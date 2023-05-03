“Симфониетта. Концертино”. Илья Грингольц исполняет Концертино Мечислава Вайнберга с Израильским Камерным Оркестром

“Симфониетта. Концертино”. Известнейший скрипач Илья Грингольц исполняет Концертино Мечислава Вайнберга с Израильским Камерным Оркестром. Из века 18-го в век 20-й.

“Симфониетта. Концертино” – концерты Израильского Камерного Оркестра 17 и 18 мая в зале “Реканати” Тель-Авивского музея искусств.

Дирижер – Ариэль Цукерман.

Скрипка – Илья Грингольц, лауреат Международного конкурса скрипачей имени Паганини в Генуе.

В программе:

Гайдн. Симфония No. 80 ре-минор (1784 год)

Вайнберг. Концертино для скрипки и струнных (1948 год)

Телеман. Концерт для флейты и скрипки (1725 год)

Пуленк. Sinfonietta (1947 год)

Один из лучших скрипачей нового поколения Илья Грингольц (https://www.ilyagringolts.org/) приезжает в Израиль и впервые будет выступать с Израильским Камерным Оркестром.

Вместе с Израильским Камерным Оркестром Илья Грингольц исполнит Концертино Мечислава Вайнберга для скрипки и струнных и Концерт для флейты и скрипка Телемана, где солировать на флейте будет музыкальный руководитель оркестра, дирижер и флейтист Ариэль Цукерман.

Еще в возрасте 12 лет, в 1994-м году Илья Грингольц стал призером Международного молодежного конкурса в Санкт-Петербурге, в 1997-м году – лауреатом международного конкурса скрипачей имени Венявского, а в 1998-м – самым молодым победителем за всю историю Международного академического конкурса скрипачей имени Паганини. Учился три года в Нью-Йорке в Джульярдской школе у знаменитого Ицхака Перлмана, поступив туда через год после победы в Генуе и уже тогда, имея контракт с продюсерским агентством, то есть параллельно с образованием у Грингольца началась профессиональная артистическая жизнь – концерты, гастроли, студийные записи. С 2001 по 2003 год был участником программы BBC Radio 3 «Новое поколение артистов».

Сейчас же Грингольц преподает скрипку в Высшей школе искусств Цюриха, профессором которой является и также с недавних пор преподает в знаменитой Музыкальной Академии Киджи (Accademia Musicale Chigiana) в Сиене в Италии.

Играет на скрипке Страдивари 1718 года.

Илья Грингольц посвятил себя как классическому концертному репертуару, так и современным произведениям. В сезоне 2022/23 он выступал с симфоническими оркестрами Радио Баварии, Венского радио и телевидения, с Национальным Тайваньским симфоническим оркестром и с Филармоническими оркестрами Осло и Радио Хельсинки.

Как заядлый камерный музыкант, Грингольц выступает в качестве первой скрипки в квартете, названном его именем – в созданном в 2008 году струнном Gringolts Quartetts – с огромным успехом на фестивалях в Зальцбурге, Люцерне и Эдинбурге, а также на концертах в Концертгебау в Амстердаме, в Люксембургской филармонии, в Эльбской филармонии в в Гамбурге и в театре Ла Фениче в Венеции. Музыкант выступает на мировых сценах с прославленными исполнителями и коллективами: Королевским Ливерпульским филармоническим оркестром, симфоническим оркестром Бирмингема, симфоническим оркестром BBC, Немецким симфоническим оркестром в Берлине, Базельским симфоническим оркестром, оркестром Барселоны, оркестром Филармония Цюрих и другими. Играет с Финским барочным оркестром и британским ансамблем ранней музыки «Arcangelo».

Ариэль Цукерман, дирижер, флейтист и музыкальный руководитель Израильского Камерного оркестра с 2015 года – востребованный приглашённый дирижёр в Израиле и во всем мире. Он дирижировал филармоническими оркестрами Израиля и Чехии, симфоническими оркестрами Иерусалима, Лондона, Люцерна, Базеля, камерными оркестрами Бремена, Цюриха и Штутгарта, Оркестром Государственной оперы в Мюнхене и оркестром Гайдна в Больцано. С Зальцбургским камерным оркестром Цукерман гастролировал по Европе, с оркестром Венского радио – по Китаю. Во время концертного турне по Японии он дирижировал оркестром «Новая японская филармония»; в ансамбле с известной грузинской пианисткой Элисо Вирсаладзе они исполнили пять концертов Бетховена за один вечер. Конечно, это далеко не полный послужной список Ариэля Цукермана.

Ныне известный дирижер, Цукерман начал свою музыкальную карьеру как флейтист, и завоевал призы на многих международных конкурсах. И сегодня Ариэль Цукерман нередко выступает в качестве солирующего флейтиста.

Мечислав Самуилович Вайнберг (1919–1996) – выдающийся композитор 20 века, автор более 150 опусов: симфоний, опер, балетов, концертов, многочисленных камерных произведений, музыки к спектаклям, кинофильмам, мультфильмам.

Концертино для скрипки и струнного оркестра ор. 42 при жизни композитора не было исполнено. Премьера сочинения состоялась в 1999 году в Москве, на фестивале камерной музыки М. С. Вайнберга, посвященном 80-летию со дня его рождения. Концертино написано в близком композитору стиле неоромантизма, который наследует общеевропейской традиции – от приемов эпохи барокко до музыкального языка второй половины XX века. «Сила или бессилие художника в том, сможет ли он выразить вечную, всем известную правду, озарив ее новым, своим светом», – писал Мечислав Вайнберг, человек невероятной судьбы и автор множества музыкальных произведений во всех жанрах. При жизни композитора его музыка звучала с теле- и киноэкранов (в фильмах «Летят журавли», «Последний дюйм», «Афоня», «Тегеран-43», «Гиперболоид инженера Гарина» и в мультфильме «Винни-Пух»), в концертных залах и оперных театрах («Идиот» по Достоевскому), в консерваторских классах и даже в цирках. Однако многие сочинения композитора при его жизни так и не дошли до слушателей, а после смерти Вайнберг на долгие годы был почти забыт. Он – пример музыканта, по которому прошелся каток 20 века.

Вайнберг бежал из Польши в СССР вскоре после нападения фашистской Германии. Его родители и сестра погибли от рук нацистов в концлагере Травники. Отец его первой жены Соломон Михоэлс был убит по приказу Сталина. Да и сам он, избежав трагической участи польских евреев, попал в сталинские застенки: в феврале 1953 года Вайнберга арестовали по подозрению в причастности к «делу врачей» (по которому проходил двоюродный брат Соломона Михоэлса, известный терапевт Мирон Вовси), посадили в Бутырскую тюрьму, где он провёл в заключении почти три месяца. Его подвергали пыткам, мучили бесконечными ночными допросами, но он не подписал ни одного доноса. «Могучий дух в хрупком теле», – так в одной из статей сказал о Мечиславе его друг, композитор Лев Солин. Из Бутырки Вайнберг вышел лишь благодаря смерти Сталина – дело свернули.

Концерт Георга Филиппа Телемана для флейты, скрипки, струнных и континуо

Концерт для флейты, скрипки, струнных и континуо ми минор был написан в 1725 году и является одним из наиболее известных произведений Телемана.

Долгая карьера Тальмана первоначально проходила в Лейпциге и Франкфурте, а с 1721 года до конца своих дней он жил в северогерманском портовом городе Гамбурге, где был музыкальным руководителем хоров в пятью церквях. На протяжении большей части своей жизни Тальман был дружен с такими гигантами своего времени как Гендель и Бах.

В двойном концерте для флейты, скрипки, струнных и континуо – пять частей. В каждом из них есть диалог между скрипкой и флейтой, новаторским во времена Телемана инструментом

Франсис Пуленк – одна из наиболее заметных фигур среди французских музыкантов минувшего столетия и один из самых значимых композиторов 20 века. «Франсис Пуленк – это сама музыка», – писал о нем Дариююс Мийо. – «Я не знаю другой музыки, которая действовала бы столь же непосредственно, была бы столь же просто выражена и достигала бы цели с такой же безошибочностью.

«Музыка его настолько откровенна, что сразу достигает своей цели»,- так говорили современники о творчестве французского композитора Франсиса Пуленка, который также известен в истории музыки, как член знаменитого объединения «Шестёрка». Самый молодой из его участников с непосредственным и самобытным талантом, обладающий невероятным обаянием, добротой, искренностью и тонким чувством юмора, он снискал к себе такое уважение и авторитет, что очень многие из творческих личностей искали с ним дружбы. Многогранное творчество композитора, впитавшее в себя всё лучшее не только из классической, но и современной музыки, в сочетании с чарующей силой природного мелодического дара, обеспечило успех музыке Франсиса Пуленка на долгие времена не только во Франции, но и во всём мире.

Свое музыкальное образование Франсис начал в раннем детстве под руководством матери. В возрасте 11-ти лет (испытав потрясение от вокального цикла Шуберта «Зимний путь») он решает стать музыкантом. Но у отца-фабриканта были иные планы относительно карьеры сына, и прошло еще несколько лет, прежде чем мечта о музыкальном поприще начала обретать реальные очертания.

Пуленк – современник обеих мировых войн. В Первой мировой войне он участвовал солдатом. Вторую мировую ему пришлось наблюдать глазами жителя оккупированного Парижа. Один из любимых поэтов композитора, его друг Макс Жакоб, на слова которого Пуленк написал свыше пятнадцати песен, погиб в концентрационном лагере.

Кредо композитора уже в начале профессионального пути состояло в «возврате мелодии к четкости и простоте», защите национальных течений в музыке.

Новаторство, живой интерес к современным тенденциям с опорой на классические образцы, несомненный мелодический дар, искренность в искусстве и отношении к жизни снискали Франсису Пуленку авторитет и уважение многих коллег. В их числе были и Игорь Стравинский и Сергей Прокофьев, дружбой с которым особенно дорожил этот замечательный французский композитор.

Sinfonietta – единственная симфония Франсиса Пуленка. Созданная в 1947 году в неоклассическом духе, она представляет собой некую музыкальную дань симфониям Йозефа Гайдна.

Пуленк создал эту симфонию, одно из наиболее его известных произведений, летом 1947 года и писал из Лондона своему другу Мийо: «Весна была замечательной. Сейчас я пишу Sinfonietta для Би-Би-С».

И действительно: 24 октября 1948 года Sinfonietta Пуленка прозвучала по Би-Би-Си.

Йозефа Гайдна считают создателем симфонического жанра. Его симфонии охватывают 40 лет творчества композитора. Всего их было более 100. Гайдн сочинил Симфонию № 80 в 1784 году в имении графа Эстерхази, месте, где он блистал в течение тридцати лет. Симфония № 80 – средняя часть триптиха симфоний 81-80-79 и одна из немногих поздних симфоний Гайдна в минорной гамме. Несмотря на то, что это симфония – явная жемчужина, ее мало исполняют, возможно, потому, что в ней нет «бури и натиска » шестидесятых-семидесятых годов или блеска и гламура более поздних парижских и лондонских симфоний

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“Симфониетта. Концертино” – концерты Израильского Камерного Оркестра 17 и 18 мая в зале “Реканати” Тель-Авивского музея искусств.

Дирижер – Ариэль Цукерман.

Скрипка – Илья Грингольц, лауреат Международного конкурса скрипачей имени Паганини в Генуе.

В программе:

Гайдн. Симфония No. 80 ре-минор (1784 год)

Вайнберг. Концертино для скрипки и струнных (1948 год)

Телеман. Концерт для флейты и скрипки (1725 год)

Пуленк. Sinfonietta (1947 год)

Среда, 17 мая 2023, 20:00

Четверг, 18 мая 2023 20:00

Зал “Реканати”, Тель-Авивский музей искусств.

Заказ билетов – по ссылкам bit.ly/3HyebI7

https://www.ico.co.il/en/Night_Songs

https://bravo.newsru.co.il/announce/74594

Скидка для владельцев карточки «ДигиТель» – стоимость билета 65 шекелей.

Для молодых людей до 30 лет – стоимость билета 60 шекелей

Подробности на сайте оркестра или по телефону 077-8043380

Фото Ильи Грингольца– © Kaupo Kikkas- предоставлено пресс-отделом Израильского Камерного Оркестра

