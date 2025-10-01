WiPark возвращается на Суккот 2025: прыжки, экстрим и семейный отдых в Тель-Авиве

Тель-Авив готовится к праздничным дням Суккот, и вместе с ними в город возвращается один из самых ярких аттракционов последних лет – экстремальный парк батутов WiPark. С 4 по 14 октября в комплексе «Гейхал Шломо» можно будет провести несколько часов в атмосфере свободы, движения и смеха, оторваться от земли и почувствовать лёгкость настоящего праздника.

История WiPark в Израиле – это история стремительного успеха. За последние годы его посетили более миллиона человек, и каждое открытие становилось событием. В этот раз организаторы обещают ещё больше простора и ещё больше возможностей для детей и взрослых. Новые аттракционы, яркие зоны, обновлённое оборудование – всё это в огромном крытом и кондиционированном зале площадью около двух тысяч квадратных метров, где лето и осень остаются за дверью, а внутри царит праздничное настроение.

Прыжки, гигантские батуты, полосы препятствий, надувные башни и горки – весь набор, который заставляет и малышей, и подростков, и взрослых забывать о времени. Для самых маленьких предусмотрен отдельный джимбори и даже зона конструкторов Lego, где можно строить и фантазировать, пока старшие братаются с экстримом. Родителям не нужно переживать о безопасности: вход в парк строго контролируется, инструкторы следят за порядком, а каждая сессия ограничена двумя часами, чтобы посетители могли успеть насладиться играми без излишней суеты.

Суккот – праздник, когда семьи собираются вместе, когда хочется провести время в компании близких, дать детям радость и самим почувствовать лёгкость. WiPark идеально вписывается в это настроение: здесь можно отпраздновать весело и активно, не заботясь о погоде, ведь всё проходит в крытом помещении. К тому же зал оборудован зонами отдыха и фудкортом, так что энергия, потраченная на прыжки и бег, легко восполняется.

Организаторы подчёркивают: участие возможно с двух лет, хотя оптимальный возраст для самых активных развлечений – от трёх до двенадцати. Но взрослым тоже никто не запрещает присоединиться и «прыгнуть выше головы». Вход с колясками невозможен, зато у входа предусмотрена безопасная стоянка для них.

Билеты уже доступны на сайте «Купат Тель-Авив» по цене 89 шекелей. Для членов клубов, владельцев определённых карт и корпоративных групп предусмотрены специальные предложения: стоимость может начинаться от 35 шекелей. Всё, как любят израильтяне – семейно, удобно и с выгодами для постоянных клиентов.

WiPark – это больше, чем развлечение. Это способ совместить спорт и игру, энергию и воображение, традицию праздника и радость движения. Это место, где детский смех соединяется с азартом взрослых, где прыжки становятся частью праздничного ритуала, а полёт в воздухе – символом лёгкости, к которой стремится каждый в праздничные дни.

С 4 по 14 октября в Тель-Авиве WiPark ждёт гостей. В дни, когда по всей стране строят шалаши сукки и отмечают древний праздник, здесь можно будет построить ещё и свои собственные воспоминания – яркие, лёгкие, запоминающиеся.

Билеты: https://www.kupat.co.il/show/wipark

Льготы для членов клиентских клубов, держателей кредитных карт, профсоюзных комитетов других — начиная от 35 шекелей за билет – https://www.wipark.co.il/hatavot:

