастер-классов «Тель-Хай».

Музыкальный руководитель – Омер Меир Веллбер

Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран

Дирижер – Дуди Зеба

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Оркестр «Симфонет Раанана»

Концерт открытия сезона 2025-25 гг..

24.9.2024, вторник, 20:00

25.9.2024, среда, 20:00

Нимрод Давид Пфеффер – дирижер и пианист (Израиль/Франция)

Шопен: Концерт для фортепиано № 1 ми минор, соч. 11

Шуман: Симфония № 1 си-бемоль мажор, соч. 38, «Весенняя»

Заказ абонементов и билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il

Концерты проходят в Городском центре искусств и музыки по адресу а-Пальмах, 2-алеф.

Страница оркестра в фейсбуке: https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Канал в сети Youtube: https://www.youtube.com/@symphonetteR

Полная программа концертов оркестра сезона 2024-2025 на иврите – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2024/06/Hebrew-24-25-New.pdf

На английском языке здесь – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2024/06/English-24-25.pdf

Текст подготовила Маша Хинич. Фото Н. Д. Пфеффера – © Дор Шарон, Михаль Павиа.

Фотографии предоставлены пресс-службой оркестра Симфонет Раанана

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting