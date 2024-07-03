Снова лето, снова каникулы и снова WIPARK – два километра батутов!

Фото – ©Ruslan Paul



Парк-экстрим WIPARK вновь возвращается этим летом с еще более новыми и еще более интересными аттракционами – выше, круче, дальше! WIPARK этого лета – уникальный, оживленный, веселый с экстремальными объектами – более крупный, более инновационный, более экспериментальный и, самое главное, гораздо более оживленный. Начиная с 6 июля и по 31 августа 2024 года комплекс аттракционов WIPARK начинает работать в «Бейт Макаби» в центре Ришон ле-Циона.

Творческая зона, оборудованная в сотрудничестве с Детским каналом. Гигантская палатка из строительных блоков Lego.

WIPARK – уникальный, оживленный, веселый и особый летний развлекательный центр в Израиле для экстремальных wipeout (аркадные полосы препятствий) и надувных сооружений. Миссия проста: принять участие в веселом времяпровождении на мягких качающихся батутах всех форм и размеров, на которых можно прыгать во все стороны, в прыгучем квесте без остановки, в серфинге – но не воде а на батутах. WIPARK – это идеальный крытый парк приключений и место для семейного отдыха. Это аттракционы, подходящие для всех возрастов, отличное место для незабываемых детских дней рождения, специальных мероприятий и семейного времяпровождения.

WIPARK – это экстрим по современному: веселый, прыгучий, оборудованный по самому последнему слову науки и техники. 2000 метров гигантских надувных сооружений всех видов и для всех возрастов, начиная от джимбори для малышей и вплоть до батутов для родителей, которые могут допрыгнуть почти что до небес. WIPARK – это спорт и развлечения под одной крышей, место, где вам подарят незабываемые эмоции от ощущения полета и преодоления гравитации. В комплексе WIPARK «Бейт Макаби Ришон ле-Цион» будут оборудованы просторные и удобные food-зоны и уголки отдыха для всех, так что этот крытый парк – возможность насладиться семейным отдыхом, который включает в себя развлечения, спорт и вкусную еду. WIPARK «Бейт Макаби Ришон ле-Цион» станет местом, где можно провести летние дни 2024 года всей семьей.

Первыми аттракционами (по-французски слово attraction означает «притягивающий»), придуманными нашими предками, можно считать дошедшие до наших дней в практически неизменном виде обыкновенные качели и горки. Изобретатели придумывали все новые аттракционы: потешные фонтаны с внезапно вырывающимися из земли струями воды, которые окатывали гостей с ног до головы, карусели, «железные дороги». С развитием техники аттракционы усложнялись, горки для скатывания закручивались лихими виражами «американских горок», карусели снабдили механизмами для создания ощущения скачек, а огромные колеса обозрения поднимают наблюдателя все выше и выше.

Сегодня качелями, каруселями и горками никого не удивишь – их можно найти на любой детской площадке. А все большую популярность приобретают парки аттракционов. Тугие батуты (Wipeout) и огромные надувные аттракционы парка развлечений WIPARK словно специально созданы для того, чтобы сделать незабываемыми, полными острых ощущений летние каникулы. Кроме непередаваемого удовольствия от прыжков на батуте и лазания по надувным горам, у центра развлечений WIPARK дополнительный бонус: он крытый, поэтому там не страшен летний зной.

Кстати, батуты применяются для тренировки космонавтов перед полетами в космос. Хотите быть как космонавт? Приходите в WIPARK А еще при помощи прыжков на батуте можно похудеть! Специалисты утверждают, что за час прыжков на батуте сжигается от 600 до 1000 ккал в зависимости от вида и интенсивности тренировки. 10 минут интенсивного занятия на батуте по затрате калорий эквивалентны 30 минутам бега!

WIPARK – прыгайте в свое удовольствие!

Комплекс WIPARK в Ришон ле-Ционе будет открыт с 6 июля по 31 августа включая выходные дни.

С воскресенье по четверг + суббота -с 10:00 до 19:30.

Пятница – с 10:00 до 14:30.

Посещение рассчитано на 2 часа – 10:00-12:00, 12:30-14:30, 15:00-17:00, 17:30-19:30. Выбирая билеты, не забудьте указать не только дату, но и время.

Адрес: «Бейт Макаби» – улица Голды Меир, 21.

Рекомендуется для детей от 3 до 12 лет. Ребенку любого возраста требуется билет.

Заказы билетов на сайте https://www.wipark.co.il

или *9066 , или https://www.eventim.co.il/artist/wipark

Цена билетов в зависимости от различных скидок – от 35 до 99 шекелей.

Трейлер – https://www.youtube.com/watch?v=vdqOkJYDUHU&t=10s

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/profile.php?id=100067712860299

Страница в инстаграме – https://www.instagram.com/wipark_isr/

Все фотографии (©Ruslan Paul) предоставлены организаторами