Скрипач Думитру Почитарь и пианистка Юлия Гурвич – от классики до романтики. Концерт 4 мая в Хайфе

3-я соната для скрипки и фортепиано Грига, «Хаванез» Сен-Санса, 7-я соната для скрипки и фортепиано Бетховена, «Цыганка» Равеля – эти произведения объединяют как их виртуозность, так и их популярность и возможность интерпретаций исполнителями. В каждом исполнении слышны иные оттенки, иные чувства.

Хайфский кружок камерной музыки в субботу, 4 мая проведёт очередной концерт своей «субботней» серии в музее японского искусства имени Феликса Тикотина в Хайфе при участии концертмейстера скрипок Израильского Филармонического Оркестра Думитру Почитаря и пианистки Юлии Гурвич. В программе – музыка от классики до романтики и музыка 20 века – произведения Бетховена, Грига, Сен-Санса и Равеля. Концерт под названием «Субботнее отдохновение» начнется в 11:00 утра. О произведениях, исполнителях и о Хайфском кружке любителей камерной музыки вы можете прочитать ниже.

Суббота, 4 мая 2024 г., 11:00 (утром), Музей японского искусства Тикотин – “Субботнее отдохновение”.

Думитру Почитарь – скрипка

Юлия Гурвич – фортепиано

Билеты приобретаются по ссылке https://ru.kupatbravo.co.il/announce/78624 , либо в день концерта в музее (наличные или кредитная карточка), необходима предварительная регистрация и заказ по ссылке https://forms.gle/x4daKg4MD4b9sPTN7

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Эдвард Григ (1843-1907). Соната № 3 для скрипки и фортепиано до минор, соч. 45.

3-я скрипичная соната Эдварда Грига стала для композитора последним из завершенных им камерно-инструментальных сочинений. В 1886 году, находясь в Тролльхаугене, Григ жалуется в одном из писем, что многочисленные визиты «летних гостей» мешают работе над камерным сочинением (имеется в виду Третья скрипичная соната), и он не знает, когда сможет закончить произведение. Но в другом письме, написанном в январе 1887 г., он сообщает о завершении сонаты.

Если Первую скрипичную сонату Григ охарактеризовал как «наивную», а Вторую – как «национальную», то Третья стала для него произведением, «открывающим новые горизонты». И действительно, скрипичная Соната № 3 отличается от своих предшественниц. Национальный норвежский элемент, в более ранних творениях Грига в первую очередь привлекавший внимание европейской публики своей необычностью, в ней тоже присутствует, но играет менее заметную роль. На первый план выходят совсем иные черты. Первым исполнителем этой сонаты стал скрипач Адольф Бродский – выходец из Российской империи, преподаватель Лейпцигской консерватории. Когда скрипач впервые сыграл произведение перед композитором, Григ, по его признанию, «не узнал» сонату: «Такой именно я ее и задумал в свое время, но только никогда не верил, что удастся так полно воплотить мои намерения». Премьера состоялась в декабре 1887 г. в Лейпциге. Публика встретила произведение овациями, а вскоре после издания было распродано полторы тысячи экземпляров нот – по словам издателя, это был беспрецедентный случай, какого не было даже с произведениями Иоганнеса Брамса. Соната для скрипки и фортепиано № 3 до минор стала часто исполняемой и наиболее известной из трех скрипичных сонат Эдварда Грига. Очень ценил это произведение Рахманинов, исполнявший сонату в дуэте с Фрицем Крейслером.

Камиль Сен-Санс (1835-1921). «Хаванез» op.83.

«Хаванез» был написан в 1887 году и посвящён кубинскому скрипачу Рафаэлю Диасу Альбертини. Премьера состоялась в январе 1894 года в Париже.

Многие знают это произведение, возможно и не подозревая об этом: «Хаванез» является главной музыкальной темой фильма «Девятые врата» – мистического триллера Романа Полански по мотивам романа Артуро Переса-Реверте «Клуб Дюма, или Тень Ришельё».

Людвиг ван Бетховен (1770-1827) . Соната для скрипки и фортепиано № 7 до минор ,соч. 30, № 2

Бетховен не раз писал сонаты специально для знаменитых скрипачей своего времени, но три сонаты, написанные весной 1802 года, адресованы скрипачу-любителю – Александру I. Да, именно так – императору России. Вероятно, их посвящение императору могло состояться через русского посланника в Вене графа Разумовского.

Начало 1802 года было в жизни Бетховена временем расцвета, когда музыка рождалась в изобилии, но тогда же рушились надежды на улучшение слуха: осенью того же года Бетховен напишет свое «Гейлигенштадтское завещание». Эта двойственность положения отразилась в музыке: в опусе 30 между двумя прекрасными мажорными сонатами помещена как раз эта соната до минор.

Морис Равель (1875-1937). «Цыганка»

«Цыганка» – одно из лучших произведений мирового скрипичного репертуара, постоянно звучащее на концертной эстраде – самая знаменитая концертная рапсодия Равеля.

В ноябре 1924 года Джелли д’Араньи впервые исполнила посвященную ей «Цыганку». Успех был большим, что очень радовало Равеля, пробовавшего силы в решении новой для него задачи – создания концертной виртуозной пьесы. Он тщательно готовился к этому, советовался со своей приятельницей Журдан-Моранж. Однажды она получила краткое письмо: «Приезжайте скорее вместе с вашей скрипкой и двадцатью четырьмя каприсами Паганини». Равель с нетерпением ждал гостью для испытания изобретенных им приемов, которые поначалу казались странными, но затем осваивались исполнителями. В конечном счете была написана блестящая и оригинальная пьеса, соответствующая канонам и требованиям жанра.

Равель стремился сделать скрипичную партию как можно виртуознее и достиг многого, хотя не превзошел Паганини.

Скрипач Думитру Почитарь – концертмейстер Израильского Филармонического Оркестра с 2019 года, а присоединился он к оркестру в 2014 году. Почитарь родился в Молдове в 1991 году и начал заниматься музыкой в ​​возрасте семи лет. В 2000-2012 годах он завоевал множество премий и медалей на международных конкурсах скрипачей в Румынии, Казахстане, Болгарии, Литве, Белоруссии, России и Украине, а также вторую премию на конкурсе Музыкальной школы им. Бухмана-Меты при Тель- Авивском университете. Думитру Почитарь участвовал в международных музыкальных фестивалях в Беларуси и Москве. Выступал в качестве солиста под управлением Владимира Спивакова на фестивале «Восходящая звезда» и под управлением Зубина Меты с Симфоническим оркестром музыкальной школы им. Бухмана-Меты на ежегодном гала-концерте в 2013 году и с Израильской филармонией.

Почитарь закончил музыкальное образование в Школе музыки Бухмана-Меты в Израиле. Родился он в музыкальной семье, мать Думитру — цимбалистка, отец — скрипач, а его бабушка и дедушка, тети и даже прадедушки играли на флуере, скрипке и саксофоне. Начал учиться скрипке в 7 лет.

Юлия Гурвич родилась в Баку, окончила факультет фортепиано и исполнительского мастерства в Академии имени Гнесиных в Москве. Юлия начала свою карьеру пианистки и концертмейстера в 1980 году – в 1984-1990 годах она аккомпанировала известному виолончелисту Валентину Фейгину, выступала в России, Франции, Японии, Германии, Румынии, Болгарии и многих других странах. В 1990 году Юлия репатриировалась в Израиль и присоединилась к преподавательскому составу музыкальной школы имени Бухмана-Меты Тель-Авивского университета в качестве концертмейстера на отделениях скрипки и альта. Юлия Гурвич регулярно выступает на международных мастер-классах и конкурсах в Чехии, Италии, Хорватии и Германии.

Юлия продолжает выступать как концертирующая пианистка по всему миру: в США, Италии, Австрии, Франции, Хорватии, Швейцарии и других странах, а также в составе камерного ансамбля «Кватро Плюс» (при поддержке Израильского Филармонического Оркестра. В настоящее время является преподавателем Музыкальной школы Бухмана-Меты Тель-Авивского университета, а также постоянным членом коллектива мастер-классов в Австрии и «Кешет Эйлон» в Израиле.

«Кружок камерной музыки» был основан музыкантами-любителями, которые иммигрировали в Эрец-Исраэль в 30-е годы прошлого века из Европы и обосновались в Хайфе, на Кармеле.

Поначалу это были дружеские сходки и музицирование в домашнем кругу, но со временем круг их поклонников становился все шире, и в октябре 1949 года эти музыкальные встречи превратились в постоянные концерты. Так возник «Кружок камерной музыки в Хайфе».

Музыканты начали выступать в Бейт-ха-Рофе, позже – в зале колледжа Вицо, а после того, как в Хайфе был построен «Аудиториум» и музей имени Феликса Тикотина – концерты перенесли в их более просторные залы.

Выступления «Кружка камерной музыки» пользовались большой популярностью, при полном аншлаге, немалую часть слушателей составляла молодежь и дети-ученики музыкальных школ Хайфы.

В разные годы в составе ансамбля играли известные в Израиле и мире музыканты: Пнина Зальцман, Хаим Тауб, Узи Визель, Йонатан Зак, Жан-Пьер Рампаль, Иерусалимский квартет и другие.

«Кружок камерной музыки» дает в сезон порядка сорока концертов и сотрудничает с такими известными коллективами, как ансамбль «Солисты Тель-Авива», Израильский Вокальный Ансамбль, а также коллективы, исполняющие музыку в стиле барокко, – оркестр «Барокада», Иерусалимский оркестр барокко и другие.

Квартет проводит две серии камерной музыки. Концерты одной из серий проходят в в зале музея имени Тикотина, а второй – в зале «Раппопорт».

Сайт Хайфского «Кружка камерной музыки» – http://www.hchamber.co.il

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Суббота, 4 мая 2024 г., 11:00 (утром), Музей японского искусства Тикотин – «Субботнее отдохновение»»

Думитру Почитарь — скрипка

Юлия Гурвич – фортепиано

Билеты приобретаются по ссылке https://ru.kupatbravo.co.il/announce/78624 , либо в день концерта в музее (наличные или кредитная карточка), необходима предварительная регистрация и заказ по ссылке https://forms.gle/x4daKg4MD4b9sPTN7

Фото – © Мири Давидович, © Эмиль Бродет – предоставлены «Кружком камерной музыки»