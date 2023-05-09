«Свежая краска» – ярмарка искусства и дизайна 2023 в обновленном Яффском порту

Верхнее фото – גיא שרייבר, חממת האמנים העצמאים. צילום טל מרציאנו. Работа Гая Шрайбера. Фото Таль Марциано

«Свежая краска» – ярмарка искусства и дизайна 2023 – пройдет в Яффском порту с 30 мая по 4 июня 2023 года в заново отстроенных ангарах № 2 и 3, став первым (быть первыми – это в традициях «Свежей краски») мероприятием в этих сверкающих свежей краской в буквальном смысле слова пространствах. После ярмарки в ангарах № 2 и 3 разместятся выставочные залы, галереи, бутик, рыбный рынок, клуб «Барби «(!), стартапы и даже экспозиционный зал дипломных работ выпускников архитектурного факультета Тель-Авивского университета – всё, на что хватит финансов и фантазий Тель-Авивского муниципалитета и компании по развитию Яффо. Кстати о Яффо: «Свежая краска 3» уже проходила в Яффском порту – в 2010-м году, третья по счету, но в другом – северном – ангаре. Но уже тогда было ясно направление этой ярмарки: дать дорогу молодым, независимым, дерзким и смелым и объяснить, что сила, власть и деньги – это еще не всё. А всё – это искусство. Удалось ли это действительно объяснить за прошедшие годы? Безусловно, удалось!

У ярмарки – много спонсоров. Второй раз ее основным спонсором стала Phoenix Group – инвестиционная, страховая, кредитная и финансовая группа, обладающая заметной и значимой коллекцией израильского искусства. На предыдущий ярмарке «Свежая краска» полтора года назад, в 2021-м году, благодаря Phoenix Group был выделен особый бюджет и для коллекции этой компании были приобретены 23 работы из теплицы независимых художников.

Нынешняя «Свежая краска» расположится в двух павильонах. Павильон №3 будет полностью посвящен дизайну, павильон № 2 -теплице независимых художников (42 участника), галереям и другим проектам, включая перформансы-Live.

Поскольку ярмарка в этом году проходит в Яффо, неудивительно что она организована при участии различных культурных и туристических организаций Яффо. Специально для ярмарки даже будет издана карта Яффо с обозначенными «культурными» точками города.

В субботу будут проводиться мероприятия для детей.

В ярмарке участвуют в этом году много арабоязычных художников; израильских художников, живущих за границей; художников из ортодоксального сектора общества и с периферии.

Уже 13-й год подряд на ярмарке проходит проект «Секретная открытка», в рамках которого на продажу выставляются сотни открыток по единой цене 190 шекелей. Открытки – анонимные. Узнать, кто их нарисовал – великий художник или школьник – можно только после покупки. Все доходы от этого проекта передаются в фонд стипендий для неимущих ученикам школы кампуса Аррисон. За 13 лет проекта было продано 11.000 оригинальных открыток и собрано более двух миллионов шекелей на различные социальные цели. Обратите внимание, что 14 мая начинается онлайн- продажа открыток на сайте https://secretpostcard.freshpaint.co.il, а забрать их можно будет на самой ярмарке.

Помимо независимых художников, в «Свежей краске» участвуют 25 галерей и несколько кураторских проектов. На ярмарке будут представлены и специально заказанные для нее работы; будут проходить социальные проекты и будут вручены три особых приза, в том числе Приз Исраэля Макова многообещающему художнику. Награда будет вручена художнику из числа участников Теплицы независимых художников как знак поощрения за значительный творческий труд, в котором воплощен большой потенциал. Премия Исраэля Макова будет включать в себя денежный грант в размере 20.000 шекелей и персональную выставку на следующей ярмарке «Свежая краска». Две другие награды — это гранты для организации персональных выставки в галереях: одна в галерее Беэри, а другая — в муниципальной галерее Кфар-Сабы. Выставки будут сопровождаться каталогом

В ближайший четверг, 11 мая, в новом здании Феникс-Арт в промышленной зоне Бней-Брака (Мецада 3, недалеко от каньона Аялон) откроется предварительная выставка художников – участников «Тепицы», где будут представлены их работы, не вошедшие в основную экспозицию «Свежей краски». Эти работы можно будет приобрести по единой цене 2000 шекелей. Эта дополнительная выставка продлится полтора месяца, до 15 июня, вход на нее БЕСПЛАТНЫЙ. Там же буду представлены особые инсталляции, сайт-специфик объекты и видео. На ней будет предложено все то, что художники хотели бы показать, но ярмарка не смогла это выставить, в том числе проект портретов – художники «теплицы» рисуют портреты друг друга.

И, конечно же, на ярмарке в Яффо будут проводиться экскурсии на иврите, английском и русском языках.

На стендах «Свежего дизайна» будут представлены работы почти что 50 дизайнеров – предметы из керамики, бумаги и стекли, мебель и осветительные приборы. В этом году впервые будет организована «Теплица дизайнеров», цель которой – обнаружить (и вырастить) перспективных израильских дизайнеров. В теплице под крылом сети «Тамбур» примут участие 8 дизайнеров, которые смогут представить предметы, выражающие приверженность экологичным и новым материалам.

Кроме того, на ярмарке будет создан недавно разработанный «Салон контейнерных домов» – пространство для встреч, бесед и лекций по дизайну, устойчивому развитию, архитектуре и зеленому строительству.

Среди специальных проектов этого года – работа художника Йонатана Варди в сочетании с программным обеспечением AI (в рамках проекта в сотрудничестве с BMW), а также будет проект в сотрудничестве с компаниями Tolman’s и PAPER COLLECTIVE.

Отметим и социальные проекты ярмарки: художник и куратор Фарид Абу Шара представит выставку о сосуществовании, объединив работы современных израильских и арабских художников, а куратор Эля Коэн (Eclectic TLV) представит выставку «ДИАЛОГ», объединяющую недавно репатриировавшихся художников из России и Украины.

В дополнение к этому на ярмарке будет представлен социально-экологический проект в области дизайна: встреча дизайнера Майи Эрзи со студентами факультета дизайна одежды в «Шенкаре» и женщинами, ищущими убежища.

Также в этом году на ярмарке будут организованы углубленные экскурсии на иврите и английском языках которые проведет команда журнала Portfolio Magazine – https://www.prtfl.co.il/.

Продажа билетов на ярмарку Fresh Paint 2023 доступна на сайте ярмарки: https://www.freshpaint.co.il

Страница ярмарки в фейсбуке – https://www.facebook.com/freshpaint

До встречи в Яффо!

Все фотографии предоставлены пресс-отделом ярмарки Fresh Paint 2023