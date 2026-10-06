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Оркестр «Симфонет Раанана» открывает сезон 2026-2027 концертом «Из Армении с любовью»

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Заглавное фото слева — направо: Ваг Папян (photo by © Maria Salakhutdinova), Ирина Закян (photo by   ©Artur Harutyunyan), Тиран Никогосян  (photo by  ©Maxim Polak) 

К 35-летию Независимости Армении. Концерты пройдут 12, 13 и 14 октября 2026 года

Оркестр «Симфонет Раанана» открывает новый сезон концертом «Из Армении с любовью», приуроченным к 35-летию Независимости Армении. Программа задумана как путешествие по армянской музыкальной культуре: от пасторальных, духовных и народных песен до крупной академической и симфонической музыки XX века.

В центре программы – сочинения трех знаменитых армянских композиторов. Вечер откроет «Праздничная увертюра» Александра Арутюняна. Арно Бабаджанян будет представлен «Героической балладой» для фортепиано с оркестром, где соединяются виртуозность, лиричность и ярко выраженный армянский колорит. Музыка Арама Хачатуряна прозвучит в избранных фрагментах из балетов «Спартак» и «Гаянэ»: музыка «Спартака» давно стала неотъемлемой частью симфонического репертуара. Между этими сочинениями зрители услышат армянские песни — духовные, сельские и городские. Именно из этих живых источников во многом выросла музыкальная речь армянских композиторов.Исполнители этого концерта тоже непосредственно связаны с армянской культурой: дирижёр и пианист Ваг Папян, дирижёр и скрипач Тиран Никогосян и сопрано Ирина Закян. Двое из музыкантов в живут в Израиле, и встреча Армении с Израилем приобретает здесь дополнительный нарратив. Концерт целиком посвящён армянской культуре, но, при этом, его программа очень разнообразна: древняя и новая музыка, духовная и светская, народная и симфоническая, камерная и мощная.

Маэстро Ваг Папян стал профессиональным пианистом в 1979 году, после победы на международном конкурсе имени Виана да Мотта в Лиссабоне. Вскоре он выступал во всех крупных залах Советского Союза, включая сольные концерты в Санкт-Петербурге и Москве. Он окончил Московскую консерваторию, где учился у профессора Михаила Воскресенского, а с 1982 года изучал дирижирование в Санкт-Петербургской консерватории в группе легендарного профессора Ильи Мусина. В 1984 году он стал младшим дирижёром Армянского филармонического оркестра; три года спустя Папян стал главным дирижёром и художественным руководителем оркестра и провёл более двухсот концертов, от современной русской и западной музыки до других стилей. С 1988 года он сотрудничал с Национальной оперой Армении, а в 1990 году репатриировался в Израиль.

Папян дирижировал Английским камерным оркестром в лондонском Барбикан-центре, Новым филармоническим оркестром Японии, оркестрами Белграда и Тронхейма, а в 2001 году на фестивале Энеску — Венским хором мальчиков. Недавно он выступал с оркестром Техаса, оркестром Мальмё и на фестивале в Корее перед четырьмя тысячами зрителей. В Израиле впервые выступил с Израильским филармоническим оркестром в 2005 году, а в сезоне 2005/2006 начал сотрудничать с Мариинским театром. Вместе с Максимом Венгеровым он гастролировал в Европе, США и на Дальнем Востоке и записал для классической серии EMI. Среди его оперных постановок — «Саул и Давид» Нильсена, «Кармен» Бизе, «Дон Жуан» Моцарта и «Норма» Беллини. С 1990 года Папян преподаёт дирижирование и фортепиано в школе музыки имени Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете и ведёт мастер-классы на фестивале в Италии, а также в университетах Испании и США. С 2006 года он музыкальный руководитель и главный дирижёр Ашдодского симфонического оркестра (ныне оркестр Израильской камерной оперы).

Тиран Никогосян, армяно-израильский дирижёр и скрипач, учился в Харьковском национальном университете искусств имени И. П. Котляревского: на кафедре оркестровых струнных инструментов в 2003-2008 годах и на кафедре оперного и симфонического дирижирования в 2008-2011 годах. Никогосян — лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей. Он играл в академическом симфоническом оркестре Харьковской областной филармонии, дирижировал в Харьковском академическом театре музыкальной комедии и с 2013 года возглавляет студенческий симфонический оркестр родного университета. Сегодня он дирижёр и первая скрипка Ашдодского симфонического оркестра, а также дирижировал оркестром Израильской камерной оперы.

Ирина Закян родилась в Гюмри. Она окончила Ереванскую государственную консерваторию имени Комитаса и продолжила там обучение в аспирантуре у профессора Нелли Пирумовой. Закян регулярно выступает солисткой с Армянским филармоническим оркестром, Ереванским симфоническим оркестром и оркестром Национального оперного театра Армении, гастролировала в США, Канаде, Италии, Испании, Австрии, Греции, Германии, Ливане, России, Польше и Китае.  Польские критики отмечали, что вокал Закян напоминает пение великой Джоан Сазерленд, а армянские — что «Чио-Чио-сан в исполнении Ирины Закян — редкая жемчужина в океане».

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«Симфонет Раанана»
«Из Армении с любовью»
К 35-летию Независимости Армении

В программе:
Александр Арутюнян: «Праздничная увертюра»
Арно Бабаджанян: «Героическая баллада» для фортепиано с оркестром
Армянские песни — духовные, сельские и городские
Хачатурян: избранные фрагменты из балетов «Спартак» и «Гаянэ»

Исполнители:
Ваг Папян — дирижёр и пианист
Тиран Никогосян — второй дирижёр
Ирина Закян – сопрано

Даты:
12, 13 и 14 октября 2026 (понедельник, вторник, среда), начало в 20:00
Городской центр музыки и искусств, ул. Пальмах, 2-алеф, Раанана
Билеты: по телефону 09-745-7773 или на сайте оркестра www.symphonette.co.il.

Текст подготовила: Маша Хинич
Фото: ©Maria Salakhutdinova, ©Artur Harutyunyan, ©Maxim Polak
ПиарагентствоSofia Nimelstein PR & Consulting

 

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