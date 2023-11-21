«Симфонет Раанана» следует дорогой музыки: «Пастораль» в конце ноября

Верхнее фото: оркестр «Симфонет Раанана – © Onn Henner

Оркестр «Симфонет Раанана» открывает сезон абонементных концертов. Ближайшие – под общим названием «Пастораль» под управлением пианиста и дирижера Нимрода Давида Пфеффера – пройдут 26, 27 и 29 ноября.

В программе: 21-й концерт для фортепиано Моцарта и 6-я «Пасторальная» симфония Бетховена. Начало всех концертов – в 20:00 в Городском центре музыки и искусств Раананы (концертный зал отвечает критериям службы тыла и является защищённым пространством. В случае тревоги все остаются на своих местах).

Оркестр «Симфонет Раанана» – один из самых популярных и любимых оркестров в Израиле – организует в эти дни благотворительные концерты для пожилых граждан страны и для жителей эвакуированных из поселков Отефа. Весь оркестр – как и вся страна – молится за спасения похищенных и выздоровление раненных. Тем не менее, несмотря на ситуацию, оркестр решил провести в конце ноября абонементные концерты для широкой публики, включив в них произведения Моцарта и Бетховена.

Рождение Пасторальной симфонии приходится на центральный период творчества Бетховена. Почти одновременно из-под его пера вышли три симфонии, совершенно разные по характеру: в 1805 году он начал писать героическую по складу симфонию до минор, известную под № 5, в середине ноября следующего года закончил лирическую Четвертую, си-бемоль-мажорную, а в 1807 году принялся за сочинение Пасторальной. Законченная одновременно с до-минорной в 1808 году, она резко от нее отличается. Бетховен, смирившийся с неизлечимым недугом – глухотой, не борется судьбой, а прославляет великую силу природы и радости жизни.



21-й концерт для фортепиано с оркестром в тональности до мажор был написан Моцартом для собственного выступления. Первое исполнение состоялось 12 марта 1785 года. Музыкант сочинил его всего за три дня, и тут же продемонстрирован публике. Слушатели были в восторге от стихийности и жизнерадостности музыки.

Американо-израильский дирижер и пианист Нимрод Давид Пфеффер, получивший высокую оценку за глубину интерпретации классических шедевров и преданность современной музыке – также музыкальный руководитель Лирической оперной труппы Гватемалы с 2016 года, постоянно сотрудничающий с Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Нимрод Давид Пфеффер дебютировал с Симфоническим оркестром Метрополитен Опера в 2014-м году, на гала-концерте программы поддержки молодых артистов Меt Lindemann Young Artist Development Program – он сменил за дирижерским пультом Джеймса Ливайна. Нимрод Давид Пеффер также дирижировал многими оркестрами, в том числе Симфоническим оркестром Нового Света, Филармоническим оркестром Буффало и другими. Одновременно Пфеффер выступает как солирующий пианист со многими оркестрами мира, включая Израильский филармонический оркестр.

В 2022 году Пфеффер дебютировал в Метрополитен-опера с оперой «Свадьба Фигаро» Его успешный дебют привел к немедленному приглашению на будущие сезоны в Метрополитен-опера.В том же году он дирижировал постановкой «Волшебной флейты» Барри Коски в Комише Опер в Берлине и в Израильской опере, а также дебютировал со Штутгартским филармоническим оркестром.

​В предстоящем сезоне 2023/24 Пфеффер вернется в Джульярдскую оперу, чтобы дирижировать оперой «Милосердие Тита», и дебютирует в Польской национальной опере с «Волшебной флейтой». Он также вернется, чтобы возглавить Иерусалимский симфонический оркестр в двух программах: одна из них будет включать современную израильскую музыку на Израильском музыкальном фестивале, а другая будет посвящена творчеству Камиля Сен-Санса и Марка Лаври на фортепианном фестивале. В предыдущем сезоне 2022/23 Пфеффер дебютировал как дирижер с Венгерским национальным оркестром, Нюрнбергским симфоническим оркестром и Израильским оркестром «Камерата».

Пфеффер часто выступает в Израильской опере, где в последние сезоны дирижировал такими постановками, как «Дон Жуан» в постановке Каспера Холтена, «Идоменей», «Симона Бокканегра» и «Волшебная флейта». Примечательно, что в сезоне 2022/23 он дирижировал долгожданной мировой премьерой оперы Йонатана Кнаана и Идо Риклина «Теодор», в которой исследуются два периода ранней жизни Теодора Герцля, пророка государства Израиль. Успех оперы как у критиков, так и у зрителей привел к тому, что она была включена в предстоящие сезоны. В сезоне 2023/24 Пфеффер вернется в Израильскую оперу, чтобы дирижировать современной оперой израильского композитора Йони Рехтера «Шиц».

