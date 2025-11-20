Стефано Пода возвращается — и снова лечит оперой

Впечатления от Вадима Малева. Фото: Йосси Цвеккер

Как же мы скучали по нашей Опере — считали недели и дни. И дождались: вчера состоялась долгожданная премьера нового сезона — опера Генри Пёрселла «Дидона и Эней», первое исполнение которой, страшно сказать, прозвучало ещё в 1689 году в Челси.

Великий маэстро обычно писал музыку к драматическим спектаклям, и «Дидона и Эней» — редкое, можно сказать, нехарактерное для него сочинение без разговорных диалогов. На счастье, именно в этой «нехарактерности» он создал барочный шедевр на века.

К юбилейному сезону Опера вновь пригласила уже знакомого и любимого, одного из лучших постановщиков последних лет — Стефано Пода. Его сотрудничество с Израильской оперой началось в 2017 году с легендарного «Фауста» Гуно; затем последовали «Сказки Гофмана» (2022) и «Русалка» Дворжака (2024).

На этот раз признанный мэтр выступил сразу во всех ключевых ролях — режиссёра, хореографа, художника по свету и дизайнера.

Пода видит оперу особым образом: как мистерию, ритуал, духовный опыт. А ещё он уверен, что опера — лучшая терапия. И лечить нас начал с первого же поднятия занавеса.

Сюжет, основанный на «Энеиде», известен большинству. Корабль Энея, одного из троянских вождей, бежавших из горящей Трои, разбивается у берегов Карфагена. На сцене это — изящно выполненный остов корабля, символ разбитых надежд; а матросы, играемые танцорами, действительно барахтаются в настоящей воде (!) в попытке вырваться из бури.

В Карфагене правит царица Дидона — поэтичная, хрупкая, немного депрессивная. Она влюбляется в голого, выброшенного морем (как Гамлет) Энея. Её придворные и жители встречают пару необычными танцами, певучими и чуть загробными.

Вот эти танцы, пожалуй, лучшее в начале. На сцене почти голые фигуры, похожие скорее на бесплотные души, чем на людей. Как будто Эней разбился не у Дидоны, а попал в царство мёртвых к Аиду. Они медленно движутся по кругу (жизни?), соединяются в пары — будто ищут свою половину. Впечатляет.

Эти танцоры — не случайность. В тель-авивской постановке решили дополнить сохранившуюся партитуру танцевальной музыкой Пёрселла, расширив спектакль полноценными балетными сценами для 16 танцоров — хореография, напомню, самого Поды.

Но боги, как водится, вмешиваются — так же некрасиво, как вмешивались в Троянскую войну, неизменно поддерживая греков (за что я этих греческих богов никогда особо не жаловал; в Израиле я с облегчением узнал, что все они — ложные). В итоге они вынуждают Энея покинуть Дидону, и она умирает от горя.

Эней лишь слегка, по-мужски, сопротивляется воле назойливых богов. Но настоящей свободы воли у героя нет, и он уходит, оставляя своё счастье.

Ещё один сильный ход Поды — огромное многофункциональное колесо. Он вообще любит колёса: помним «Фауста». Здесь колесо становится то потолком залы, то лабиринтом, в котором блуждает Эней, то полом, то транспортом, уносящим его от Дидоны.

И конечно — главное. Прощальная ария Дидоны. Тот самый знаменитый плач «When I Am Laid in Earth» — музыка такой чистоты скорби, какой человечество придумало очень мало. И Анат Чарны исполнила её так пронзительно, что ради одной этой арии стоит бежать в Оперу.

Но и остальное было роскошным: великолепный Эней в исполнении Одеда Райха (полюбившегося публике по роли Теодора), блестящий хор — украшение театра; чуткий, внимательный маэстро Герд Амелунг, специалист по барокко; оркестр Barrocade на аутентичных инструментах — мощный, точный, полный жизни.

Терапия, задуманная Пода для наших покалеченных за годы войны душ, удалась. — Генри Перселл «Дидона и Эней» Израильская опера, Оперный театр имени Шломо Лахата (Тель-Авив)

Оставшиеся спектакли: Четверг, 20 ноября, 20:00 Пятница, 21 ноября, 13:00 Суббота, 22 ноября, 20:00 Воскресенье, 23 ноября, 18:00 Среда, 26 ноября, 21:00 — специальное представление для молодёжи Пятница, 28 ноября, 13:00

Фото: Йосси Цвеккер Sofia Nimelstein PR&Consulting Пиар-агентство: