Super Jazz Леонида Пташки на Мертвом море

Неотъемлемыми атрибутами новогоднего настроения давно стали мандарины, снег и душистый запах хвои от еловой ветви. Для полного создания праздничного антуража непременно нужна еще музыка, и как нельзя лучше на эту роль подойдет джаз и всё, что вокруг него в самом низком месте на Земле – на Мертвом море, где с 29 декабря 2024 по 1 января 2025 пройдет Четвертый Международный Фестиваль Super Jazz под руководством Леонида Пташки, в котором примут участие сам Леонид Пташка и его трио, звезды мирового джаза, специальный гость из Голландии трубач и вокалист Майкл Варекамп, Гиль Шохат, шведская шоу-диксиленд группа «Carling Family», Диана Палей, Ника Брук, Алекс Молдавский, Руслан Борисов, группа «Клезмер-Бит», ансамбль «Сан-Ремо», Ави Вентура, Софи Чудновски и Моран Леви, Артём Нижник, Даниэль Айзенштадт, Никита Глазомицкий, Иерусалимский фестивальный оркестр под руководством Владимира Баршевича и другие. Все они приглашают вас встретить Новый 2025 год на Международном музыкальном фестивале Super Jazz в отелях Herods и Leonardo Club на Мертвом море.

Как встретить Новый год в ритме, в стиле и волнах джаза? Как встретить Новый год и окунуться в море, постараться быть беззаботными и веселиться до рассвета? Как совместить музыку, праздник, дружеское общение и вкусную еду? Как сочетать самый снежный и холодный праздник с самой низкой и жаркой точкой на Земле? Мужчин в костюмах и дам в купальниках? Очень просто – поехать на Мертвое море и принять участие во 4-м Новогоднем Международном Музыкальном Фестивале Super Jazz. Новогодний Международный Музыкальный Фестиваль Super Jazz на Мертвом море, организованный компанией «Жемчужины музыки» и Леонидом Пташкой и столь громко, ярко и удачно прошедший в прошлом году, вновь повторяется.

Новый год – это всегда своего рода коктейль событий. Так будет и на сей раз – популярные новогодние мелодии, импровизация, шутливые розыгрыши, фортепьяно и саксофон, гитара и барабаны, и все это смешано с джазом и рок-н-роллом. Весь этот радужный коктейль 4-го Международного Музыкального Фестиваля Super Jazz на Мертвом море предлагается вкушать с 29 декабря 2024 по 1 января года уже 2025 в течение трех дней фестиваля на Мертвом море, когда публике предлагается музыкальная новогодняя «вылазка». Это будет весело, ярко, шикарно и модно. К тому же Новый год – лучшее время зарядиться энергией – энергией музыки, медных звучных инструментов и рояля, вокала и диксиленда, регтайма и кантри.

Джаз даёт возможность отвлечься, даёт возможность сыграть такую музыку, в которой нельзя не почувствовать реакцию на происходящее. Джаз актуален всегда и в нем всегда слышна реакция на то, что происходит вокруг. Джаз – музыка рефлексирующая, отражающая актуальное настроение общества. И в то же время джаз сформировал множество музыкальных стилей, отражая универсальный язык творчества, самовыражения и стойкости, и потому находит отклик у многих поколений. Джаз уже сам оказывает влияние на общество – и так сладостно этому влиянию поддаваться.

Фестиваль на Мертвом море стал несколько лет назад новой концертной реалией и получил признание публики в том числе и потому, что предлагает своеобразную комбинацию, некий гибрид между легкой музыкой и формами джазового выражения, все разнообразие джазового контекста – как от авторитетных инструменталистов, так и участвующих в фестивале классических и фолк-музыкантов.

Леонид Пташка и компания «Жемчужины классической музыки» решили, несмотря и вопреки, а может быть, именно потому, что мы все мечтаем о нормальной жизни, потому что просят слушатели, потому что музыка продолжает звучать, провести традиционный новогодний джазовый фестиваль на Мертвом море. Одна из целей фестиваля – предоставить сцену израильским артистам и музыкантам. Музыкантам также хочется выйти на сцену, как слушателям их услышать. Такой фестиваль – это возможность встречи; возможность услышать прекрасную музыку, порадоваться; возможность 3-дневного отдыха и возможность общения.

«Carling Family» настолько любят в Израиле, что нельзя о них не написать подробно.

«Carling Family» – это веселый и виртуозный диксиленд из Швеции. «Carling Family» вновь приезжает в Израиль, вновь с их менестрельным балаганом с джазовой музыкой, степсом и даже цирком, обещая стопроцентно две вещи: хорошую красивую музыку и то, что скучно не будет.

Концерты «Carling Family» – это веселый круговорот событий, стремительный праздник, музыка, сливающая в яркий хоровод карусели джазового варьете. Кстати, творческое сотрудничество «Carling Family» и Леонида Пташки привело к еще одному неожиданному результату: Леонид Пташка выступит перед израильскими зрителями на сей раз не только как музыкант, но и как жонглер.

Основные инструменты диксиленда, образовавшегося на одном из ранних этапов традиционной джазовой музыки на стыке кантри-музыки, импровизации и блюза – это саксофоны, кларнеты, тромбоны, трубы и банджо. Кстати, банджо изобрели в Нью-Орлеане. Ходить с ним по улицам было удобно – не везти же за собой фортепьяно по булыжнику. Но с тех пор, как диксиленд стал клубной музыкой, рояль является его неотъемлемой частью – так что без помощи Леонида Пташки «Carling Family» в Израиле не обойтись, как и без его страсти к импровизации. Ведь одна из главных черт диксиленда – это одновременная импровизация всех участников ансамбля – не по одному, а всех вместе с первой же ноты в традиционных ритмах джаза.

Семья Карлинг родом из Гетеборга в Швеции. Папа, мама и четверо их детей увлеклись джазом еще в 1983 году, хотя до этого исполняли и фолк и классику. Джаз принес им международное признание: с 1983 года они объездили с гастролями 17 стран мира; уже в 1984-м начали выступать на paдио и ТВ, как в Швеции, так и в других странах Европы, и в том же году записали свой первый виниловый диск «I Lost My Heart In Dixieland» – «Я потерял свое сердце в Диксиленде». Руководитель и создатель ансамбля – отец семейства трубач Ханс Карлинг. В составе оркестра родители Ханс (труба) и Айна (банждо и гитара), а также их дети: сестры Герда (тромбон, аккордеон, саксофон) и Гунильд (тромбон, труба, вокал, флейта, арфа, волынка, саксофон, гобой, а еще она танцует степс), братья Макс (кларнет, саксофон, скрипка) и Ульф (барабаны в стиле 20-х годов).

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Super Jazz – 4-й Новогодний Фестиваль на Mертвом море. С 29.12.2024 по 1.1.2025.

Леонид Пташка и звезды мирового джаза, классики, фольклора

Подробно программа и билеты по ссылке: https://pearl-music.co.il/dead-sea/

Пакеты отдыха и билеты также в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/79706

Авторы фотографий: Алек Ханин, Макс Карлинг, Моран Леви, Виктор Мейзис, Давид Сойфер

Все фотографии предоставлены компанией «Жемчужины музыки».

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting при сотрудничестве с MashaHinichPR