Нимрод Давид Пфеффер – также прекрасный пианист, регулярно солирующий с различными оркестрами, а также выступающий в качестве камерного музыканта и аккомпаниатора.

Его последний альбом, включающий живое фортепианное исполнение произведений Баха, Шумана и Шопена, был выпущен в этом году на всех стриминговых платформах.

Пфеффер получил степень магистра в области оркестрового дирижирования в Джульярдской школе. По окончании учебы он был награжден дирижерской премией Чарльза Шиффа и грантом для продвижения карьеры. Пфеффер также получил степень магистра в области фортепианного исполнительства и оркестрового дирижирования в Музыкальном колледже Маннеса.

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Оркестр «Симфонет Раанана» – это уникальный голос в мире классической музыки в Израиле. Это сочетание новаторства и качества, причем напрямую связанное с алией из бывшего СССР. Оркестр был основан в 1991-м, на пике алии 90-х и помог трудоустроиться как многим музыкантам-репатриантам из бывшего Советского Союза, так и молодым израильским музыкантам.

С самого начала оркестр стремился действовать на благо музыкального образования самых разных слоев населения и привлечения в лоно классической музыки все новой публики. Еще одной важной целью явилось изучение развития еврейской музыки на протяжении веков, пополнение сокровищницы израильской музыки и увековечивание Катастрофы и героизма еврейского народа через музыку.

Музыкальный руководитель оркестра – Омер Меир Веллбер – один из самых молодых талантов на международной сцене, восходящая звезда молодого поколения. Веллбер также является дирижером Филармонического оркестра Театра Ла-Скала в Милане и музыкальным директором оперного театра в Валенсии в Испании.

За годы своего существования оркестр принимал в гостях самых знаменитых израильских и зарубежных солистов и дирижеров. В репертуаре оркестра – оперы, мюзиклы, музыка для детей, танцевальные и мультимедийные шоу, записи для Sony International и многое другое.

Оркестр придает большое значение пропаганде еврейской и израильской музыки, сохранению оригинальных культурных материалов, традиций и свидетельств.

С момента своего создания, наряду с классическим репертуаром оркестр старается исполнять оригинальные произведения из богатого израильского музыкального наследия. За годы своего существования оркестр исполнил более 80 оригинальных работ, написанных по заказу специально для «Симфонет Раанана». Среди них – произведения, посвященные героике Праведников мира, обязательное исполнение произведений композиторов, погибших в Катастрофу. В 2007 году «Симфонет Раанана» впервые обратился к трагической истории Альмы Розе, возглавлявшей женский оркестр Освенцима. В том же году оркестр завоевал престижную премию Энгеля за «уникальный вклад в развитие наследия еврейской музыки на протяжении поколений».

«Симфонет Раанана» придает особое значение подрастающему поколению. Оркестр продвигает образовательные музыкальные проекты в области классической музыки и всячески пропагандирует посредством музыки такие социальные и культурные ценности. У оркестра есть уникальная образовательная программа для детей в детских садах и начальных и младших классах школы, где кульминацией является встреча с оркестром.

Оркестр дает почти 350 концертов в год, участвует в престижных фестивалях, таких как Фестиваль Израиля, Оперный фестиваль в Старом Акко, фестиваль Абу-Гош, фестиваль Кфар-Блюм и «Звуки в пустыне». С оркестром выступают победители конкурса «Кончерто» мастер-классов «Тель-Хай».

Музыкальный руководитель – Омер Меир Веллбер

Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран

Дирижер – Дуди Зеба

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Оркестр «Симфонет Раанана»

Концерт «Пастораль»

26.11.23, воскресенье, 20:00

27.11.23, понедельник, 20:00

29.11.23, среда, 20:00

Нимрод Давид Пфеффер – дирижер и пианист

В программе:

Моцарт: Концерт для фортепиано с оркестром № 21, до мажор, К. 467

Бетховен: Симфония № 6 «Пасторальная» фа мажор, соч. 68

Прежние билеты на этот концерт недействительны. Для обмена билетов обратитесь по телефону 09-7457773

Заказ абонементов и билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. а-Пальмах, 2-алеф

Страница оркестра в фейсбуке: https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Канал в сети Youtube: https://www.youtube.com/@symphonetteR

Текст подготовила Маша Хинич. Фото Н. Д. Пфеффера – Дор Шарон. Фото оркестра «Симфонет Раанана» – Onn Henner. Дизайн постера – Галли Гамлиэльь Флейшер גלי גמליאל פליישר. Иллюстрации из архива «Симфонет Раанана». Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting