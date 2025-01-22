Оркестр «Симфонет Раанана». Перекресток Вена-Иерусалим и песни Йоси Баная в классической аранжировке

На верхнем фото – Орит Вольф и Наан Датнер. Фото – © Йоэль Леви

Текут слезы радости и счастья – по лицу

Немой крик нестерпимой боли – в горле застрял

Мои воспоминания – мой мост,

По которому вернусь я в уходящее

Йоси Банай. Из книги «Письма на ветру»

Давид Зеба – дирижер

Орит Вольф – фортепиано

Натан Датнер – актер и певец

Раанана, Городской центр искусств и музыки

В программе:

Альбенис. Астурия

Де Фалья. Танец огня

Монти. Чардаш

Джордже Энеску. Чокырлия

Бизе. Кармен – Увертюра (переложение для фортепиано в 4 руки)

Подборка песен Йоси Баная. «Я, Симон и маленький Моиз», «В моем сердце живет маленькая птичка», «Марго», «Подсчет запасов», «Пьяный без вина», «Двадцатилетняя любовь», «Не уходи» и другие.

Исполнение песен Йоси Баная в нынешней программе стало возможным благодаря сотрудничеству дирижера оркестра Давида Зебы и пианистки Орит Вольф (д-р Орит Вольф – пианистка международного уровня, композитор, поэтесса, одна из ключевых фигур на музыкальной сцене Израиля) с актером, режиссером и певцом Натаном Датнером, придумавшим это путешествие через песни и истории к детству, юности, сомнениям и неразрешенной любви. И все это наряду с классикой, от Альбениса до Бизе.

Знаменитейший актер и певец Йоси Банай – лауреат премии Израиля – скончался в 2006-м году. Но его песни по-прежнему с нами. Выросший в Иерусалиме в бедной многодетной семье и с детства мечтавший о сцене, Йоси Банай бросил школу после шестого класса и поступив в театр, довольно быстро стал актёром «Габимы», в дальнейшем сыграв на всех театральных площадках страны. Особенно прочное творческое содружество связывало его с драматургом Нисимом Алони, во многих пьесах которого он играл главные роли; часто Банай играл также в спектаклях по Ханоху Левину и Яакову Шабтаю. В 1998 году Банай получил Премию Израиля за заслуги в развитии театрального искусства.

Помимо актёрской игры, Банай выступал с авторскими шоу, в ход которых монологи и скетчи чередовались с песнями. Песни Баная наследуют французскому шансону, часть из них представляют собой переводы песен Бреля и Брассанса (обычно в переводе Наоми Шемер). Всего же он записал около 20 сольных альбомов. Его песни постоянно – как и его шансон, так и ностальгические песни и воспоминания об иерусалимском детстве звучат по сей день. На сей раз слушатели могут познакомиться с ними в оркестровой аранжировке и в исполнении популярного актера, режиссера и певца Натана Датнера.

Семейство Банай настолько знаменито на театральной и музыкальной сцене страны, что еще в 2020-м году в иерусалимском Музее Башня Давида была устроена выставка «Банаим – это наша мелодия», посвященная пяти поколениям семье Банай и их вкладу в культуру Израиля. Огромное количество произведений литературных, музыкальных, художественных, созданных представителями нескольких поколений семьи Банай, стали частью израильской культуры, уникальным репертуарным нарративом, замешанным на смеси культур стран исхода, образования, мировоззрения, семейных связей, профессий, отношений, которые в семье Банай начались с туго завязанного иерусалимского узла.

Иерусалим, дом номер один по Грушевой улице, деревья шелковицы, ароматы жасмина, старые мелодии, рынок Махане-Йегуда, квадратные закрытые дворы Нахлаот, деды – строители и торговцы – все это есть в песнях Йоси Баная, ставшими частью культуры, воспоминаний и иерусалимской ностальгии, частью наследия Йоси Баная, муза которого берет корни в Ширазе в Персии – городе, из которого Рахамим Бана и его жена Рахиль приехали на Землю Обетованную, в Иерусалим в 1881 году. С этого момента и начинается израильская история пяти поколений семьи Банай, истоки творчества которой лежат в традиционной еврейской культуре персидского Шираза. Творчества, ставшем затем частью современной, даже авангардистской культуры Иерусалима и страны в целом. На протяжении многих поколений и по сей день семья Банай вкладывала и вкладывает немалые усилия в преобразование израильской культуры, подчас не ценя собственные деяния, но постепенно становясь лицом, символом и сердцем местной сцены.

Израильтянам хорошо известны братья – актеры и сказочники Гаври Банай, Яаков Банай и Йоси Банай; их дети – певцы Эхуд Банай, Меир Банай, Юваль Банай, Эвиатар Банай и актриса Орна Банай. Их дедушка, Элиягу Банай, передал им любовь к повествованию историй и к музыке. Песни, созданные третьим поколением музыкантов братьев и сестер Банай, считаются воплощением израильской музыки. Эхуд Банай, Меир Банай, скончавшийся в 2017 году, и Эвиатар Банай вернулись к религии, и в их музыке современный рок смешан с пиютами, с литургическими текстами.

На сей раз оркестр «Симфонет Раанана», дирижер Давид Зеба и актер и певец Натан Датнер познакомят слушателей с творчеством Йоси Баная – не пропустите такую возможность.

*****Оркестр «Симфонет Раанана». Концерт № 5. Перекресток Вена-Иерусалим и песни Йоси Баная в классической аранжировке Воскресенье, 26.1.2025 в 17:30 и 20:00В программе:

Альбенис. Астурия

Де Фалья. Танец огня

Монти. Чардаш

Джордже Энеску.Чокырлия

Бизе. Кармен – Увертюра (переложение для фортепиано в 4 руки)

Подборка песен Йоси Баная. «Я, Симон и маленький Моиз», «В моем сердце живет маленькая птичка», Марго», «Подсчет запасов», «Пьяный без вина», «Двадцатилетняя любовь», «Не уходи» и другие.

Музыкальный руководитель оркестра – Омер Меир-Веллбер

Штатный дирижер – Давид Зеба

Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран

Сайт оркестра – http://www.symphonette.co.il

Справки по телефону: 09-7457773

Заказ абонементов и билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il

Концерты проходят в Городском центре искусств и музыки по адресу а-Пальмах 2-алеф.

Страница оркестра в фейсбуке: https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Канал в сети Youtube: https://www.youtube.com/@symphonetteR

Полная программа концертов оркестра сезона 2024-2025 на иврите – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2024/06/Hebrew-24-25-New.pdf

На английском языке здесь – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2024/06/English-24-25.pdf

Фотография (© Йоэль Леви) предоставлена пресс-службой оркестра “Симфонет Раанана”

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting