Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской оперы открывает новый сезон

Верхнее фото – Борис Шахнович

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы открывает 35-й новый сезон серией концертов под названием: «Чайковский. Мусоргский. Кадош».

Уже в названии заложена интрига – рядом с именами великих композиторов стоит имя пока малоизвестного молодого израильского композитора, которого уже называют одним из самых ярких представителей современной классической израильской музыки.

Для программы концертов открытия сезона выбраны, с одной стороны, самые известные и популярные сочинения мировой музыкальной классики: «Итальянское каприччио» Петра Ильича Чайковского и «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, с другой – вы услышите первое исполнение «Концерта для уда» молодого израильского композитора, чье имя пока мало известно широкой публике – Онн Йосеф Кадош.

Онн Йосеф Кадош родился в 1998 году в Тель-Авиве. После окончания Тель-Авивской консерватории, получил степень бакалавра композиции в музыкальной школе Бухмана-Меты Тель-Авивского университета. Сейчас Онн Йосеф Кадош заканчивает диссертацию по композиции и исполнительству на степень магистра в Хайфском университете, где его учителями были: Тайсир Элиас, Эйтан Штайнберг, Одед Захави и Юваль Шакед.

Онн Йосеф Кадош учился у таких мастеров, как Реувен Саруси, Йосеф Барданашвили и Дан Юхас. Своими учителями он также считает джазового гиганта Барри Харриса, гитаристов Паскуале Грассо и Питера Бернштейна. Онн Йосеф Кадош – стипендиат нескольких престижных музыкальных фондов и институтов, среди них – старейший в стране Американо-Израильский культурный фонд. Сегодня он сам преподает в музыкальных заведениях Израиля, пишет музыку к фильмам и сериалам, а также для театральных постановок и танцевальных коллективов.

Вот как написал о композиторе профессор факультета музыки Хайфского университета Одед Захави: «Онн Йосеф Кадош – одна из самых ярких фигур современной израильской музыкальной сцены. Ему чуть больше двадцати, и он серьезно занимается связями между современной и арабской музыкой… Думаю, что все мы, любители сцены, должны прийти на открытие сезона оркестра Ришон ле-Циона не только из любопытства, но и для того, чтобы поддержать новое, дерзкое израильское искусство».

«Концерт для уда» с оркестром «Гора Солнца» написан под воздействием детских воспоминаний композитора о поездке с отцом на север страны. Во время этого путешествия отец подарил музыканту его первый уд. В произведении описаны не только солнечный день и пасторальные пейзажи живописного региона, в нем Онн Кадош позволяет любимому инструменту выйти за пределы традиционной концепции уда и свободно перемещаться между разными музыкальными жанрами: локальным и глобальным, мифическим и повседневным.

Соседствуя с произведениями Чайковского и Мусоргского, «Концерт для уда» станет для зрителей неожиданным и ярким открытием.

Еще один подарок открытия 35-го сезона Ришонского оркестра: за дирижерским пультом – маэстро Джордж Пехливанян, дирижер с мировым именем. Родившийся в Бейруте американец армянского происхождения, свободно и виртуозно владеющий искусством дирижирования как симфонической, так и оперной музыкой. Джордж Пехливанян в возрасте трех лет начал брать уроки игры на фортепиано, в шесть лет – на скрипке. В 1975 году семья будущего дирижера эмигрировала в Лос-Анджелес, и он продолжил свое музыкальное обучение у таких всемирно известных дирижеров, как Пьер Булез, Лорин Маазель и Фердинанд Ляйтнер. В 1991 году Джордж Пехливанян был удостоен Гран-при Международного конкурса молодых дирижеров в Безансоне (Besançon Conducting Competition). Шесть десятилетий он оставался первым и единственным американцем, удостоенным этой чести на одном из самых престижных конкурсов дирижеров.

Маэстро Пехливанян дирижировал ведущими оркестрами мира, среди которых: Лондонский филармонический, Израильский филармонический, Филармония делла Скала, Лейпцигский Гевандхаус, оркестр Римской оперы, Роттердамский филармонический оркестр, Филармонический оркестр радио Франции, Монте-Карло, радио BBC, Национальные оркестры Испании, Бельгии, Королевский шотландский национальный оркестр и многие другие.В 2017 году маэстро Пехливанян вошел в историю как первый дирижер армянского происхождения, руководивший Президентским симфоническим оркестром Турции в Анкаре. Уверенно чувствуя себя как в мире симфонической, так и оперной музыки, Джордж Пехливанян дирижировал ведущими оперными труппами Европы и США, вот лишь некоторые постановки: «Кармен» для Оперы Лонг-Бич, Калифорния, «Енуфа», «Севильский цирюльник» и «Эрнани» для Новой израильской оперы, «Травиата» в Мариинском театре, Санкт-Петербург, «Человеческий голос» в Cite de la Musique, Париж, «Отелло», «Кавалерия Рустикана» и «Джанни Скикки» в театре Сан-Карло в Неаполе, «Пиковая дама» и «Андре Шенье» в Театре Лирико, Кальяри, а также получившая высокую признание критиков новая постановка «Бориса Годунова» для театра Массимо ди Палермо.

В 2011 году Джордж Пехливанян основал Международную школу мастеров музыки «Туке» во Франции, в 2012 году стал профессором Высшей национальной консерватории Парижа (CNSMDP), а в 2013 году – директором отделения последипломного дирижирования Высшей школы музыкального образования «Катарина Гурска» в Мадриде. В 2020 году маэстро Пехливанян основал Оперную академию под своим именем в Бледе, Словения.

*****

История Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона началась в 1988 году по инициативе муниципалитета Ришон ле-Циона и тогдашнего мэра Меира Ницана. Основателем и первым музыкальным руководителем оркестра был Шимон Коэн. После него эту должность занимали: Ноам Шариф, Ашер Фиш и Менди Роден. Достаточно быстро оркестр завоевал репутацию у публики и критиков, он занял достойное место на музыкальной сцене Израиля. С 1989 года Симфонический оркестр Ришон ле-Циона стал домашним оркестром Израильской Оперы. В 1991 году оркестр был удостоен почетного приза объединения АКУМ (Объединение композиторов и издателей) за свою успешную деятельность, исполнение музыкальных произведений израильских композиторов и их популяризацию.

Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона не раз выезжал на гастроли в Европу, где с успехом исполнял оперные и симфонические произведения, участвовал в престижных международных фестивалях и принимал участие в постановках Израильской Оперы на Масаде.

Начиная с сезона 2014-15 гг. художественным руководителем оркестра стал Джеймс Джадд, сменивший Дана Эттингера, занимавшим этот пост на протяжении 7 лет. В 2018 году Эттингер вновь вернулся к руководству оркестром. Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона исполняет самые разнообразные вокальные и оперные произведения, а также оркестровые композиции разных периодов. Среди его программ – концерты для владельцев абонементов, концерты для всей семьи, музыкальные представления для юных слушателей и специальные концерты для пожилых слушателей. Оркестр также записал множество произведений для местных радиостанций и телевизионных каналов, а также выпустил ряд дисков с записями своих концертов.

Сайт Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона:

https :// www . isorl . co . il /

******

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы.

Открытие сезона. «Чайковский. Мусоргский. Кадош»

Симфоническая серия.

Дирижер – Джордж Пехливанян. Солист – Онн Йосеф Кадош

Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-Тарбут», вторник, 26 сентября 2023 г., 20:00

Тель-Авив, Центр сценических искусств Бейт а-Опера, среда, 27 сентября 2023 г., 20:00

Реховот, «Бейт а-Ам – Гейхал а-Тарбут», четверг, 28 сентября 2023 г., 20:00

Заказ билетов в «Браво»: https://bit.ly/44xggg5

Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии: Джордж Пехливанян – @George Pehlivanian, Онн Йосеф Кадош – @Mor Day Hannani, Оркестр – @Борис Шахнович