Вайнберг | Дворжак | Линус Рот | Дан Этингер

Верхнее фото: Linus Roth – credit Diego Franssens

С 20 по 26 апреля с Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона выступит знаменитый скрипач Линус Рот.

Любая эпоха имеет свой стиль и своих гениев среди иных великих и талантливых. Один из таких гениев – композиторов Мечислав Вайнберг, чей скрипичный концерт прозвучит наряду с 9-й симфонией еще одного гения – Антонина Дворжака – в ближайших программах Израильского симфонического оркестра Ришон ле-Циона с 20 по 25 апреля в Тель-Авиве, Реховоте и Ришон ле-Ционе.

Дирижер – маэстро Дан Этингер.

Солист – отмеченный наградами немецкий скрипач Линус Рот.

В программу апрельских концертов включен Концерт для скрипки с оркестром Мечислава Вайнберга, написанный в 1959 году и Симфония № 9 Антонина Дворжака («Из Нового Света»). В программе также прозвучит произведение современного израильского композитора Зива Слама «Логоген».

Немецкий скрипач Линус Рот прославился в музыкальном мире не только благодаря привычному классическому репертуару и манере исполнения – эмоциональной, полной романтики и мощных чувств, но и исполнением произведений, незаслуженно забытых и заново им «открываемых». Линус Рот является страстным пропагандистом музыки Мечислава Вайнберга и записал полное собрание произведений Вайнберга для скрипки с Берлинским Симфоническим и другими оркестрами.

Особое внимание Линус Рот уделяет творчеству Мечислава Вайнберга не только на концертах, но и в студиях звукозаписи. Его запись полной версии произведений для скрипки и фортепиано Мечислава Вайнберга, выпущенные Challenge Classics еще в 2013 году, получили признание публики и критиков и позже были дополнены записью Концерта для скрипки с оркестром Вайнберга с Немецким симфоническим оркестром и его Концертино с Вюртембергским камерным оркестром (оба компакт-диска были отмечены журналом Gramophone в номинации «Выбор редакции»).

В 2015 году Линус Рот основал Международное общество и фестиваль Мечислава Вайнберга, целью которых является популяризация творчества Вайнберга перед широкой аудиторией. Это Международное общество организует и спонсирует концерты, чтения, выставки, междисциплинарные мероприятия, а также лекции и письменные публикации о творчестве и жизни польско-еврейского композитора. В год 100-летия со дня рождения Мечислава Вайнберга, в 2019-м году, Линус Рот курировал мероприятия, посвященные Вайнбергу в Вигмор-холле в Лондоне.

В свое время Линус Рот посещал подготовительный класс профессора Николаса Чумаченко в Высшей школе музыки во Фрайбурге, Германия, а затем продолжил обучение у культового педагога профессора Захара Брона. Впоследствии он в течение нескольких лет учился у профессора Анны Чумаченко в музыкальных университетах Цюриха и Мюнхена. Во время учебы Линус Рот получал стипендию от Фонда Анны-Софи Муттер.

Линус Рот выступал в качестве солиста с такими оркестрами, как Дортмундский филармонический оркестр, Оркестр Штутгартской государственной оперы, Мюнхенский камерный оркестр, Вюртембергский Камерный оркестр Хайльбронна, Штутгартская филармония, Симфонический оркестр Польского национального радио, Симфонический оркестр радиовещательной компании SWR и Берлина, оркестр Венской Камерной филармонии, Бернский симфонический оркестр и другими.

Линус Рот сотрудничал со многими ведущими дирижерами мира и, будучи страстным поклонником камерной музыки, играет в различных составах с выдающимися музыкантами. Недавно Линус Рот записал полный цикл сольных сонат и фортепианных произведений Баха. Оба компакт-диска получили премию Pizzicato Supersonic Award. Журнал Rondo Magazin назвал эти альбомы «одним из самых красивых исполнений партит Баха последних лет».

В 2012 году Линус Рот был назначен профессором по классу скрипки в Центре Леопольда Моцарта в Аугсбургском университете. Он также является художественным директором двух международных фестивалей — в Ибице и Оксенхаузене, и международного конкурса скрипачей имени Леопольда Моцарта в Аугсбурге.

Линус Рот играет на скрипке Страдивари «Dancla» 1703 года, любезно предоставленной музыкальным фондом L-банка Баден-Вюртемберга (Dancla в честь французского скрипача и композитора – Шарля Данкля.)

Официальный сайт Линуса Рота: www.linusroth.com

Скрипичный концерт Мечислава Вайнберга был создан в 1959 году. Дмитрий Шостакович, близкий друг и наставником Вайнберга так писал об этом концерте: «Я был глубоко впечатлен скрипичным концертом Вайнберга. Это колоссальное произведение!».

Мечислав Самуилович Вайнберг (1919–1996) – выдающийся композитор 20 века, автор более 150 опусов – симфоний, опер, балетов, концертов, многочисленных камерных произведений, музыки к спектаклям, кинофильмам, мультфильмам. Перу Мечислава Вайнберга принадлежат 22 симфонии, 17 струнных квартетов, 7 опер, 6 инструментальных концертов, 3 балета, 30 сонат.

«Сила или бессилие художника в том, сможет ли он выразить вечную, всем известную правду, озарив ее новым, своим светом», – так писал Мечислав Вайнберг, человек невероятной судьбы и автор множества музыкальных произведений во всех жанрах. При жизни композитора его музыка звучала с теле- и киноэкранов, в концертных залах и оперных театрах, в консерваторских классах и даже в цирках. Однако многие сочинения композитора при его жизни так и не дошли до слушателей, а после смерти Вайнберг на долгие годы был почти забыт. Он – пример музыканта, по которому прошелся каток 20 века.

Вайнберг родился в Варшаве и вырос в музыкально-театральной еврейской семье и впитал мир национальных традиций, быта, музыки и театра. Учился в Варшавской консерватории, считался одним из самых перспективных молодых польских пианистов и композиторов. Однако в начале Второй мировой войны, убегая от наступающих немецких войск навстречу вторгшейся с востока Красной Армии, оказался в СССР. Пограничник, оформлявший документы, записал его Моисеем, это имя он и носил последующие сорок лет.

Вайнберг бежал из Польши в СССР вскоре после нападения фашистской Германии. Его родители и сестра погибли от рук нацистов в концлагере Травники. Отец его первой жены Соломон Михоэлс был убит по приказу Сталина. Да и сам он, избежав трагической участи польских евреев, попал в сталинские застенки: в феврале 1953 года Вайнберга арестовали по подозрению в причастности к «делу врачей» (по которому проходил двоюродный брат Соломона Михоэлса, известный терапевт Мирон Вовси), посадили в Бутырскую тюрьму, где он провёл в заключении почти три месяца. Его подвергали пыткам, мучили бесконечными ночными допросами, но он не подписал ни одного доноса. «Могучий дух в хрупком теле», – так в одной из статей сказал о Мечиславе его друг, композитор Лев Солин. Из Бутырки Вайнберг вышел лишь благодаря ходатайству Шостаковича и смерти Сталина – дело свернули.

Симфония № 9 Антонина Дворжака известна под названием «Из Нового Света». Это последняя симфония композитора и одновременно первое произведение американского периода его творчества.

1890-е годы принесли Антонину Дворжаку всемирную славу. В 1890 году он с успехом гастролировал в Москве и Петербурге. Карлов университет в Праге и Кембриджский в Англии удостоили его почетного звания доктора, его пригласили преподавать в Пражскую консерваторию. Четыре последние симфонии были опубликованы в известных издательствах. Дворжак стал желанным гостем в Англии, где на хоровых фестивалях исполняются его оратории, кантаты, «Stabat Mater», Месса, Реквием. Он знакомит Лондон со своими симфониями, которые звучат и в Вене, и в городах Германии. А в 1891 году Дворжак получает от американской меценатки Жанетт Майерс Тёрбер предложение возглавить Национальную консерваторию в Нью-Йорке: имя чешского композитора должно придать блеск недавно основанному ею учебному заведению.

Перед отъездом, в сентябре 1892 года, Дворжак делает наброски заказанной ею кантаты на английском языке «Американский флаг» к 400-летию открытия Америки и заканчивает Те Deum, премьерой которого дирижирует уже в Нью-Йорке. На следующий день после его прибытия все местные газеты – английские, чешские, немецкие – с восторгом пишут о «величайшем композиторе всего мира».

Первым и самым крупным произведением, созданным Дворжаком на американской земле, стала симфония ми минор. Ее наброски появились через несколько месяцев после приезда и на последнем листе рукописной партитуры было написано: «Fine. Хвала Богу. Закончено 24 мая 1893 года». Премьера состоялась в знаменитом зале Карнеги-холл в Нью-Йорке 15 декабря 1893 года. Дирижировал известный венгерский дирижер Антон Зейдль. Как писал Дворжак, «успех симфонии был столь велик, что в газетах говорилось – еще никогда ни один композитор не знал такого триумфа. Люди аплодировали так долго, что я должен был благодарить, как король!». 9-я является вершиной симфонического творчества Дворжака. Как писал сам Дворжак: «влияние Америки каждый, у кого есть нос, должен почуять в симфонии. Я стремился воспроизвести в моей симфонии особенности негритянских и индейских мелодий».

Зив Слама – композитор, саксофонист и исследователь. Зив играет в Тель-Авивском квартете саксофонистов с момента его основания, 15 лет назад. Его произведения регулярно исполняются в Израиле и по всему миру, и в них он стремится прояснить границы между художественным и популярным. Зив – аспирант по композиции в Иерусалимской академии музыки и танца. Его исследования посвящены явным и скрытым связям между западными стандартами и современной классической музыкой в Израиле, как и его произведение «Логоген», основанное на исследованиях 9-й симфонии Дворжака.

Дирижер Дан Этингер, без сомнения, один из ведущих израильских музыкантов нашего времени, действующий на международной арене. Этингер – музыкальный руководитель Израильского симфонического оркестра Ришон ле-Циона, Израильской Оперы, Штутгартского Филармонического оркестра, почетный дирижер Токийской Филармонии. Много лет, начиная с 2003 года, он был главным ассистентом Даниэля Баренбойма в Staatsoper в Берлине и главным приглашенным дирижером Симфонического оркестра Иерусалима. В Израиле он дирижировал многими постановками в Израильской Опере и оперными спектаклями под открытым небом в парке Ганей Йеошуа в Тель-Авиве перед огромной аудиторией.

Дан Этингер сотрудничал со многими оперными театрами и фестивалями мира, включая Зальцбургский фестиваль, и с ведущими оперными театрами мира – Метрополитен-опера, Королевским оперным театром Ковент-Гарден, Государственной оперой Вены, с оперными театрами Мюнхена, Парижа, Берлина.

Израильская Опера, музыкальным руководителем которой он является – его Alma Mater – он руководил в ней хором и был ее штатным дирижером.

Дан Этингер родился в Израиле в 1971 году, изучал вокальное мастерство в Музыкальной Академии имени Рубина в Тель-Авиве под руководством Тамар Рахум. Этингер – обладатель прекрасного баритона и не раз выступал как солист с ведущими израильскими оркестрами, с Филармоническим оркестром и в Израильской Опере, исполняя партии в операх Монтеверди, Моцарта, Верди, Прокофьева.

В дополнении к богатому оперному репертуару, маэстро Этингер дирижирует ведущими оркестрами по всему миру, и его репертуар, как симфонического дирижера включает произведения от Баха до современных израильских композиторов.

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Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы.

Симфоническая серия

Вайнберг | Дворжак

Дан Эттингер – дирижер

Линус Рот – скрипка

В программе:

Мечислав Вайнберг. Концерт для скрипки с оркестром. соч. 67)

Зив Слама. Логоген

Дворжак. Симфония № 9 (Из Нового Света) соч. 95, B. 178

Даты:

Тель-Авив, воскресенье, 20 апреля 2025, 20:00, Оперный театр Тель-Авива

Реховот, понедельник, 21 апреля, 20:00, «Бейт ха-Ам»

Ришон ле-Цион, четверг, 24 апреля, 20:00, Гейхал ха-Тарбут имени Меира Ницана

Ришон ле-Цион, суббота, 26 апреля, 21:00 Гейхал ха-Тарбут имени Меира Ницана

Билеты по ссылке: https://best.kassa.co.il/announce/80019

Сайт Симфонического оркестра Ришон ле-Циона https://www.isorl.co.il/

Текст подготовила Маша Хинич . Фотографии (Портрет Линуса Рота – © credit Diego Franssens) предоставлены пресс-отделом Израильского симфонического оркестра Ришон ле-Циона