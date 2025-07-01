WiPark возвращается в Тель-Авив: два километров батутов – развлечение для всей семьи с 5 июля по 30 августа

Полюбившейся всем батутный парк развлечений WiPark вновь открывается в дни летних каникул во дворце спорта «Гейхал-Шломо» в Тель-Авиве и будет действовать с 5 июля по 30 августа – лето счастья в крытом кондиционированном помещении для тех, кто любит прыгать и летать.

С 5 июля по 30 августа 2025 года в крытом и кондиционируемом пространстве Дворца спорта «Гейхал Шломо» в Тель-Авиве (улица Айзик Рамба, 7) откроется WiPark – развлекательный парк с надувными и экстремальными аттракционами. После успеха во время прошлых каникул, когда WiPark посетили свыше ста тысяч человек, организаторы возвращаются с обновлённым форматом и новыми игровыми зонами для всех возрастов.

Что вас ждёт:

Пространство площадью более 2000 квадратных метров с разнообразными надувными горками, батутами и интерактивными зонами – от тех, что подходят как и для двухлетних малышей в два года, так и до взрослых, решившихся на «левитацию».

Детский джимбори и площадка для малышей, где родители могут быть спокойны за безопасность детей.

Lego-зона с гигантскими конструкторами и творческими мастерскими – для тех, кто ищет больше, чем просто физическая активность.

Food-court и зоны отдыха, чтобы перекусить и отдохнуть между прыжками.

Все зоны – внутри, в тени и с кондиционером, а для колясок предусмотрена отдельная стоянка у входа.

Когда и как попасть:

5 июля – 30 августа 2025, включая выходные.

Работает ежедневно: воскресенье – четверг с 10:00 до 19:30, пятница – до 14:30, суббота – до 15:30.

Программы рассчитаны на 2‑часовые слоты (примерно 4 сеанса в день, по опыту прошлых сезонов)

Билет нужен каждому посетителю, начиная с 2 лет. Рекомендуемый возраст: 3–12 лет.

WiPark объединяет спорт, активный досуг, семейную динамику и лёгкую гастрономию — всё это под одной крышей и без риска перегрева. Это возможность провести пару часов вместе, подключая тело и творчество, ментальное и физическое. Обновлённые аттракционы, четкая организация и мощные кондиционеры создают комфорт для всех посетителей.

WiPark – это спорт и развлечения под одной крышей; место, где дарятся незабываемые эмоции от ощущения полета и преодоления гравитации. WiPark – это два часа непрерывного телесного счастья: прыгайте в свое удовольствие!

WiPark – это экстрим по современному: веселый, прыгучий, оборудованный по самому последнему слову науки и техники! Место, где можно подскакивать до потолка и дурачиться хоть целый день без перерыва.

Сегодня качелями, каруселями и горками никого не удивишь – их можно найти на любой детской площадке. Но все большую популярность приобретают парки аттракционов, в которые вложена масса выдумки. Тугие батуты (Wipeout) и огромные надувные аттракционы парка развлечений WiPark словно специально созданы для того, чтобы сделать незабываемыми, полными ощущений летние каникулы.

Комплекс WiPark Israel – современный батутный парк в закрытом кондиционированном помещении, с огромными батутами и надувными сооружениями (Wipeout), полный веселья и экстрима, включает в себя гигантские надувные сооружения – каждый длиной не менее 4 метров и высотой 8-11 метров, в сопровождении представлений и музыки.

Батут годится для отдыха, развлечения и проведения досуга, отработки акробатических элементов сноубордистами, горнолыжниками, вейкбордистами, трейсерами и гимнастами, используется в цирковых акробатических номерах и в качестве спортивного снаряда на соревнованиях, в том числе на Олимпийский играх. Батут применяется для тренировки космонавтов перед полетами в космос. Хотите быть как космонавт? Приходите в WiPark! А еще при помощи прыжков на батуте можно похудеть! Специалисты утверждают, что за час прыжков на батуте сжигается от 600 до 1000 ккал в зависимости от вида и интенсивности тренировки. 10 минут интенсивного занятия на батуте по затрате калорий эквивалентны 30 минутам бега!

Два часа непрерывного счастья «Наду-уули!» Только не людей, а горки и батуты!

WiPark – прыгайте в свое удовольствие! С 5 июля по 30 августа 2025 года во Дворце спорта «Гейхал-Шломо – Drive-Inn» в Тель-Авиве (улица Айзик Рамба, 7).

Адрес, часы работы, цены, заказ билетов – https://www.wipark.co.il

Купить билет: https://www.kupat.co.il/show/wipark

Для членов клиентских клубов, кредитных карт, комитетов и т.д. – значительные скидки https://www.wipark.co.il/hatavot

Facebook: https://www.facebook.com/wipark.israel

Instagram: https://www.instagram.com/wipark_isr/

Photo © Ruslan Paul